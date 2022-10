Bad Schönenbuch Ein Wirtepaar hat es allen gezeigt – bald ist «Ustrinkete» Im Restaurant Bad Schönenbuch geht eine Ära zu Ende: Jacqueline Levy und Michael Matter hören nach 36 Jahren auf. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jacqueline Levy und Michael Matter geben im Bad Schönenbuch bald die Schlüssel ab. Kenneth Nars (19. Oktober 2022)

Jacqueline Levy und Michael Matter wissen, wie es ist, wenn ein Kind das Elternhaus verlässt: Sie haben selber eine erwachsene Tochter. Einerseits schmerzt es, andererseits lässt man das Kind mit einem guten Gefühl gehen, weil man weiss, dass man seinen Part nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt hat.

«Genau so fühlt es sich jetzt wieder an», sagen die beiden. Nun jedoch sind sie es, die gehen und das Kind zurücklassen – das Kind ist in diesem Fall das Restaurant Bad Schönenbuch. 36 Jahre lang haben sie hier gewirtet, haben ihr gemeinsames «Baby» gehegt und umsorgt und es durch Höhen und Tiefen begleitet.

«Nun ist der Zeitpunkt gekommen»

Doch damit ist bald Schluss. Am 5. Januar 2023 veranstalten sie eine letzte «Ustrinkete» für die Stammgäste, danach gibt das Wirtepaar die Schlüssel ab. Michael Matter sagt, während er in der grossen Gaststube am Stammtisch sitzt:

«Wir hören zu einem Zeitpunkt auf, an dem die Leute noch Freude an uns haben.»

Und Jacqueline Levy erinnert sich, dass sie schon Wirtsleute sah, die im fortgeschrittenen Alter immer noch arbeiteten und kaum mehr die Treppe hochkamen. «So wollten wir nicht enden.» Seit die 69-Jährige vor fünf Jahren die AHV erhielt, hätten sie sich mit dem richtigen Zeitpunkt für den Schlusspunkt auseinandergesetzt. «Nun ist er gekommen», sagt die Gastgeberin.

Nie im Leben hätte Jacqueline Levy damals, als alles anfing, geglaubt, dass sie so lange in diesem altehrwürdigen Haus im früheren Badekurort bleiben würden. «Es ging zu Beginn drunter und drüber.»

Ihr Mann, gelernter Landwirt und Koch, hatte zuvor im «Goldenen Fass» gekocht und dabei mit einer eigenwilligen, saisonfrischen Küche überzeugt. Jedenfalls stand irgendwann der Besitzer des «Bad» bei Matter in der Küche. «Möchten Sie meine Beiz übernehmen?», fragte er den Koch und fügte hinzu: «Sie müssen sich aber innert einer Woche entscheiden.»

Michael Matter seinerseits fragte Jacqueline Levy, die er ein halbes Jahr zuvor im «Goldenen Fass» kennen und lieben gelernt hatte, was sie davon halte und ob sie im Betrieb mithelfen würde. Eine tolle Idee sei das, antwortete sie, und ja, natürlich packe sie an, ohne zu wissen, was auf sie, die als Arztgehilfin arbeitete, zukommen sollte. Im Februar 1986 fingen die beiden im Bad Schönenbuch an. Levy sagt:

«Nach zwei Wochen wollten wir wieder aufhören.»

Im Dorf hätten sie «diese linken Städter» belächelt. Denn in den Jahren zuvor war eine Vielzahl von Wirten mit dem Restaurant gescheitert und an ihm verzweifelt; einer habe wegen Geldproblemen Selbstmord begangen, hiess es, ein anderer sei mit der Kasse und der Serviertochter abgehauen. Kein Wunder, erhielten die neuen Gastgeber im «Bad» bei einigen Lieferanten im Dorf die Waren nur gegen Vorkasse.

Levy hatte als Quereinsteigerin keinen blassen Schimmer

Jacqueline Levy kämpfte zu Beginn auch mit der Doppelbelastung durch ihre beiden Jobs, vor allem aber damit, dass sie keinen blassen Schimmer von der Gastronomie hatte.

«Am ersten Tag wusste ich nicht mal, wie man die Kasse öffnet.»

Doch die Quereinsteigerin lernte schnell. «Sie hielt mir schon bald den Rücken frei», schaltet sich Michael Matter in ihre Erzählung ein, «und wimmelte all die Vertreter ab, die bei uns täglich anklopften.»

Nach zwei Monaten kündigte sie in der Arztpraxis und verschrieb sich fortan ganz ihrer Rolle als Gastgeberin. Als sie in Erwartung war, arbeitete sie bis zum letzten Tag, um direkt vom Restaurant in den Gebärsaal zu wechseln. Dort wurde sie gefragt, wo ihr Mann sei. «Der ist am Kochen!», antwortete sie und blickte in verwunderte Gesichter.

Rasch treues Stammpublikum geschaffen

Schnell schufen sich die beiden ein treues Stammpublikum, das die Hausfrauenküche, wie Matter sie bezeichnet, schätzen lernte. Dazu gehören insbesondere auch unkonventionelle Gerichte wie Kalbskopf oder Kalbshirn, die sonst kaum mehr eine Beiz anbietet. «Nur selten gibt es bei den Profis eine so spannende Gesamtschau des ganzen Tiers.»

So begründete der Gastroführer «Aufgegabelt», weshalb eine Jury das Bad Schönenbuch 2018 zur Beiz des Jahres erkor. Aber auch Vegetarier kommen bei Michael Matter dank seiner tagesfrischen Kreationen auf ihre Kosten.

Noch offen, wie es mit dem «Bad» weitergeht

Auch was das Personal anbelangt, waren die beiden kreativ. Regelmässig durften Angehörige der Hotelfachschule in Lausanne ihre Gastsemester in Schönenbuch absolvieren. Jacqueline Levy findet:

«Wir hatten Absolventen aus Nepal, Malaysia oder Kenia bei uns, das war immer inspirierend.»

Aus Sri Lanka hingegen kommt Kumarasamy Nanthakumar, der vor 32 Jahren als Tellerwäscher begann. Heute kocht er mit und beherrscht jedes Gericht – eine Entlastung für Michael Matter, «vor allem als ich wegen einer misslungenen Hüftoperation nicht an dem Herd stehen konnte». Kellner Carlo Tonola wiederum ist seit 16 Jahren dabei. «Wir werden unsere Mitarbeiter vermissen», sagt Jacqueline Levy, die sich aber keine Sorgen um deren berufliche Zukunft macht, «dafür sind sie zu tüchtig».

Wie es mit dem Restaurant und dem Gebäude weitergeht, steht ebenfalls noch nicht fest; Besitzer Martin Egeler sucht einen Käufer, am liebsten jemanden, der das Restaurant selber weiterführt oder verpachtet. Klar ist, dass das abtretende Wirtepaar grosse Fussspuren hinterlässt.

«Wir haben es allen gezeigt», sagt der sich bis anhin so bescheiden gebende Michael Matter, als er nochmals auf die schwierigen Bedingungen der Anfangszeit zu sprechen kommt. Nun wollen sie erst mal nichts machen. Levy freut sich:

«Einfach nur wohnen, nachdem wir die letzten vier Jahrzehnte ausschliesslich in unserem Restaurant verbracht haben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen