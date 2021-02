Baselbieter Landrat Der «Fall Halili» wirkt nach: Verlieren Bürgergemeindeversammlungen im Baselbiet die Macht über Einbürgerungen? Morgen Donnerstag könnte der Landrat die heutige Einbürgerungspraxis auf den Kopf stellen. Eine Motion fordert, dass künftig nur noch der Bürgerrat statt der Versammlung über Einbürgerungen befindet. Der Entscheid steht auf Messers Schneide. Michael Nittnaus 0 Kommentare 10.02.2021, 05.00 Uhr

In 85 der 86 Baselbieter Gemeinden kommen Einbürgerungsgesuche heute vor die Bürgergemeindeversammlung. Symbolbild: Archiv (20.6.2014)

Am 20. August 2020 ereignete sich im Baselbiet demokratiepolitisch Aussergewöhnliches: Die Regierung übersteuerte den Entscheid einer Bürgergemeindeversammlung - und das unwiderruflich. Sie befahl dem Bürgerrat Bubendorf, den gebürtigen Kosovaren Hamdi Halili «umgehend» einzubürgern. Die zweimalige Ablehnung seiner Einbürgerung durch die Versammlung sei bundesrechtswidrig, da keinerlei sachliche Gründe vorgebracht worden seien. Auf seine Einbürgerung wartet Halili zwar noch heute. Eine Beschwerde des Bürgerrats ist beim Kantonsgericht hängig. Dieses wird frühestens im Sommer entscheiden, wie es auf Anfrage heisst.

Nur in Birsfelden entscheidet schon heute die Exekutive

Doch morgen Donnerstag könnte der «Fall Halili» Auswirkungen weit über die Gemeinde hinaus haben. «Es geht mir nicht um Bubendorf im Speziellen, doch es war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte», sagt SP-Landrat Thomas Noack. Der Bubendörfer hatte bereits vor einem Jahr, also noch vor dem Regierungsentscheid, eine Motion eingereicht, die nun behandelt wird. Er fordert, dass in Zukunft im Kanton Baselland nur noch gewählte Exekutivorgane wie der Bürgerrat oder Gemeinderat über Einbürgerungen entscheiden sollen. Heute ist dies bei 85 der 86 Gemeinden traditionell Aufgabe der Bürgergemeindeversammlungen, auch wenn das Gesetz bereits die Übertragung an die Exekutive erlauben würde. Einzig in Birsfelden ist seit 2009 der Gemeinderat zuständig.

«Das ist ein Systemfehler. Die Bürgergemeindeversammlung kann bei umstrittenen Fällen rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht gerecht werden»,

sagt Noack. Rückblende: Bereits 2016 befasste sich das Kantonsparlament mit demselben Anliegen, damals angestossen von der Grünen Marie-Theres Beeler. Mit 46 Nein- zu 29-Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen hatte es keine Chance. Doch Noack zeigt sich vorsichtig optimistisch: «Der Entscheid wird haarscharf ausfallen.»

Tatsächlich deutet einiges darauf hin, dass es um jede Stimme gehen wird. Im Vergleich zu 2016 hat sich mehreres verändert: SP und Grüne/EVP verfügen zusammen über deutlich mehr Sitze, 40 an der Zahl. Es fehlen also bloss sechs Stimmen zur Mehrheit. Noack führte in den vergangenen Wochen deshalb Gespräche mit Mitte-Politikern. Mit Yves Krebs hat er eine Stimme der GLP auf sicher, wie dieser der bz bestätigt.

Denn Krebs hat direkt im Anschluss an Noack einen eigenen Vorstoss zum Thema. Er möchte, dass abschliessend nicht mehr der Landrat über Einbürgerungsgesuche befindet, sondern direkt die vorberatende Petitionskommission. «Das Einbürgerungsverfahren soll schneller, schlanker, günstiger und damit auch für Secondos attraktiver werden», so Krebs.

Regierung mit Kehrtwende: Jetzt ist sie für die Machtverschiebung

Anders als vor fünf Jahren empfiehlt dieses Mal sogar die Baselbieter Regierung Noacks Vorstoss zur Annahme - und das direkt als verbindliche Motion. Beelers Versuch wollte sie nur als Postulat akzeptieren und sogleich abschreiben. Unsachliche Begründungen an den Versammlungen seien «der Preis unseres Systems», so die Regierung damals. Ausserdem hielt die Regierung den Vorstoss für «kaum mehrheitsfähig» und war überzeugt, die Gemeinden würden ihn «aufs Heftigste bekämpfen». Die Regierung habe nun wohl begriffen, dass es eine gute Lösung sei, sagt Noack, nur um nachzuschieben: «Natürlich hat diese neue Haltung mit den Lehren aus dem Fall Halili zu tun.»

Das Zünglein an der Waage wird einmal mehr die achtköpfige CVP sein. Folgen alle Fraktionspräsident Felix Keller, wird die Motion abgelehnt: «Wir haben es eingehend besprochen und würden die Vorstösse Noack und Krebs nur als Postulate unterstützen», sagt dieser. Man wolle keine «Lex Bubendorf», sondern erst eine Auslegeordnung, wie die Stimmung bei den Bürgergemeinden ist. Deren Verband rief in einem Schreiben an alle Landräte Dienstagabend dazu auf, beide Vorstösse abzulehnen. Die Motion Noack stelle eine «ungerechtfertigte Bevormundung der Bürgergemeinden dar».

Eine Einzelstimme wird es dafür von der FDP geben: Balz Stückelberger sagte schon 2016 als einziger Bürgerlicher Ja und wird dies wieder tun, wie er bestätigt. Für ein Nein hat sich FDPler Christof Hiltmann entschieden. Als Präsident der «Ausnahmegemeinde» Birsfelden befürworte er das heutige System, das ohne Zwang bereits Praxisänderungen ermögliche.

Noack geht davon aus, dass gegen sein Anliegen vor allem ein Argument vorgebracht wird:

«Dass wir dem Volk damit etwas wegnehmen.»