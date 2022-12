Basels beste Beizen Der «Brönsch» hat sich längst etabliert: Die fünf besten Basler Brunch-Lokale

In Folge 11 der bz-Serie «Basels beste Beizen» geht es an die vierte Mahlzeit, die sich längst etabliert hat in der Schweiz: An den Brunch. Wir stellen die fünf besten Lokale vor, wo sich das meist sonntägliche Schlemmen am meisten lohnt.