Baselbieter Landrat Ein Nicht-Kandidat rückt für Grünen Bálint Csontos nach Der Bennwiler Gemeinderat Michael Bürgin wird der Nachfolger von Bálint Csontos im Baselbieter Landrat. Dieser Wechsel lag alles andere als auf der Hand. Bojan Stula 21.04.2022, 18.29 Uhr

Der ehemalige Grünen-Kantonalpräsident Bálint Csontos wurde im Frühjahr 2019 in den Landrat gewählt und macht nun seinen Platz wieder frei. Kenneth Nars / BLZ

Der Bennwiler Gemeinderat Michael Bürgin (52) rückt für den Grünen Bálint Csontos in den Landrat nach; dies geht aus einer aktuellen Medienmitteilung hervor. Csontos hatte bereits Anfang Jahr seinen Rücktritt per Ende August angekündigt und vor den Osterferien offiziell im Parlament bestätigt.

Das Besondere daran ist, dass Bürgin kein Direktnachrückender ist, da er 2019 gar nicht für den Landrat kandidierte. Da aber alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten auf Csontos’ Wahlliste von 2019 jetzt auf den Einsitz im Parlament verzichten, können die Grünen vom so genannten Vorschlagsrecht Gebrauch machen, das im Gesetz über die politischen Rechte verankert ist.

Erstnachrückende wäre gemessen am Wahlergebnis vor drei Jahren die Hölsteiner Landwirtin Marianne Lerch gewesen, die aber aus beruflichen Gründen absagen muss.

Hauptberuflich ist Bürgin Musiklehrer am Gymnasium Münchenstein und Musiker. «Als Gemeinderat einer kleinen aber feinen Gemeinde interessiert mich der Blick in den Landrat sehr. Es ist mir bewusst, dass in dieser kurzen Periode keine grossen Brocken bewegt werden können. Ich werde aber sicher versuchen, mich akzentuiert und konstruktiv einzubringen», wird Bürgin in der Medienmitteilung zitiert.