Baselbieter Landrat «Billige Wahlkampfaktion»: Budget- wird zur Klimadebatte Die Grünen prägen eine Abendsitzung des Baselbieter Parlaments, scheitern aber mit ihrem Antrag, das Kantonsbudget zurückzuweisen, um mehr Geld für den Klimaschutz zu kriegen. Selbst die SP, die traditionelle Partnerin in ökologischen Fragen, macht nicht mit. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 15.12.2021, 21.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Müssen jetzt handeln»: Grünen-Chefstratege Klaus Kirchmayr forderte im Landrat 50 Millionen Franken zusätzlich für Klimaschutzmassnahmen. Archivbild: Martin Töngi

«Das ist eine billige Wahlkampf-Aktion»: Der sonst so zurückhaltende und sorgfältig formulierende CVP-Landrat Franz Meyer wählte für einmal träfe Worte. Gemeint war der Antrag der Grünen, den kantonalen Aufgaben- und Finanzplan (AFP) an die Regierung zurückzuweisen. Dies mit dem Auftrag, 50 Millionen Franken zusätzlich für Klimaschutzmassnahmen einzustellen. «Ich stimme zu, wir müssen handeln», fuhr Meyer fort. Doch wer mehr fürs Klima tun wolle, der solle Budgetanträge oder konkrete Projekte lancieren, anstatt das Budget mit einer Pauschalforderung zurückzuweisen.

Der CVP-Parlamentarier aus dem Laufental sprach wohl der Ratsmehrheit aus dem Herzen. Doch zur Abstimmung über den Antrag der Grünen kam es gestern Abend im Baselbieter Parlament nicht mehr. Nach andert­halbstündigem Pingpong in ­zunehmend gehässigerer Atmosphäre brach Landratspräsidentin Regula Steinemann ab. Die Debatte übers Baselbieter Budget, die längst zu einer übers Weltklima ausgeufert war, wird heute Donnerstag fortgesetzt.

50 Millionen zusätzlich fürs Klima - ohne andernorts zu sparen

«Wir müssen jetzt die Weichen stellen und in den Handlungsmodus kommen.» So begründete Grünen-Landrat Klaus Kirchmayr den Rückweisungsantrag. 50 Millionen Franken über die vier AFP-Jahre seien nicht viel und für den Kanton finanzierbar, ohne dass in anderen Bereichen gespart werden müsse. Der Kantonshaushalt stehe auf sehr soliden Füssen:

«Dem Kanton Baselland geht es finanziell so gut wie noch nie in diesem Jahrhundert.»

Kirchmayr verwies darauf, dass Graubünden eben erst einen 67 Millionen Franken schweren «Green Deal» beschlossen hat, mit dem der Kanton das Ziel netto null CO 2 bis 2050 erreichen will.

Zuvor hatte der Chefstratege der Grünen im Volkshochschulmodus länglich über Klimamodelle referiert, was seine bürgerlichen Ratskolleginnen und -kollegen sichtlich nervte. Allerdings begingen einige den Fehler und liessen sich auf diese Diskussion ein. Zum Beispiel SVP-Fraktionschef Peter Riebli: Das Klima könne mit dem Wandel sehr gut umgehen. «Wir Menschen müssen uns überlegen, was wir tun werden, wenn es wärmer wird», sagte er allgemein. Und zum Rückweisungsantrag der Grünen: Dieser sei unseriös, da nicht klar werde, was die Regierung dann genau tun soll. «Zudem machen wir im Baselbiet schon sehr viel für den Klimaschutz – wesentlich mehr jedenfalls als die geforderten 50 Millionen», argumentierte Riebli.

Die Freisinnigen rochen den Braten: «Es wird Ihnen nicht gelingen, hier eine Klimadebatte zu führen», warf Fraktionschef Andreas Dürr den Grünen entgegen. Das war nichts als ein frommer Wunsch Dürrs – die unerwünschte Debatte war längst im Gang. Immerhin stieg kein Mitglied seiner FDP-Fraktion darauf ein.

«Das ist kein Weg»: SP lässt Grüne im Regen stehen

Aufschlussreich: Bis zum Antrag der FDP auf Schliessung der Rednerliste hatte sich von der SP einzig Pascale Meschberger in einem Eingangsvotum kurz geäussert. «Was das Klima angeht, sind auch wir enttäuscht vom Budget», führte sie aus. Dem Antrag der Partnerin im rot-grünen Lager auf Rückweisung werde man aber nicht zustimmen. «Das ist kein Weg – schon gar nicht während der aktuellen Pandemie», sagte Meschberger, die beruflich als Ärztin am Kantonsspital Baselland tätig ist.

Nach einer kuriosen, ja man könnte sagen debakulösen Debatte wird der Landrat heute den Antrag der Grünen wohl mit grossem Mehr ablehnen – und sich dann endlich den Zahlen im Kantonsbudget widmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen