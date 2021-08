Baselland: Statt des Pflichtverteidigers kommt bloss ein Volontär

Wer in die unangenehme Lage gerät von Polizei oder Staatsanwaltschaft einvernommen zu werden, hat laut Schweizer Strafprozessordnung Anrecht auf juristischen Beistand. Das kann selbst für einen Bagatellfall gelten, wenn die Fähigkeit zur Selbstverteidigung eingeschränkt ist. In der Regel werden aber Pflichtverteidigerinnen und Pflichtverteidiger von den ermittelnden Behörden aufgeboten, wenn die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme mehr als 10 Tage gedauert hat oder eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, eine freiheitsentziehende Massnahme oder eine Landesverweisung drohen (StPO Artikel 130). Das Beistellen von Pflichtverteidigungen wird in entsprechenden Fällen selbst gegen den Willen der Beschuldigten durchgeführt. Anderseits haben die Beschuldigten die Wahlfreiheit, von welchen Anwältinnen und Anwälten sie sich verteidigen lassen wollen. Wer die Kosten der Verteidigung zu tragen hat, Staat oder Beschuldigter, entscheidet das Gericht in seinem Urteil.