Für die künftigen Sanierungen der Kantonsstrassen wird das Baselbieter Tiefbauamt maximal mit denselben Geldmitteln auskommen müssen, wie sie bereits in der vergangenen Vierjahres-Periode zur Verfügung gestanden sind. Wie schon 2017 ist auch diesmal ein Zusatzbetrag über 20 Millionen Franken für die fachgerechte Entsorgung von mit polyzyklischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belasteten Asphaltbelägen vorgesehen. Seit 2016 gelten national strengere Grenzwerte bei der Wiederverwertung unterschiedlicher Materialien. Hierbei hat der Bund insbesondere auch die Grenzwerte für alten PAK-Strassenasphalt massiv verschärft.

In der Praxis bedeutet das, dass abgebrochene Strassenbeläge nur noch zu einem geringen Anteil wiederverwertet werden können und der grosse Rest zwingend über spezielle Verbrennungsanlagen entsorgt werden muss. Die Baudirektion spricht in ihrer Vorlage von einem jährlichen Anstieg des nicht wieder verwendbaren Belags von bisher rund 10000 Tonnen auf künftig 100000 Tonnen, also eine glatte Verzehnfachung. Die Mehrkosten für diesen zusätzlichen Entsorgungsaufwand setzt sie mit 5 Millionen Franken pro Jahr an.

Dieser Anteil ist deshalb so hoch, weil bis 1983 vor allem Strassenbeläge eingebaut wurden, die nach den neuen Richtlinien verbrannt werden müssen. Und eben solche alten Strassen stehen zuoberst auf der Sanierungsliste der Baselbieter Baudirektion. Bisher wurde PAK-Asphalt nach den Niederlanden zur thermischen Verbrennung in Spezialöfen exportiert. Per 2022 muss dieser Auftrag neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der unklaren Preisentwicklung stellt die Baudirektion sogar einen Nachtragskredit in Aussicht, sollten die 20 Millionen nicht ausreichen. (bos)