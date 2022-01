Grosse Besorgnis in Basler Alters- und Pflegeheimen

Basel-Stadt Grosse Besorgnis in den Alters- und Pflegeheimen: In der Ausnahmesituation würden Bewohnende weniger oft geduscht 42 Basler Alters-und Pflegeheime haben sich am Dienstagnachmittag zu einer virtuellen Lagebesprechung getroffen. Verschiedene Notfallszenarien werden in Betracht gezogen. Nora Bader Jetzt kommentieren 18.01.2022, 19.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Basel-Stadt leben rund 3300 Personen in Alters- und Pflegeheimen. Jean-Francois Badias / ap

Über die Hälfte der Bewohnenden des Alters-und Pflegeheims Jakobushaus in Thürnen wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Auch Mitarbeitende waren betroffen. In Basel-Stadt leben rund 3300 Menschen in Alters- und Pflegeheimen. Es gibt aktuell mehrere, eher kleinere Coronaausbrüche in Institutionen, wie das Basler Gesundheitsdepartement bestätigte.

Wie eine Umfrage zeigt, ist die Sorge in Alters- und Pflegeheimen gross. Die Personalsituation ist angespannt, auch wenn gemäss Yannik Laely, Geschäftsführer vom Verband Curaviva Basel-Stadt, noch keine ausserordentlichen Massnahmen getroffen werden mussten. Seit Beginn der Pandemie findet alle zwei Wochen eine virtuelle Sitzung statt unter den 42 basel-städtischen Heimen, Wohngruppen und weiteren Institutionen, die Curaviva angeschlossen sind. Gestern war das der Fall.

Pensionierungen wurden hinausgeschoben

Im Hinterkopf schwinge immer der Gedanke mit, dass es einen Ausbruch wie in Thürnen geben könnte, sagt Laely nach der Lagebesprechung gegenüber der bz. Seit zwei Jahren sei man aber ständig daran, sich vorzubereiten. «Die meisten Überlegungen beschäftigen sich damit, wie man Mitarbeitende anders einsetzen kann, um alle notwendigen Dienstleistungen zu gewährleisten. Seien das Mitarbeitende aus der Hauswirtschaft oder Aktivierung.»

Andere Heime hätten anstehende Pensionierungen herausschieben können, um so die aktuelle Pandemiewelle abzufedern. «Pensionierte Mitarbeitende konnten teilweise auch zurückgeholt werden.»

Ein weiteres Szenario, das die Heimleitungen aktuell in Betracht ziehen müssen, ist, dass sich die Küchenmitarbeitenden anstecken. «Die Menschen müssen ja dennoch versorgt werden können», so Laely. Fiele zu viel Personal aus, könnten auch Angehörige mit entsprechender Ausbildung zur Unterstützung angefragt werden, vereinzelt fanden dazu Vorgespräche statt. Im Notfall müsse man in Betracht ziehen, Leistungen zu reduzieren:

«Beispielsweise ist in einer Ausnahmesituation denkbar, dass Bewohnende nur noch jeden zweiten Tag geduscht werden.»

Das werde jeweils mit den Personen diskutiert, die meisten würden mit Verständnis reagieren. Zusammenfassend könne man aber schon sagen, dass die Besorgnis unter allen Betroffenen sehr gross sei. «Auch wenn wir in den Heimen im Vergleich zu der Gesamtgesellschaft wenige Fälle haben, müssen wir bereit sein. Die Angst vor grösseren Ausbrüchen hängt wie das Damoklesschwert über einem.» Und wenn es irgendwo einen grossen Ausbruch gebe, habe man schnell Personalprobleme. Gemäss Gesundheitsdepartement könnte auch – wie schon in anderen Wellen – der Zivilschutz zur Unterstützung anvisiert werden.

Weitere Herausforderung: Überlastung der Labors für Massentests

«Ein Austausch von Personal unter den Institutionen wird vielleicht in Einzelfällen in Betracht gezogen, ist jedoch in der Praxis meist nicht möglich, weil das Personal dann andernorts fehlt», sagt Laely. Und: Ein weiteres Thema im Austausch unter den Heimen sei die Überlastung der Labors für die Massentests gewesen. Da müsse man mit längeren Wartezeiten rechnen. «Je nachdem ist ein Tag mehr zu lange», so Laely. Die Teststrategie sieht vor, dass im Normalfall Mitarbeitende zweimal wöchentlich getestet werden. Zum Teil arbeite man zusätzlich wieder mit Schnelltests.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen