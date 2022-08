4. Teil der Serie Baselbieter Gemeindewappen

5. Teil der Serie Baselbieter Gemeindewappen: Verlegenheits-Tannen, Halbmonde und Figuren Im vierten Teil der Serie geht es um Wappen mit Motiven aus der Landwirtschaft – böse könnten sie als Verlegenheitswappen bezeichnet werden. Boris Burkhardt Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Besonders in Wappen von ländlichen Gemeinden ist die Landwirtschaft ein beliebtes Motiv. Man könnte sie etwas böse als Verlegenheitswappen bezeichnen, weil den Wappengestaltern keine Alleinstellungsmerkmale für den Ort eingefallen sind; oft wurden sie aber auch wegen ihrer Ästhetik gewählt.

Ganz klassisch sind die Wappen von Wittinsburg mit zwei Korn­ähren im gespaltenen Schild von Schwarz und Gold mit gewechselten Farben und von Wenslingen, das die goldene Ähre im gespaltenen Schild hinten in Rot mit der grünen Tanne auf schwarzem Grund in Gold vereint. Die Tanne ist der Höhepunkt der Verlegenheitswappen und findet sich zum Beispiel im Schwarzwald in unzähligen Gemeindewappen. Heraldisch wird die Tanne als Fichte bezeichnet.

Die Wappen von Wittinsburg (l.) und Wensligen.

Nur zwei Gemeinden mit Reben im Wappen

Typisch sind auch landwirtschaftliche Werkzeuge, so die silberne Pflugschar in Rot im Wappen von Lampenberg sowie der vollständige, silberne Pflug in Blau unter einer goldenen, gesichteten (mit einem Gesicht dargestellten) Sonne im Wappen von Känerkinden.

Die Wappen von Känerkinden (l.) und Lampenberg.

Das Wappen von Hemmiken. Zvg

Hemmiken wiederum hat aufgrund der örtlichen Steinhauerindustrie im 18. und 19. Jahrhundert mit den drei Steinwerkzeugen, die blau und überkreuzt in Gold dargestellt werden, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Laut Baselbieter Wappenbuch von 1984 handelt es sich um stilisierte Formen echter Werkzeuge: «In der Mitte ein Zweispitz zum Graben der Steine, heraldisch rechts ein Kräuel (Chröuli) für die grobe Bearbeitung, heraldisch links ein Scharriereisen für die feine Bearbeitung der Sandsteine.»

Das Wappen von Buus. Zvg

Besonders in unserer Region beliebt ist der Rebbau. Er stellt schon eher ein Markenzeichen der Gemeinde dar als der Ackerbau, der ja allgegenwärtig ist. Erstaunlich ist da eher, dass im Gegensatz zum Markgräflerland und Fricktal nur zwei Baselbieter Gemeinden die Reben für ihr Wappen wählten. Das Wappen von Buus zeigt die ganze Pflanze: in Silber auf schwarzem Boden an rotem Rebstecken ein grüner Weinstock mit blauer Traube.

Das Wappen von Maisprach. Zvg

Maisprach entschied sich nur für zwei Trauben in gespaltenem Schild von Rot und Silber in gewechselten Farben.

Das Wappen von Röschenz. Zvg

Nicht einzigartig, aber dennoch selten sind im Gegensatz zur stilisierten Lilie Rosen im Wappen zu finden: Röschenz führt sie im gespaltenen Schild hinten zu zweit, rot und goldbesamt mit grünen Kelchzipfeln über und unter einem blauen Wellenbalken, vorne in Schwarz der silberne Baselstab. Letzterer steht laut dem Wappenbuch für den Bezirk Laufen von 1999 für die enge Beziehung zur Stadt Laufen, die Wellen für die Lützel und die Rosen für die Bergzüge Blauen und Bueberg.

Horn und Hufeisen nehmen Bezug zu Posthaltereien

Das Wappen von Frenkendorf. Zvg

Ein sehr ästhetisches Wappen führt Frenkendorf: Der silberne, rechtsgewendete und gesichtete Halbmond in Blau ist zugleich neben dem Drudenfuss von Giebenach (siehe Folge 4) das älteste Gemeindezeichen der Baselbieter Dorfgemeinden: Es findet sich schon auf Brunnentrögen und Bannsteinen, lange bevor die Baselbieter Gemeinden in den 1930er- und 1940er-Jahren ihre Wappen wählten.

Das Wappen von Sissach. Zvg

Ziemlich einzigartig ist auch das Wappen von Sissach: gespalten von Rot und Silber mit je einem erhobenen Arm in gewechselten Farben. Das Familienwappen des Liestaler Adelsgeschlechts derer von Sissach ist auch schon im 16. Jahrhundert als Gemeindezeichen belegt und wurde bereits 1918 zum offiziellen Gemeindewappen erklärt. Eine Deutung der Hände als Symbole ist nicht überliefert.

Speziell ist die Entstehung der Wappen von Buckten und Oltingen: Sie verdankt sich der Lage an der Passstrasse über den Hauenstein und nimmt Bezug auf die früheren Posthaltereien. Buckten macht das im geteilten Schild von Schwarz mit einem goldenen Posthorn und Gold mit einem schwarzen Wagenrad optisch deutlich, während Oltingen in Gold mit drei silbernen Hufeisen mit schwarzen Nägeln auf einem schwarzen Schrägbalken symbolisch den Reit- und Zugtieren die Ehre gibt.

Die Wappen von Buckten (l.) und Oltingen.

Das Wappen von Wintersingen. Zvg

Zuletzt finden sich als Werkzeuge im weitesten Sinne auch immer wieder Waffen in Wappen (beide Wörter haben im Deutschen dieselbe Wurzel), die anders als das Paulusschwert keine tiefere Bedeutung haben. Auf das Siegel des Ritters Rudolf von Wintersingen von 1284 geht das Wintersinger Wappen zurück: in Rot schräg-links drei silberne Speereisen oder Pfeile übereinander.

Das Wappen von Aesch. Zvg

Aesch führt im Wappen in Silber das schwarze Speereisen (auch Saufeder genannt) mit dem roten, sechsstrahligen Stern des Basler Adelsgeschlechts Macerel.

Das Wappen von Bottmingen. Zvg

Selten kommt es vor, dass Wappenbilder nicht mehr sicher gedeutet werden können: So könnten die beiden gekreuzten silbernen Figuren in Rot im Wappen von Bottmingen nach den Schlossherren von Schilling Zwiebelgewächse, Streitkolben oder Ortbänder genannte Metallbeschläge an der Spitze der Schwertscheide darstellen.

Die bz stellt in einer Sommerserie mit sechs Folgen die Wappen der 86 Baselbieter Gemeinden vor.

