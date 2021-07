Bäckerei Ziegler Masken-Wirrwarr: Liestaler Bäckerei vermischt Coronaregeln Bei der Bäckerei Ziegler am Liestaler Bahnhof hängt ein Schild mit dem Hinweis, dass Maskenpflicht gilt. Darunter steht, dass Personen mit einer Maskendispens oder einem Covid-Zertifikat von dieser Pflicht befreit seien. Dies ist allerdings nicht ganz konform mit den geltenden Coronaregeln. Laura Pirroncello 08.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bäckerei Ziegler beim Liestaler Bahnhof ist als Café eingerichtet – konsumieren kann man drinnen und draussen. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Im öffentlichen Verkehr gilt Maskenpflicht, das ist mittlerweile wohl allen klar. Doch anderswo kommt es langsam, aber sicher zu einem Masken-Wirrwarr. Die Unsicherheit in der Bevölkerung, wo derzeit noch Maskenpflicht gilt und wo nicht, ist gross.

So kommt es auch in den Restaurants zu Verwirrungen – bei Konsumenten und bei den Betreibern. Etwa in der Bäckerei Ziegler in Liestal beim Bahnhof. Hier wurde vergangene Woche ein Plakat gesichtet, das Fragen aufwirft:

bz

Gemäss diesem Plakat gilt in der Bäckerei und dem dazugehörigen kleinen Café keine Maskenpflicht, wenn man ein Covid-Zertifikat oder eine Maskendispens hat. Eigentlich ist an dieser Aussage auf den ersten Blick nicht viel falsch. Schliesslich ist klar, dass man bei einer gültigen Maskendispens keine Maske tragen muss. Und auch bei Veranstaltungen müssen ja neu keine Masken mehr getragen werden, wenn ein Zertifikat vorgewiesen werden kann. Aber gilt dies auch, wenn nur ein Teil der Gäste ein Zertifikat hat?

Nein, sagt das BAG auf Anfrage: Personen mit einem Covid-Zertifikat seien nicht von der Maskenpflicht befreit.

«Die Maskenpflicht fällt nur weg, wenn der Zugang zu einer Veranstaltung oder zu einer öffentlich zugänglichen Einrichtung auf Personen mit Zertifikat beschränkt ist.»

Entweder gilt also eine Maskenpflicht für alle Gäste – ausser sie haben eine gültige Maskendispens. Oder es dürfen nur Personen mit einem Zertifikat in die Bäckerei – dann kann die Maskenpflicht aufgehoben werden. Dies ist in Liestal allerdings nicht der Fall. Vielmehr kommt es hier zu einer Vermischung der Regeln.

Neue Plakate sind korrekt

Am Montag konnte die Bäckerei selbst noch nichts zu diesem Masken-Wirrwarr sagen. Bei einer erneuten Anfrage am Mittwoch kam aber immerhin raus, dass mittlerweile ein neues Hinweisplakat aufgehängt wurde. Ein Augenschein vor Ort bestätigt diese Angabe.

bz

Der Betreiber der Bäckerei hat wohl realisiert, dass die Regel-Vermischung nicht ganz korrekt ist. Die neuen Plakate sehen jetzt nur noch bei Leuten mit einer Maskendispens Ausnahmen vor. Dies ist nun konform mit den aktuellen Coronaregeln.

Gemäss BAG hätte der Ladeninhaber der Bäckerei wegen der alten Plakate gebüsst werden können, da er so die Maskenpflicht nicht korrekt umgesetzt hat. Mit den neuen Plakaten sollte dies nun kein Problem mehr darstellen.