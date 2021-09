Autobahn Durch den Berg oder unter die Ergolz – wie lässt sich das Problem der A22 lösen? Die Autobahn 22 führt von Sissach nach Pratteln – und passiert dabei die Stadt Liestal, wo sie den Zugang zur Ergolz vielerorts verunmöglicht. In 30 bis 40 Jahren soll die Strasse verlegt werden. Ein neuer Vorstoss schlägt einen Tunnel unter der Ergolz vor. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Flanieren am Wasser geht an der Ergolz nicht überall - auf der A22 donnern Autos vorbei. Kenneth Nars

«Seit knapp zwei Stunden rollt hier der Verkehr. Ein wahrhaft erlösender Augenblick» – so wurde die Situation am 3. Juli 1970 im Regionalmagazin «Antenne» (SRF) beschrieben, als die Liestaler Umfahrung, heute Teil der Autobahn 22, eröffnet wurde. Als erlösend würde den Strassenabschnitt heute niemand mehr bezeichnen. Die Lärmbelästigung und die Lage der Strasse – sie verläuft mitten durch die Stadt und über die Ergolz – führen immer wieder zu Debatten in der Politik und bei den Anwohnenden.

FDP-Einwohnerrat Daniel Schwörer formuliert es gar etwas deutlicher: Eine «lärmige und flusslandschaftsverschandelnde Bausünde aus den 60er-Jahren» nennt er die A22 in seiner neusten Interpellation. In dieser schlägt er vor, die Strasse unter die Ergolz zu verlegen.

Günstiger und schneller

Dies anstelle der Option Schleifenbergtunnel: Denn das kantonale Tiefbauamt hat vom Landrat den Auftrag erhalten, unter Einbezug der Stadt Liestal möglichst rasch mit der Planung eines Tunnels durch den Schleifenberg zu beginnen. Dieser soll in 30 bis 40 Jahren die A22 ersetzen – so lange soll das Ergolzviadukt nach seiner dringend benötigten Sanierung noch nutzbar sein. So steht es im Liestaler Finanz- und Entwicklungsplan 2021–2025. Für die Sanierung und auch die künftigen Tunnelpläne ist der Bund zuständig, denn die A22 ging im Jahr 2020 an diesen über.

Die Variante Schwörers sei kostengünstiger und schneller – es handle sich um eine kürzere Tunnelstrecke, es müssten keine neuen Tunnelzufahrten erstellt und keine Privatgrundstücke erworben werden. Bei einem Tunnel durch den Schleifenberg, der vis-à-vis vom Schildareal beginnen und beim Heidenloch enden würde, müssten diverse Grundstücke erworben werden. Technisch machbar sei seine Lösung ebenfalls, so Schwörer: Das zeigten der Chienbergtunnel, der die Ergolz unterquert und ebenfalls Teil der A22 ist, sowie der Tunnel unter dem Hudson River in New York. Ein weiterer Vorteil sei, dass man das eingesparte Geld – laut Schwörer mindestens ein Drittel gegenüber der Schleifenberg-Variante – für die Aufwertung der Ergolz als Naherholungsgebiet verwenden könnte.

Noch keine Pläne beim Bund

Dazu, ob ein Tunnel unter der Ergolz im Rahmen des Möglichen liegt, und auch zum Schleifenbergtunnel äussert sich das Bundesamt für Strassen (Astra) derzeit noch nicht. Im Rahmen des neuen Netzbeschlusses (NEB) wurden Anfang 2020 mehr als 20 Strassenabschnitte ins Nationalstrassennetz aufgenommen. Damit gelangen auch zahlreiche kantonale Ausbauvorhaben in unterschiedlichen Projektphasen an den Bund, wie Mediensprecher Thomas Rohrbach auf Anfrage sagt.

Von den 16 Grossprojekten werden zunächst nur drei vom Bund umgesetzt. Die weiteren Projekte werden derzeit vom Astra bewertet und so bearbeitet, dass das Parlament anschliessend über sie entscheiden kann.

«Für Details zu den einzelnen – oder weiteren – Vorhaben auf den NEB-Strecken ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh»,

so Rohrbach.

Konkreter sieht es bei Unterhaltsarbeiten der Strassen aus: «Bezüglich der Sanierung des Ergolzviadukts stehen wir derzeit am Anfang der Projektierung. Termine, Bauumfang und Kosten sind heute noch offen», sagt Rohrbach.

Fehlplanung bereits bei der A2

Ob die A22 in den kommenden Jahrzehnten durch den Schleifenberg, unter der Ergolz oder an anderer Stelle geführt wird, steht heute also noch in den Sternen. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass die A22 so gebaut wurde, wie sie heute liegt?

Begonnen hat die Fehlplanung beim Bau der Nord-Süd-Achse A2. Für deren Verlauf zwischen Sissach und Pratteln standen während der Planung zwei Varianten im Raum: Durch das Ergolztal oder durch ein Seitental nach Arisdorf und einen Tunnel nach Sissach. Letztere Option wurde umgesetzt, da das dicht besiedelte Ergolztal besonders in und um Liestal nicht genügend Freifläche für eine richtungsgetrennte, vierspurige Autobahn bot. Um dem Gebiet dennoch einen Anschluss an die Autobahn und eine Entlastung des Verkehrs zu ermöglichen, begann fast zeitgleich mit der Planung der A2 diejenige einer kantonalen Hochleistungsstrasse.

Diese wurde zu Beginn als Talstrasse 2 (T2) erstellt: Erst kam die Umfahrung Liestal, die aus Platzgründen auf einer Brücke über der Ergolz und nur zweispurig erstellt wurde. Mitte der 1970er-Jahre wurde die gesamte Strecke von Liestal Nord bis Sissach eröffnet, wo sie an die A2 angebunden ist (s. Karte).

So wurde die A22 gebaut. mop

Erst 2006 erhielt auch Sissach eine Umfahrung in Form des Chienbergtunnels. 2013 schliesslich wurde die Strasse durch die Strecke von Pratteln bis Liestal Nord erweitert, womit sie auch am nördlichen Ende Anschluss an die A2 erhielt. Im gleichen Zug wurde die Strasse zur A22 zusammengeführt und 2020 schliesslich an den Bund übergeben – lediglich die Sissacher Umfahrung ist noch eine kantonale Autostrasse.

Im damaligen Zeitgeist gebaut

Wie der Baselbieter Kantonsingenieur Drangu Sehu auf Anfrage sagt, würde die Strasse heute wohl mit einem anderen Verlauf geplant:

«Die A22 wurde dem damaligen Zeitgeist entsprechend gebaut. Heute wird der Fokus auf die Verträglichkeit und die Schutzansprüche des Umweltschutzes sowie eine ästhetisch befriedigende Einbindung in die Landschaft gesetzt.»

In diesem Sinne wäre heute eine andere Trassierung anzustreben. Unterirdische Lösungen seien oftmals praktikabel, so Sehu weiter. «Ob direkt unter dem Gewässer der richtige Ort ist und ob diese Lösung besser ist als der Schleifenbergtunnel, muss vorgängig fundiert analysiert und abgeschätzt werden.»