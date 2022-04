Basler Regierungsrat unterstützt OECD- Mindestbesteuerung

Basel-Stadt Basler Regierungsrat unterstützt Vorschlag des Bundesrates zu OECD-Mindeststeuer Der Bundesrat will die Mindestbesteuerung grosser, internationaler Unternehmen per 2024 umsetzen. Der Basler Regierungsrat unterstützt das Vorgehen, wie er am Dienstag verlauten lässt. Nora Bader 12.04.2022, 14.58 Uhr

Der Basler Regierungsrat will die Mindestbesteuerung grosser internationaler Unternehmen per 2024 umsetzen. Benjamin Wieland

Gemäss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sollen international tätige Grossunternehmen mit mindestens 750 Millionen Euro Umsatz künftig eine Gewinnsteuer von mindestens 15 Prozent bezahlen. Der Bundesrat will die Mindestbesteuerung mit einer Ergänzungssteuer sicherstellen. Begründung: Ohne die schweizerische Ergänzungssteuer könnten die betreffenden Steuereinnahmen im Ausland erhoben werden, und die Unternehmen wären Unsicherheiten ausgesetzt.

Allfällige Mehreinnahmen an die betroffenen Kantone

«Basel-Stadt ist stark betroffen. Die Mindeststeuer hat Auswirkungen auf voraussichtlich rund 50 in- und ausländische Unternehmen, die etwa 500 Millionen Franken Kantonssteuern zahlen», so der Basler Regierungsrat in einer Mitteilung vom Dienstag. Es sei unsicher, ob sich infolge der OECD-Steuerreform langfristig Mehreinnahmen realisieren liessen. «Allfällige Mehreinnahmen sollen dauerhaft an die betroffenen Kantone gehen. Die von den Ergänzungssteuern betroffenen Kantone müssen Mittel für den Erhalt ihrer Standortattraktivität zur Verfügung haben», schreibt die Regierung weiter.

Der Regierungsrat könne sich einen Einnahmenanteil des Bundes von maximal 25 Prozent an der Ergänzungssteuer nur vorstellen, wenn die Aussicht auf stabile und substantielle Mehreinnahmen erhärtet sei und der Umgang mit dem Einnahmenanteil klar und administrativ einfach gestaltet werde. «Allfällige Mittel sollen für Massnahmen eingesetzt werden, welche die Standortqualität der Schweiz verbessern.»

Aus Sicht des Kantons Basel-Stadt wäre es am sinnvollsten, diese Mittel für die Erhöhung der Beiträge des Bundes an die Hochschulen einzusetzen. «Diese Massnahme käme der ganzen Schweiz zugute, sorgt für eine Milderung des Mangels an Fachkräften und unterstützt die Standortqualität in einer wichtigen Dimension», schreibt die Regierung weiter.

Nationaler Rahmen zur Förderung von Forschung und Innovation

Mit der OECD-Mindeststeuer vermindere sich ein Standortvorteil der Schweiz für grosse internationale Unternehmen.« Um die Attraktivität des Standorts zu sichern, braucht es Anstrengungen von Bund und Kantonen.» Der Bund soll, unabhängig von der laufenden Verfassungsdiskussion, einen nationalen Rahmen für Standortmassnahmen für Forschung und Innovation schaffen. Damit solle gesichert werden, dass die Massnahmen international akzeptiert, praktikabel und einfach handhabbar sind.

«Im Kanton Basel-Stadt haben Grundlagenarbeiten für mögliche Massnahmen begonnen», so der Regierungsrat weiter. Die Stossrichtungen würden das Stärken der Innovationskraft beinhalten; die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Spitälern und Industrie in der Forschung; das Umfeld für Start Ups; und weitere Instrumente, die sich im Ausland als wirksam und volkswirtschaftlich sinnvoll erwiesen hätten.