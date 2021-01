Baselbieter Abstimmung vom 7. März Stunk im linken Lager: Landräte werfen Gewerkschaft Unia Wortbruch vor Dass die Unia die am 7. März zur Abstimmung gelangenden Schwarzarbeitsgesetze bekämpft, stösst auf Unverständnis. Die Gewerkschaft sei an der Erarbeitung der Gesetze massgeblich beteiligt gewesen und habe schriftlich Zufriedenheit signalisiert, kritisieren Landräte. Hans-Martin Jermann 30.01.2021, 05.00 Uhr

Die Gewerkschaft Unia macht mit markigen Worten Stimmung gegen das Schwarzarbeitsgesetz, über das am 7. März abgestimmt wird. Bild: Kenneth Nars (Liestal, 29.1.2021)

Seit der Gewerkschaftsbund Baselland (GBBL) vergangene Woche verkündet hat, die beiden neuen Gesetze zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im Landkanton abzulehnen, ist im linken Lager der Teufel los: So setzt sich die ansonsten gewerkschaftsnahe SP für ein Ja in der Volksabstimmung vom 7. März ein, wie die fast einstimmig gefasste Parole am Donnerstagabend unterstreicht. Erstaunt über das kategorische Nein des Gewerkschaftsbundes ist man bei einem angeschlossenen Verband, dem VPOD: «Wir wurden leider nicht vorinformiert, was ich etwas befremdlich finde», sagt die im Mai abtretende VPOD-Präsidentin und SP-Nationalrätin Samira Marti und bestätigt einen Bericht des «Regionaljournals Basel» von SRF.

Der VPOD wird seine Abstimmungsparole erst am 8. Februar fassen - laut Beobachtern wird es eher ein Ja geben. Weshalb dann bereits das kategorische Njet des Dachverbands? Das dürfte an der Dominanz der Gewerkschaft Unia liegen, die im GBBL-Vorstand nicht weniger als fünf der aktuell zehn Sitze besetzt. Die Unia trägt - gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Baselland - die Schwarzarbeitskontrollen im Kanton und ist von den Gesetzesänderungen hauptsächlich betroffen.

«Irritierender Meinungsumschwung»

Dass die Unia im Abstimmungskampf nun plötzlich das Nein-Lager anführt, überrascht Baselbieter Parlamentarier, die an der Erarbeitung beteiligt waren: Von einem «irritierenden Meinungsumschwung» spricht Adil Koller, SP-Landrat und Mitglied der vorberatenden Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission (VGK). Noch deutlicher wird Marc Scherrer, CVP-Landrat und ebenfalls VGK-Mitglied: «Ich finde es daneben, dass die Unia nach mehr als einem Dutzend Einigungsrunden, in die sie massgeblich involviert war, nun doch auf Opposition macht.» Die Landräte seien nach Treu und Glauben davon ausgegangen, dass es ein Commitment seitens der Unia gebe.

Von welchem Commitment spricht Scherrer und was ist mit Meinungsumschwung gemeint? Der bz liegt ein gemeinsamer Brief von Unia, GBBL und Wirtschaftskammer Baselland an die Landräte in der VGK vor. «Die Sozialpartner sind erleichtert, dass in den letzten Wochen eine Einigung erzielt werden konnte», heisst es darin. Zudem versichern sie, dass sie auf ein Referendum verzichten, sofern der Landrat diese Gesetze in der von der VGK erarbeiteten Version verabschiede. «Genau bei diesem erarbeiteten Kompromiss sind wir doch geblieben», kommentiert Koller.

Unia befürchtet Abbau der Kontrollen

Bei der Unia sieht man das freilich anders: «Wir haben stets betont, dass wir nur einem Gesetz zustimmen können, das den Schutz der Arbeitnehmendenrechte verbessert», sagt Manuel Käppler, Vollzugsverantwortlicher bei der Gewerkschaft Unia. Diese Bedingung sei auch im erwähnten Brief so formuliert. Bis heute liege aber seitens der Baselbieter Regierung keine Zusage vor, dass die Entschädigung für die Kontrolltätigkeit nicht abgebaut werde. Laut dem Entwurf für die Leistungsvereinbarung, die den Sozialpartnern vorgelegt wurde, würden die Abgeltungen um 20 Prozent tiefer ausfallen, was rund 200000 Franken entspricht. «Wir haben über die letzten Jahre ein sehr erfolgreiches Kontrollsystem aufgebaut. Das jetzt aufs Spiel zu setzen, ist für uns nicht akzeptabel», betont Käppler.

SP-Landrat Koller überzeugt die Kritik der Unia nicht: Diese betreffe ja gar nicht die Gesetze, über die das Volk am 7. März abstimmt, sondern die separaten Leistungsvereinbarungen zwischen Regierung und Sozialpartnern. Letztere seien noch in Verhandlung und nicht unterschrieben, so Koller. Ähnlich sieht es CVP-Landrat Scherrer: Zwar hält er die Furcht der Unia vor Kürzungen für «reell». Anstatt die Gesetze abzulehnen, solle diese nun mit der Regierung um einen Kompromiss feilschen. Ein Nein am 7. März wäre schlecht, findet Scherrer: «Dann stehen wir nach über zwei Jahren Arbeit vor einem Scherbenhaufen.» Eine bessere Alternative sei nicht in Sicht.