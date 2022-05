Basel-St. Jakob: Baselbieter SP will den Geisterbahnhof beleben

Bahnvision «Potenzial ist riesig»: SP Baselland will Geisterbahnhof St. Jakob zum Leben erwecken Die Station Basel-St. Jakob ist so alt wie der St. Jakob-Park. Doch anders als das Stadion ist sie keine Erfolgsgeschichte. Das könnte man einfach ändern - nur sträuben sich die SBB, aber auch die beiden Basel. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Da war ausnahmsweise etwas los hinter dem St. Jakob-Park: Der «Joggeli-Shuttle» bringt Fans zum Freundschaftsspiel Schweiz-Argentinien im Juni 2007. Keystone

Basel-St. Jakob werde in die Schweizer Eisenbahngeschichte eingehen, war sich Daniel Nordmann sicher. Er wohnte als SBB-Geschäftsleitungsmitglied den Feierlichkeiten bei, als im Sommer 2001 der erste Stadionbahnhof der Schweiz den Betrieb aufnahm. Betrieb herrscht jedoch selten beim St. Jakob-Park. Alle paar Wochen steigen Passagiere ein und aus. Häufig hält aber auch monatelang kein Zug. Passend dazu die Anzeigetafel: Sie ist – auch das ein Unikum in der Schweiz – einschwenkbar.

Basel-St. Jakob ist de facto ein Geisterbahnhof. Das will die Baselbieter SP ändern. Der Joggeli-Bahnhof ist Teil einer ÖV-Offensive für Baselland, welche die Partei lanciert. Insgesamt 16 Vorstösse reicht sie ein, mit allerlei Vorschlägen (siehe unten).

In Gehdistanz entsteht ein neues Quartier

SP-Landrat Roman Brunner will die Station St. Jakob aus ihrem Dornröschenschlaf wecken. Der Bedarf an regelmässigen S-Bahn-Halten sei vorhanden, sagt der Muttenzer, und er werde steigen:

«Fünf Gehminuten vom Perron entfernt entsteht in Muttenz die Hagnau-Siedlung mit über 600 Wohnungen und 700 Arbeitsplätzen.»

Zudem werde die ehemalige Reitsportanlage Schänzli zum Naherholungsgebiet umgestaltet.

Lässt man seine Entstehung Revue passieren, kann der Eindruck entstehen, dass ihn nie jemand so richtig wollte, diesen Halt – weder die SBB noch die beiden Basel. Doch als ab Mitte der 1990er-Jahre der St. Jakob-Park geplant wurde, sah sich der Standortkanton Basel-Stadt wohl in der Pflicht, auch etwas für den Eisenbahnverkehr zu tun. Eine Station hinter der Arena einzurichten, lag auf der Hand: Das Joggeli lehnt sich an den Bahndamm an.

Der «Joggeli-Shuttle» verkehrt nur selten

Schon der Beginn war harzig. Im Juni 2002 frotzelte der «Beobachter», bislang hätten die SBB exakt bei zwei FC-Basel-Spielen Fernverkehrs-Extrazüge eingesetzt. Auch der «Joggeli-Shuttle», der FCB-Fans vom Bahnhof Basel SBB zum Stadion kutschiert, fährt äusserst unregelmässig.

Jüngstes Beispiel: Das Spitzenspiel am vergangenen Sonntag gegen den FC Zürich. Trotz über 33'000 verkaufter Tickets verkehrte kein «Shuttle» – die vier Fanzüge aus Zürich beanspruchten den einzigen Perron.

Zum grössten Teil finanziert hat die «Bedarfshaltestelle», wie solche Stationen im Bähnlerjargon heissen, der Stadtkanton. Er steuerte 80 Prozent an die Realisierungskosten von sechs Millionen Franken bei. Der «Beobachter» zitierte im erwähnten Beitrag den damaligen Regierungsrat Ralph Lewin. Er habe seinen Amtskollegen Ueli Vischer, zu jener Zeit Säckelmeister im Basler Rathaus, erst davon überzeugen müssen, «dass man heute einen Bahnhof nicht einfach bei den SBB bestellen kann, sondern auch dafür bezahlen muss.»

