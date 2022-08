Nach 6 Jahren Pause fanden die Flugtage Wittinsburg wieder statt

Aviatik-Show Die Flugtage sind zurück: Endlich dröhnte es wieder über Wittinsburg Bei bestem Wetter freuten sich Kinder und Aviatik-Begeisterte an den 13. Flugtagen Wittinsburg über Wummern, Stempel und Flug-Taxis. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 21.08.2022, 19.27 Uhr

Ihr sonores Brummen ist schon von weitem zu hören. Drehen die Piloten die Motoren der Antonov auf, sind ihnen die Blicke des Publikums der 13. Flugtage Wittinsburg sicher. Das Wummern dröhnt bis in die Magengrube und lässt so an einem Stück Aviatikgeschichte teilhaben. Die Maschine rollt immer schneller über die improvisierte Piste, bis die Räder nur noch die Stoppelspitzen des frisch gemähten Feldes berührt und dann ganz abheben. Die Antonov, von denen es heute weltweit noch ein paar Dutzend geben soll, dreht leicht nach rechts ab um den Baumwipfeln auszuweichen und nähert sich immer mehr den Quellwolken.

Neben einem improvisierten Tower hat der Wittinsburger Pop-Up-Flughafen ein Flugbüro, in dem Hobbypiloten einen Stempel in ihr Logbuch drücken lassen können. «So einen hat nicht jeder», schmunzelt OK-Präsident Daniel Hutter.

Gelterkinder Kunstflieger lässt staunen

David Oldani setzt indes ein paar Meter höher mit seiner Cap-10C zu einem Looping an, so dass die Kinder, die mit ihren Augen dem Flugzeug folgen, staunend den Mund offen stehen lassen. Der in Gelterkinden aufgewachsene Kunstflieger spricht über Funk zum Publikum, als würden keine physikalischen Kräfte während der Kunststücke auf ihn einwirken: «Man kann mit dem Flieger eine halbe Rolle machen», sagt er und fliegt auf dem Rücken weiter. «Und wieder eine halbe Rolle zurück», ergänzt er und fliegt wieder normal herum. Er steigt senkrecht hoch und sobald es nicht mehr weiter geht, wendet er und lässt den Flieger im Sturzflug heruntersausen, wo er ihn über der Piste wieder waagrecht stellt.

Hoch im Kurs sind bei den Kindern (und ihren Vätern) auch die Helikopter der Rega und der Polizei, die nah wie selten zu bestaunen sind. Ein weiterer Hubschrauber fliegt regelmässig die Strecke zum Dorffest nach Beinwil. Diese «Taxi-Flüge» zeigen die Verbundenheit der beiden Feste. Hutter sagt:

«Sie haben einen tollen Anlass, wir haben einen tollen Anlass.»

Die Flugtage fanden 1934 erstmals mit rund 6000 Besuchenden als «Baselbieter Segelflugtage» statt. Seither gibt es sie in unregelmässigen Abständen. Wann und ob die nächste Ausgabe kommen wird, ist noch nicht klar. Hutter wirkt nachdenklich. Allerdings hätte man 2016 auch nicht gewusst, dass die nächsten 2022 stattfinden würden. Zudem seien junge Leute ins OK nachgezogen worden.

Tradition und Kultur soll bleiben

Hutter will an der Tradition und Kultur der Wittinsburger Flugtage festhalten, denn es sei verbindend, wenn zehn Vereine aus dem Homburger- und dem Diegtertal etwas miteinander auf die Beine stellen würden. Sechs Fallschirmspringer verlassen unterdessen mehrere 100 Meter in der Höhe ihre Pilatus Porter-Maschine. Zuerst nur in Punktform zu erkennen, öffnen sie bald darauf ihre farbigen Schirme und schweben mühelos auf die Landepiste zu. Einer wählt einen Landeplatz hinter den Bäumen, kommt aber trotzdem sicher am Boden an.

Neben klassischer Aviatik haben auch neue Errungenschaften ihren Platz. Beispielsweise zeigt die Rehkitzrettung Schweiz in einer Vorführung, wie sie mit Wärmebildkamera und Multikopter Jungtiere rettet, bevor ein Mähdrescher herannaht. Damit machen die Flugtage Wittinsburg einen Schritt in die Zukunft.

