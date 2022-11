Titterten: Trinkwasser muss wegen Bakterien chloriert werden

Bakterien Titterten muss sein verunreinigtes Trinkwasser chlorieren Bei einer Routinekontrolle wurden Bakterien bemerkt. Ungewiss ist, wie lange das Wasser zusätzlich desinfiziert werden muss. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 07.11.2022, 14.16 Uhr

Im Trinkwasser von Titterten sind Pseudomonaden entdeckt worden. Archivbild: Kenneth Nars

Im Titterter Trinkwasser sind am vergangenen Freitag während einer Routineuntersuchung und nach einer anschliessenden genaueren Analyse Pseudomonaden festgestellt worden. Dies sind Bakterien, die verbreitet im Wasser und in feuchter Umgebung vorkommen können. Überprüft werde das Vorkommen von Pseudomonaden vor allem in Schmierfetten und Kosmetika, sagt Tittertens Gemeindepräsidentin Verena Heid.