Knoten St. Jakob soll Bahnhof SBB entlasten

Berappen muss Basel-Stadt auch den Löwenanteil des Unterhalts. Auf den einzelnen Passagier heruntergerechnet ist die Joggeli-Bahn wohl die teuerste Bahnstrecke der Schweiz.

Bei St. Jakob besteht laut Roman Brunner auch Umsteigepotenzial: «Beim Stadion halten das 14er-Tram und die Buslinien 36 und 47. Die Station könnte als Umsteigeknoten dienen, etwa für Pendler, und so den Bahnhof SBB entlasten helfen.» Schon heute fahren die S1 und die S3 hinter dem Stadion durch. Brunner sagt dazu:

«Es müsste nicht jede Komposition halten. Halbstundentakt würde genügen.»

Was auch für den Ausbau des Joggeli-Bahnhofs spreche, sagt Brunner: Die Realisierungschancen für die Station «Wolf» seien jüngst wieder gesunken. Auf Flächen des Rangierbahnhofs Wolf plant Basel-Stadt ein neues Quartier, inklusive S-Bahn-Anbindung. Doch die angedachte Station könne problematisch sein, hielt die Basler Regierung jüngst fest. Gleich östlich des Gebiets St. Jakob wieder pumpen die SBB 300 Millionen Franken in die Entflechtung Muttenz.

Falls St. Jakob zu einem fixen Halt im regionalen S-Bahn-Netz werden soll, bräuchte es ein zweites Perron, neue Weichen, Signale und so weiter. Wieviel das kosten würde, dazu schweigen sich die SBB wie Basel-Stadt aus: Man wolle der Beantwortung des Vorstosses seitens Baselbieter Regierung nicht vorgreifen, heisst es auf Anfrage.

SBB: Ausbau für Regelbetrieb wäre kostspielig

Die Bundesbahnen halten jedoch fest, die Haltestelle müsste für den Regelbetrieb «umfassend und entsprechend kostspielig ausgebaut werden». Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement schreibt, die Region plane ihr Bahnangebot gemeinsam und beantrage die Finanzierung der Infrastrukturen jeweils im Rahmen der Bahnausbauschritte des Bundes. Aber:

«Stand heute sieht das Zielbild der Region nicht vor, dass die Haltestelle Basel-St. Jakob in den Regelverkehr eingebunden wird.»

Bis auf Weiteres bleibt der Besuch eines Fussballspiels die einzige Gelegenheit, den Geisterbahnhof St. Jakob zu betreten: Fahren keine Fanzüge, ist die Station grossräumig abgesperrt.

Massnahmen-Paket für ÖV zu Gunsten Modalsplit Ein Expresstram 11 fürs Leimental, begrünte Tramtrassees, der 15-Minuten-Takt auf der Buslinie 70 und für die S-Bahn zwischen Aesch und Laufen, ein Bahnhof für Böckten sowie Solarzellen auf Haltestellen. Das sind, neben dem Ausbau der Station Basel-St. Jakob, nur ein paar Forderungen, welche die Baselbieter SP im Rahmen ihrer ÖV-Offensive stellt. Die Partei hat ein Paket mit 16 Vorstössen geschnürt, die sie anlässlich der heutigen Landratssitzung einreicht. Das Ziel laute, den Anteil des öffentlichen Verkehrs am Modalsplit zu erhöhen, sagt der Aescher SP-Landrat Jan Kirchmayr zur bz. Man wolle dem Regierungsrat Inputs geben, gerade im Hinblick auf den 10. Generellen Leistungsauftrag für den öffentlichen Verkehr, der ab 2026 greift. «Die Region Basel muss frühzeitig und geschlossen in Bern vorstellig werden», sagt Kirchmayr. «Nur so haben die Projekte auch reelle Chancen, Gelder zu erhalten.»

