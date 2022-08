Baselbiet Illegale Jagd auf Distelfinken schockiert Vogelschützer: Die Tiere sind als Käfigvögel beliebt Ein Mann hat zwischen Aesch und Reinach versucht, die Vögel einzufangen. Wegen ihres schönen Gefieders und ihres Gesangs werden sie vor allem im Mittelmeerraum oft gehalten. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Distelfinken sind fast auf der ganzen Welt verbreitet. Petra Wegner

Mit seiner rot-weiss-schwarzen Kopfzeichnung ist der Distelfink wunderschön anzuschauen. Der auch Stieglitz genannte Vogel zwitschert laut und hastig mit einigen Schnörkeln. Seit der Römerzeit halten Menschen das Tier deshalb gerne in Käfigen.

In freier Wildbahn kommt der Distelfink fast auf der ganzen Welt vor. Die Schweiz beherbergt 50000 bis 70000 Brutpaare der Vögel. Auf einige der Tiere hatte es am vergangenen Sonntag ein Mann auf der Ebene zwischen Aesch und Reinach abgesehen. «Er wurde von einem unserer Mitglieder beobachtet, wie er mit einem Schlagnetz und einem Käfig mit Lockvögeln illegal Distelfinken fangen wollte», sagt Gerhard von Ah, Vizepräsident des Natur- und Vogelschutzvereins Aesch-Pfeffingen. Dank des Eingreifens des Vereinsmitglied sei es gelungen, das Vorhaben zu unterbinden.

Der Mann habe betont, über eine Bewilligung zu verfügen und sich entfernt. Von Ah sagt:

«Wir sind total perplex, dass so etwas bei uns möglich ist.»

Durch solche Aktionen würden die Bestrebungen, das Gebiet zwischen Aesch und Reinach aufzuwerten, konterkariert.

Mit diesem Schlagnetz sollten die Stieglitze eingefangen werden. zvg

Mann besass vom Kanton Baselland keine Bewilligung

Um Distelfinken in der Schweiz halten zu können, ist eine Bewilligung notwendig. Dasselbe gilt, wenn sie in der Natur gefangen werden. «Stieglitze dürfen lediglich zu Monitoringzwecken gefangen werden», erklärt Gabriel Sutter, Fachspezialist Jagd beim Amt für Wald beider Basel. Ein derartiges Gesuch an den Kanton Baselland liege aktuell nicht vor. Deshalb ist klar: Über eine kantonale Bewilligung verfügte der Mann nicht.

Fängt jemand ohne Bewilligung Distelfinken, droht eine Busse bis zu mehreren Tausend Franken. Sutter sagt:

«Es handelt sich um eine Widerhandlung gegen die nationale und kantonale Jagdgesetzgebung.»

Dies sei bei der Jagd auf sämtliche Tiere der Fall, die von Gesetzes wegen nicht als bejagbar gelten. Bejagbare Vogelarten sind etwa die Rabenkrähe , die Ringeltaube und die Stockente. Wer diese Vögel jagen will, benötigt eine gültige Jagdlizenz. Gemäss Gabriel Sutter existierten im Baselbiet derzeit rund 20 registrierte Distelfink-Haltende.

Vor allem im Mittelmeerraum ist es weit verbreitet, Stieglitze in Käfigen zu halten, um sich am schönen Gefieder und am Gesang zu erfreuen. «Ich habe dort selber Käfige mit den Tieren gesehen», sagt Raffael Ayé. Dem Geschäftsführer von Birdlife Schweiz sind aus den vergangenen Jahren zwei Fälle bekannt, bei denen illegal Distelfinken gejagt wurden. «Vor rund drei Jahren wurde uns ein Fall zugetragen, der sich im Elsass, nur wenige hundert Meter von der Schweizer Grenze entfernt, ereignet hatte.» Im Bündnerland sei ebenfalls ein Fall von illegaler Jagd auf Distelfinken dokumentiert. Auch wenn es sich um sporadische Fälle handle, stellt Ayé fest: «Anscheinend werden diese Tiere illegal gefangen.»

Auch dieser Käfig mit Lockvögeln kam am vergangenen Sonntag zum Einsatz. zvg

Vogelschützer hat Anzeige gegen unbekannt erstattet

Die Population der Stieglitze ist in der Schweiz in den vergangenen zwei Jahrzehnten zwar stabil. «Dennoch ist es inakzeptabel, die Tiere unrechtmässig zu fangen», sagt Raffael Ayé.

«Wenn man seinen Garten naturnah einrichtet mit einheimischen Pflanzen und gutem Samenangebot, ist die Chance intakt, dort Distelfinken zu sehen. Dazu muss man die Tiere nicht fangen.»

Stelle man wie im Baselbiet verdächtiges Verhalten fest, solle man dies der Polizei, dem zuständigen Wildhüter und Birdlife Schweiz mitteilen.

Vor Ort fotografierte das Mitglied des Natur- und Vogelschutzvereins Aesch-Pfeffingen das Schlagnetz und den Lockvogel-Käfig. Vizepräsident Gerhard von Ah wurde auch tätig: Er hat Strafanzeige gegen unbekannt erstattet.

