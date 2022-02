Allschwil: Viollier will Hauptsitz aufstocken

Bachgraben Weil die Labore heiss laufen: Viollier will Hauptsitz in Allschwil aufstocken Die Viollier AG spürt die Coronapandemie. Im Allschwiler Bachgraben sollen die Laborzentren Aufbauten erhalten. Der Ausbau habe aber nicht nur mit der Pandemie zu tun, sondern habe auch andere Gründe, heisst es seitens des Familienunternehmens. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Der geplante «Arc Viollier» über zwei der drei bisherigen Gebäude. Visualisierung: Otto Partner Architekten

Das linksufrige Bachgrabengebiet in Allschwil entwickelt sich in hohem Tempo. Jetzt ist klar, wer als Nächstes bauen will: die Viollier AG, das laut eigenen Angaben führende medizinische Labor der Schweiz. Das Familienunternehmen sieht vor, seinen Hauptsitz zu erweitern. Die Gebäude sollen 40 Meter hoch werden, doppelt so hoch wie bisher.

Geplant sind Aufbauten mit einer Metall-Glas-Fassade. Weil im Bachgrabengebiet eigentlich nur zwanzig Meter hohe Gebäude erlaubt sind, ist ein Quartierplanverfahren lanciert worden. Das öffentliche Mitwirkungsverfahren hat begonnen. Zu reden geben dürfte die neue Gebäudehöhe – erst kürzlich wurde im Bachgraben bereits in zwei anderen Fällen der jeweiligen Bauherrschaft erlaubt, mit 40 statt 20 Metern Maximalhöhe zu planen: Es sind die Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron, die das sogenannte Alba-Haus hochziehen lassen und Idorsia.

Ästhetisch überzeugen die Pläne noch nicht alle

Erst 2014 hatte Viollier in Allschwil einen zusätzlichen Laborbau bezogen. Doch offenbar ist die Nachfrage nach medizinischen Analysen und Tests seither weiter gewachsen – nicht nur, aber auch wegen Corona. Im Planungsbericht zum Quartierplan Idorsia heisst es:

«Der Bedarf an qualitativer Labormedizin nimmt laufend zu. Die Pandemie hat diese Entwicklung noch beschleunigt.»

Viollier will jedoch auch die Analytik aus der ganzen Schweiz im Laborcenter in Allschwil zentralisieren – nicht zuletzt, weil es an Fachkräften mangele und der 24-Stunden-Betrieb stark Ressourcen binde. Der Bedarf nach weiteren Flächen, teilt das Unternehmen auf Anfrage der bz mit, habe auch mit der zunehmenden Automatisierung, der Erweiterung des Analysensortiments und der Einführung neuer Methoden zu tun. Deshalb werde der Personalbestand auch nicht stark steigen. Aktuell beschäftigt Viollier in der Schweiz rund 700 Mitarbeitende an 34 Standorten. In Allschwil sind 450 Personen tätig. Wie viel im Bachgrabenareal investiert wird, das gibt die Medienstelle nicht bekannt.

Grüne warnen vor Verkehrskollaps im Bachgraben

Das städtebauliche Konzept für die Erweiterung des Laborcenters hat das Liestaler Büro Otto Partner Architekten AG erarbeitet. Der Projektname «Arc Viollier» rührt daher, weil eine Aufbaute sich über zwei Gebäude erstrecken soll. Das dritte Gebäude, dessen Höhe mit 32,5 Metern angegeben wird, soll gemäss den Plänen eine Dachterrasse erhalten.

Das dritte Gebäude mit Dachgarten. Visualisierung: Otto Partner Architekten

Die Gemeinde verlangt laut Planungsbericht zum Quartierplan, dass eine «besonders hohe architektonische Qualität» anzustreben sei. Laut der Stellungnahme der kantonalen Arealbaukommission ist das aber noch nicht gegeben: «Der architektonischen Wirkung des aufgesetzten Baukörpers wird eine Beruhigung empfohlen», hält die Kommission fest. Und:

«Hinterfragt wird, ob die gleiche Kubatur benötigt oder durch eine Differenzierung ein Mehrwert erbracht wird.»

Gut möglich, dass das Vorhaben auf politischen Gegenwind stösst. Gegen den Quartierplan Alba ergriffen die Allschwiler Grünen das Referendum. Das Volk jedoch genehmigte im vergangenen Juni die Pläne; das Alba-Haus ist in Bau. Beim Quartierplan Idorsia blieb die Referendumsfrist ungenutzt. Das Pharmaunternehmen wird seinen Hauptsitz ebenfalls auf bis zu 40 Meter Höhe aufstocken. Mehr ist wegen des nahen Euro-Airports gar nicht möglich.

Die Mehrnutzungen stiessen auf Widerstand, weil die Erschliessung des Bachgrabengebiets dem rasanten Wachstum hinterherhinkt. Alleine bis Ende 2023 wird mit 4000 zusätzlichen Arbeitsplätzen gerechnet, gebaut wird vor allem im Baselink-Areal. Der Autobahnzubringer Allschwil-Bachgraben (Zuba) ist jedoch frühestens 2030 fertig; bei der vorgesehenen Tramanbindung tritt derzeit Basel-Stadt auf die Bremse.

