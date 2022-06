Baselbiet: Staatsanwalt klagt gegen Staatsanwalt

Baselbieter Justiz Tollhaus Baselbieter Staatsanwaltschaft Ein leitender Staatsanwalt setzte sich über interne Weisungen hinweg und ermittelte gegen einen Kollegen. Christian Mensch 1 Kommentar 07.06.2022, 05.00 Uhr

Strafjustizzentrum Muttenz: kurze Wege zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Strafgericht. zvg / Staatsanwaltschaft

Der Fall trägt im Register der Baselbieter Staatsanwaltschaft die Nummer 2303/04, was aufgrund der Schlussziffer darauf hinweist, dass schon längere Zeit gegen zwei Beschuldigte wegen versuchter Anstiftung zu falschem Zeugnis ermittelt wird. Im vergangenen Sommer verfügte der fallführende Staatsanwalt eine Auftrennung des Verfahrens – und riss damit einen behördeninternen Streit vom Zaun, der ahnen lässt, dass die linke Hand nicht weiss, was die rechte tut.

Praxisgemäss schickte der Staatsanwalt seine Verfügung an das Strafgericht, was einer der Beschuldigten jedoch als Verletzung des Amtsgeheimnisses auffasste. Er reichte deswegen Strafanzeige gegen den Staatsanwalt ein und warf ihm darin auch üble Nachrede vor.

Der Staatsanwalt nimmt sich einen Anwalt

Mit der Prüfung der Strafanzeige beauftrage die Erste Staatsanwältin János Fábián, den leitenden Staatsanwalt für Wirtschaftsdelikte. Nach seiner Ermittlung stellte Fábián in Aussicht, das Verfahren wegen übler Nachrede einzustellen, wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses aber wohl anzuklagen.

Der beklagte Staatsanwalt sicherte sich nun die Hilfe des Basler Anwalts Stefan Suter und verlangte den Ausstand von Fábián. Zum einen besage eine seit November 2020 gültige interne Weisung, dass in solchen Fällen grundsätzlich ein externer Staatsanwalt beigezogen werden müsse. Zum anderen sei dies inhaltlich angesagt, da ja als eine mögliche Amtsgeheimnisverletzung untersucht werde, was in der ganzen Baselbieter Staatsanwaltschaft übliche Praxis sei.

Befangen – nicht befangen – doch befangen

Fábián hat leidvolle Erfahrung mit Ausstandsverfahren: Obwohl er sich selbst für befangen erklärt hatte, war er vom Baselbieter Kantonsgericht verpflichtet worden, gegen Regierungsrat Thomas Weber in der ZAK-Affäre zu ermitteln. Doch diesen Fall wollte Fábián, trotz des möglichen Anscheins der Befangenheit, nicht abgeben.

Zum einen sei das Ausstandsbegehren zu spät eingereicht worden, zum anderen verweist er auf ein Urteil des Kantonsgerichts vom Dezember 2017, wonach allein die Tatsache der Zugehörigkeit zur gleichen Behörde und ein kollegiales Verhältnis noch keinen Ausstandsgrund darstellten.

Das Kantonsgericht hat in einem nun publizierten Urteil dem Ausstandsbegehren jedoch zugestimmt: Ein externer Staatsanwalt muss untersuchen, ob die Praxis als Amtsgeheimnisverletzung zu taxieren sei, wenn Staatsanwälte ihre Verfahrensverfügungen auch dem Strafgericht zukommen lassen.

Weisung und Leitentscheid auf Kollisionskurs

In seiner Argumentation will sich das Kantonsgericht unter Enrico Rosa allerdings nicht festlegen. Einerseits stützt es sich auf die interne Weisung, um zu begründen, weshalb das Ausstandsbegehren nicht zu spät eingereicht worden sei; der Staatsanwalt habe davon ausgehen können, dass automatisch ein externer Staatsanwalt berufen werde. Andererseits betont Rosa die Richtigkeit des ebenfalls von ihm gefällten Urteils, wonach behördeninterne Ermittlungen nicht automatisch einen Ausstandsgrund seien.

Den Widerspruch versucht das Gericht damit aufzuheben, dass die Weisung «bislang offenbar nicht angepasst» worden sei. Was allerdings die zeitliche Abfolge verkennt: Die interne Weisung ist älter als der Leitentscheid des Kantonsgerichts.

Ungeklärt bleibt damit, ob die interne Weisung eigentlich gültig ist und ob die Weitergabe von Verfügungen eine Amtsgeheimnisverletzung darstellt – und ob sich die Beschuldigten im Verfahren 2303/04 der versuchten Anstiftung zu falschem Zeugnis schuldig gemacht haben.

