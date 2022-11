Sutter Begg eröffnet Filiale in Münchenstein

Bäckerei Sutter Begg eröffnet neue Filiale in Münchenstein Am Montag hat das Unternehmen seine 26. Filiale in Münchenstein eröffnet. Dort befinden sich bereits der Hauptsitz und die Produktionsstätte. Matteo Calonder 07.11.2022, 12.56 Uhr

In Münchenstein eröffnete Sutter Begg seine 26. Filiale. Symbolbild: Stefan Schuppli

Am Montag hat Sutter Begg seine 26. Filiale in der Gartenstadt in Münchenstein eröffnet. Im Mai dieses Jahres sei mit der Konzeption des Ladens begonnen worden, heisst es in einer Medienmitteilung des Unternehmens. Der Ausbau habe jedoch nur fünf Wochen beansprucht.

Geschäftsführerin Katharina Barmettler-Sutter: «Es war unser Ziel, ein Ambiente zu schaffen, in dem man sich gerne länger aufhält.» zvg

«Obwohl wir in dieser Filiale einen Schwerpunkt auf Take-Away legen, war es unser Ziel, ein Ambiente zu schaffen, in dem man sich gerne länger aufhält», wird Geschäftsführerin Katharina Barmettler-Sutter zitiert. In Münchenstein befinden sich bereits der Hauptsitz und die Produktionsstätte des Unternehmens.

Das erkläre vielleicht, weshalb man schon «seit einer geraumen Weile» mit einer Expansion «geliebäugelt» habe, sagt Barmettler-Sutter. Weil die Idee ausgerechnet im 111-jährigen Jubiläumsjahr von Sutter Begg realisiert wird, erhalten die ersten 200 Besucherinnen und Besucher ein Willkommensgeschenk in Form eines Happy Cakes.