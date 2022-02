Basel-Stadt Regierung kritisiert linke «Hafen für alle»-Initiative Die von den Juso lancierte Volksinitiative «Hafen für alle» will ein Luxusquartier verhindern. Sie erschwere aber die Entwicklung des Klybeckareals hin zu einem nachhaltigen und vielfältigen Quartier. Das findet zumindest die Basler Regierung. Hans-Martin Jermann 11.02.2022, 20.01 Uhr

Soll seinen alternativen Touch behalten: Die Basler Uferstrasse. Georgios Kefalas (7. August 2017)

Die Volksinitiative «Hafen für alle», die von den Juso im Oktober 2021 mit 3032 gültigen Unterschriften eingereicht wurde, will ein Luxusquartier an Klybeck- und Westquai verhindern. Laut der Regierung würde aber eine Umsetzung den angestrebten «Hafen für alle» eher erschweren. 30 Prozent der gesamten Arealfläche von rund 23 Hektaren müssten zur Bebauung mit gemeinnützigem Wohnraum mit einer hohen Ausnützungsziffer verwendet werden. Dieses Ziel könne nicht erreicht werden. Die Einhaltung der hohen Mindestdichte sei sehr anspruchsvoll, auch weil der Wagenplatz in seiner heutigen Form erhalten werden und laut Initiative zu diesen 30 Prozent angerechnet werden soll.