Er war «Drahtzieher des Widerstands» – nun tritt Fredi Zwahlen bei der Raiffeisen Liestal-Oberbaselbiet ab Seit elf Jahren sitzt der Baselbieter im Verwaltungsrat der Genossenschaftsbank, davon neun als Präsident. Nun übernimmt der Bauingenieur Hans-Rudolf Müller aus Wintersingen.

Mit 69 Jahren gibt er den Rücktritt: Fredi Zwahlen, Präsident der Raiffeisenbank Liestal-Oberbaselbiet. Roland Schmid

Eigentlich hätte er sein Amt bereits vor vier Jahren abgeben müssen. Doch erst jetzt hört Fredi Zwahlen auf. Der 69-Jährige tritt als Präsident der Raiffeisenbank Liestal-Oberbaselbiet ab. Zwahlen, der im Zug des Skandals um Ex-Raiffeisen-Chef auf nationaler Ebene zu einer wichtigen Figur wurde, ist seit 2012 als Präsident der Bank im Amt. Laut den Statuten geben Verwaltungsräte der Genossenschaft ihr Amt in der Regel mit 65 Jahren ab. Für Zwahlen wurde eine Ausnahme gemacht.

Hans-Rudolf Müller kandidiert als Nachfolger von Fredi Zwahlen. zvg

Als Nachfolger stellt sich der 56-jährige Hans-Rudolf Müller zur Wahl, der bereits im Verwaltungsrat der Bank sitzt. Gewählt wird an der Versammlung am 7. Mai, allerdings findet sie nur virtuell statt. Müller wohnt in Wintersingen, wo er auch im Gemeinderat sitzt. Er hat eine Ausbildung als Bauingenieur an der ETH Zürich absolviert. Danach bildete er sich in Wirtschaftswissenschaften in St. Gallen und an der Kaderschmiede Insead in Paris weiter.

Müller war unter anderem Mitglied der Geschäftsleitung der Baufirma Batigroup, die später zu Implenia fusioniert wurde. Später war er für knapp zwei Jahre Chef der Grisard-Gruppe, die unter anderem die Avia-Tankstellen betreibt. Heute hält er verschiedene Verwaltungsratsmandate, etwa bei der Autobus AG Liestal. Zudem ist er als Dozent an der ETH Zürich tätig.

Gewinn um 5 Prozent gesteigert

Die Wahl Müllers gilt als Formsache, zumal sein beruflicher Rucksack beachtlich ist. Der Wintersinger erbt von Zwahlen eine Bank, die solide aufgestellt ist. So konnte die Genossenschaft die Eigenmittel in den vergangenen Jahren markant erhöhen. Als Zwahlen begann, betrug die Eigenkapitalquote knapp 6 Prozent. Heute erreicht sie beinahe 17 Prozent. Bis im Jahr 2026 müssen die grossen Inlandbanken, zu denen Raiffeisen gehört, auf Geheiss des Bundes eine Quote von 19 Prozent erreichen. Für die Oberbaselbieter scheint dies gut machbar.

Ohnehin konnte die Bank ihre weiteren Kennzahlen im vergangenen Jahr steigern, wie ein Blick in den neuen Geschäftsbericht zeigt. So sind die Kundengelder um Prozent auf 1,1 Milliarden gestiegen. Im traditionell wichtigen Hypothekengeschäft stieg das Volumen um 2 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken. Der Gewinn erhöhte sich um 5 Prozent auf 2,8 Millionen Franken. Damit soll vor allem das Eigenkapital weiter gestärkt werden.

Neben dem Hauptsitz in Liestal betreibt die Bank in Sissach und Gelterkinden je eine Filiale. Für die Genossenschaft arbeiten 55 Mitarbeiter, wovon drei Lehrlinge sind. Das operative Geschäft verantwortet seit über acht Jahren Matthias Renevey.

Diese Zeitung hat anlässlich des Wechsels an der Spitze ein Interview mit Fredi Zwahlen geführt. Dieser hat dies jedoch zurückgezogen.

Die Aufarbeitung des Skandals war für Zwahlen viel zu gemächlich

Zwahlen ist auch deshalb eine interessante Figur, weil er im Zuge des Skandals um Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz auch auf nationaler Ebene mitmischte. Für seinen Geschmack ging der damalige Präsident Johannes Rüegg-Stürm viel zu gemächlich an die Aufarbeitung.

Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz. Gaetan Bally / Keystone

Zwahlen, der in den letzten vier Jahren auch als Präsident des Raiffeisenverbands Nordwestschweiz amtete, war sich mit seinen Kollegen in der Region rasch einig, dass die Krise viel konsequenter aufgearbeitet werden muss. Zusammen mit seinen Pendants im Aargau und der Innerschweiz wurde er zur treibenden Kraft, um die Reform der Raiffeisen-Gruppe anzustossen. Von der «Sonntagszeitung» wurde er damals als «Drahtzieher des Widerstands» bezeichnet.

Zwahlen und seine Mitstreiter störten sich an der zunehmend dominanten Rolle der St. Galler Zentrale von Raiffeisen – eine Entwicklung, die vor allem Vincenz vorantrieb. Die Regionalfürsten wollten die Zentrale auf die Rolle eines bescheidenen Dienstleisters zurückstutzen. «Raiffeisen Schweiz ist nicht etwa die Spitze der Gruppe, sondern eine Tochter der 246 Banken», sagte Zwahlen in einem Interview mit der «Handelszeitung» vor knapp drei Jahren.

Fredi Zwahlen gilt als einer der Architekten der Reform der Raiffeisen Schweiz. Roland Schmid

Später arbeitete Zwahlen an der neuen Gruppenstrategie als Co-Projektleiter mit. Vergangenen Sommer machte er sich zusammen mit Raiffeisen-Schweiz-Präsident Guy Lachappelle auf eine Schweiz-Tour, um sich mit den Präsidenten der lokalen Genossenschaftsbanken über die neue Strategie auseinanderzusetzen. Lachappelle war zuvor Chef der Basler Kantonalbank.

Während Raiffeisen die Krise mittlerweile ausgestanden hat, kommt es nun im Winter zum Prozess gegen Pierin Vincenz und seinen Partner Beat Stocker. In den vergangenen Monaten sind brisante Details aus der Anklageschrift via Medien an die Öffentlichkeit gelangt. So rechnete Vincenz Spesen von einer Viertelmillion Franken für private Vergnügen ab. Allein in einem Zürcher Striplokal kamen über die Zeit Spesen von 91'000 Franken zusammen.