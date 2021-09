Baselbieter Landrat Historische Heimkehr aus dem Basler Exil Nach fast anderthalb Jahren und 24 Sitzungen im Basler Congress Center trafen sich die Baselbieter Landrätinnen und Landräte am Donnerstag erstmals wieder im Regierungsgebäude in Liestal. Die Freude war bei den Parlamentariern gross – doch es gab einige Herausforderungen zu meistern. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 02.09.2021, 18.23 Uhr

Können wieder miteinander reden: die Landräte im Regierungsgebäude in Liestal. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der Himmel leuchtet blau, die Rathausstrasse lebt, und der Drehorgelspieler hebt lachend seinen Hut: Der Moment, in dem die Baselbieter Landrätinnen und Landräte am Donnerstagmorgen das Regierungsgebäude betreten, wirkt schon fast kitschig. Aber an einem Tag wie diesem darf ein bisschen Kitsch sein. Nach fast anderthalb Jahren und 24 Sitzungen im Congress Center Basel halten die Parlamentarier ihre Sitzung zum ersten Mal wieder im Landratssaal in Liestal ab – «wie heimkommen», umschreibt die neue Landratspräsidentin Regula Steinemann (GLP) das Gefühl in ihrer Eröffnungsrede.

In Basel sei man gut aufgehoben gewesen, so Steinemann. «Aber etwas hat gefehlt.» Liestal sei die Heimat des Landrats – und die Rückkehr in die Kantonshauptstadt symbolisiere ein Stück weit die Rückkehr zur Normalität. So lautet denn auch das Fazit der meisten Kolleginnen und Kollegen.

«Irgendwann muss man den Schritt einfach wagen»,

meint Felix Keller (CVP). «Es ist einfach schön, wieder hier zu sein.» Dass der Landrat nun, während die Coronazahlen steigen, wieder in einen kleineren Saal zurückkehrt, mache ihm keine Sorgen. «Ich glaube, viele von uns sind geimpft.»

Keine Zertifikatspflicht für Landräte

Das hofft auch Klaus Kirchmayr (Grüne). Besonders wegen der Sitzordnung ist er froh, wieder in Liestal zu sein: «Wir schauen beim Reden nicht mehr die Regierung an, sondern einander.» Freude über die Rückkehr aus dem Exil ist auch auf Twitter zu finden: So posten unter anderem Saskia Schenker (FDP) und Jan Kirchmayr (SP) Bilder der historischen Sitzung.

Einen Kritikpunkt nennt Yves Krebs (GLP): An politischen Versammlungen gilt keine Zertifikatspflicht. «An Gemeindeversammlungen mag das sinnvoll sein, aber beim Landrat, der sich so regelmässig trifft, wären Zertifikate angebracht», findet er.

«So kann man ungeimpft und ungetestet an die Sitzung kommen. Aber das ist nun mal die Regel.»

Über die Rückkehr in die Kantonshauptstadt ist er dennoch froh.

Die Technik will nicht, wie die Landräte wollen

Doch bei aller Freude über den Schritt zurück in die Normalität: Alles will an der Landratssitzung dann doch nicht richtig klappen. So lässt die Technik die Parlamentarier immer wieder im Stich: Erst müssen sich einige Politiker an freie Plätze ihrer Fraktionskollegen setzen, weil nicht alle Abstimmungsknöpfe richtig funktionieren.

Bei der ersten Abstimmung wird ausserdem klar: Die Bildschirme, welche die Resultate zeigen und im Congress Center schmerzlich vermisst wurden, funktionieren ebenfalls nicht einwandfrei. So zeigt einer der Bildschirme nicht alle Resultate an ­– Mitglieder der SVP und FDP wissen nicht, wer wie abgestimmt hat. «Das ist zwar ärgerlich», meint Peter Riebli (SVP), «aber das ist nun mal Technik.» Hauptsache sei, dass die Sitzung wieder in Liestal stattfindet. «Ich habe richtig drauf geplangt», sagt er.

Kurz nach der Pause muss sich Riebli aber erneut über die Technik ärgern. Denn obwohl die Bildschirme mittlerweile korrekt anzeigen, wer wie abstimmt, scheint nun die Warteliste für die Votanten einen Aussetzer zu haben: Melden sich SVP-Mitglieder, wird den Sitzungsleitenden stets SVP-Landrat Urs Schneider angezeigt.

«Dann rede ich jetzt halt im Namen von Urs Schneider», sagt Riebli lachend, als er dann doch noch das Wort erhält – fälschlicherweise von Regula Steinemann selber statt von der Vizepräsidentin Lucia Mikeler Knaack (SP). Nicht zum ersten Mal ruft Steinemann an ihrer Stelle etwas übereifrig die Redner auf – die Aufregung an ihrem ersten Tag als Landratspräsidentin macht sich bemerkbar. Nach der Mittagspause kann sie denn auch erfreuliche Nachrichten verkünden: Die Knöpfe funktionieren wieder – und Peter Riebli heisst wieder Peter Riebli.