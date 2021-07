Baselbieter Badis Schwimmkurse trotz tiefer Temperaturen: «Es darf doch nicht sein, dass sich ein Kind eine Lungenentzündung holt» Jedes Jahr finden in den Baselbieter Gartenbädern die beliebten Sommerschwimmkurse für Kinder statt. Daran ändert auch das schlechte Wetter nichts. Michel Ecklin 08.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Temperaturen lockten gestern niemand in die Reinacher Badi. Kenneth Nars

16,1 Grad zeigte das Thermometer am Mittwochvormittag in Reinach an. Alles andere als ideal, um ins Wasser des Gartenbads zu springen. Doch der Schwimmkurs für Kinder, der am Morgen angesagt war, fand trotzdem statt.

Der Grossvater eines Reinacher Fünfjährigen, das für den Kurs angemeldet war, kann das nicht verstehen.

«Wenn die Temperaturen so tief sind, sollte man die Kurse verschieben»,

meint er. Die Kinder könnten das selber nicht entscheiden. «Wenn man sie fragt, wollen sie immer ins Wasser.» Deshalb findet er: «Die Verantwortung liegt bei den Kursleitern, nicht bei den Eltern oder den Kindern.»

Es braucht Überwindung

Schwimmkurse für Kinder finden in vielen Gartenbädern der Region jeweils in den Sommerferien statt. Die Kinder werden dort von erfahrenen Lehrern ans Wasser gewöhnt und lernen schwimmen. Die Kurse sind sehr beliebt und oft ausgebucht. Und das schlechte Wetter in diesem Sommer ist für die Verantwortlichen auch nicht wirklich ein Problem.

«Das Beste ist, wenn die Kinder auch bei tiefen Temperaturen einfach ins Wasser springen»,

sagt Aldo Battilana, der beim Verein «Schwimmen für alle» für die Kurse in Reinach zuständig ist. Natürlich brauche es dafür Überwindung. «Und wenn die Kinder rauskommen, sollen sie sich rasch abtrocknen und etwas Warmes trinken.»

Er ist überzeugt: Im Sommer bei jedem Wetter schwimmen zu gehen, härte gegen Grippe im Winter ab, «das höre ich immer wieder von den Eltern». Gleichzeitig stellte er aber auch klar, dass man niemanden ins Wasser zwinge: «In meiner Generation wurden wir einfach reingeschmissen, aus diesen Fehlern haben wir gelernt.»

Wasser ist gar nicht so kalt

Auch in Pratteln zieht der Schwimmklub die Kurse in der Badi durch, wie die Verantwortliche Ines Camprubi erklärt. Am Dienstag, dem ersten Kurstag, seien alle angemeldeten Kinder erschienen.

«Sie haben Spass. Aber natürlich schauen wir, dass sie nicht zu lange im kalten Wasser bleiben müssen.»

Wobei derzeit die Wassertemperaturen in den Gartenbädern der Region zwischen 21 und 23 Grad schwanken, also gar nicht so tief sind. Frieren müssen die Kinder vor allem, wenn sie nass am Beckenrand herumstehen. «Dann werden sie jeweils sofort von den Eltern in ein Frottiertuch eingewickelt», sagt der Grossvater.

«Es darf doch nicht sein, dass sich ein Kind eine Lungenentzündung holt.»

Umgekehrt würden die Kinder unbedingt bei jeder Lektion dabei sein wollen, weil man in den Kursen die begehrten Stoffabzeichen holen kann, den man sich an die Badebekleidung annähen kann.

Zumindest Letzteres sollte aber kein Problem sein. Der Erwerb eines Abzeichens ist in den Baselbieter Kursen nämlich nicht davon abhängig, wie viele Lektionen man besucht hat. Entscheidend ist nur, welche Anforderungen man erfüllt.