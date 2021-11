Baselbieter Landrat Raus aus Kommission: Anita Biedert verliert Machtkampf in der Baselbieter SVP Nach einem Eklat um die Vorlage «Zukunft Volksschule» verlässt die Muttenzer SVP-Landrätin die wichtige Bildungskommission. Wie freiwillig der Abgang erfolgt, ist unklar. SVP-Fraktionschef Peter Riebli beteuert, Biedert habe den Rücktritt von sich aus angeboten. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 01.11.2021, 20.28 Uhr

Weiterhin ein «geschätztes und wertvolles Mitglied der SVP-Fraktion»: Die Muttenzer Landrätin Anita Biedert.

Ungewöhnlich emotional debattierte der Baselbieter Landrat an seiner letzten Sitzung über Ausgaben von 62 Millionen Franken zur Erhöhung der Bildungsqualität in den Primar- und Sekundarschulen. Dass die SVP mit Anträgen in letzter Minute substanzielle Kürzungen am Paket vornehmen wollte, ohne diese in der vorberatenden Bildungskommission eingebracht zu haben, erhitzte die Gemüter. Kritik an der SVP kam aus allen Fraktionen; der sonst so nüchterne Kommissionspräsident Pascal Ryf (CVP) nannte das Vorgehen unprofessionell.

«Personelle Konstellation hat nicht funktioniert»

Die Anträge wurden abgeschmettert, der Eklat hat nun Folgen: Die SVP-Fraktion zieht die für Vorlage verantwortliche Landrätin Anita Biedert (Muttenz) aus der Bildungskommission ab. Die darin vertretenen SVPler – neben Biedert sind dies Caroline Mall (Reinach) und Ermando Imondi (Zwingen) – haben das Heu nicht auf derselben Bühne. SVP-Fraktionschef Peter Riebli bestätigt dies indirekt: «Die personelle Konstellation hat nicht optimal funktioniert.» Das Trio verfüge in der Bildungspolitik über geballte Kompetenz; leider habe man die Synergien, die sich daraus ergeben sollten, nicht voll ausschöpfen können. Allerdings stellt Riebli in Abrede, dass der Rücktritt von der Fraktionsspitze erzwungen worden sei: Biedert habe dies von sich aus angeboten. Dazu Riebli:

«Das ist keine Abstraf-Aktion. Anita Biedert ist und bleibt ein wertvolles und geschätztes Mitglied unserer Fraktion.»

Die 68-jährige Muttenzerin werde nun in einer anderen Kommission Einsitz nehmen; über ihre Nachfolge in der Bildungskommission wird die Geschäftsleitung am kommenden Donnerstag diskutieren. Gewählt wird diese oder dieser auf Vorschlag der SVP-Fraktion vom Ratsplenum am 18. November.

Was in der Kommission genau vorgefallen ist und weshalb nun ausgerechnet die ehemalige Sekundarlehrerin mit ihrem unbestreitbar grossen Wissen im Schulwesen über die Klinge springen muss, bleibt unklar. Biedert will auf Anfrage keine Stellung nehmen und verweist auf Fraktionschef Riebli. Dasselbe gilt für Imondi; Mall war gestern für die bz nicht zu erreichen. «Wichtig ist, dass speditiv und in Ruhe gearbeitet werden kann», sagt Riebli. «Ein personeller Wechsel in der Bildungskommission soll dazu beitragen.»

Verzögerungen bei wichtigem Geschäft wegen Personalproblem in der SVP

Zur Kritik am Vorgehen bei der Vorlage «Zukunft Volksschule» sagt er: «Es ist das gute Recht aller Fraktionen und nicht unüblich, im Plenum nochmals substanzielle Änderungsanträge einzubringen.» Allerdings wäre es mit Blick auf die eigenen Erfolgschancen besser gewesen, die Forderungen bereits in der Kommission zu platzieren, räumt Riebli ein. Kommissionspräsident Ryf äussert sich nicht zu den Personalien bei der SVP. Weshalb er an der Landratssitzung Tacheles geredet hat, erklärt er so: Er habe im Laufe der Kommissionsberatung Signale erhalten, dass für die SVP etliche Unklarheiten bestünden.

«Doch obwohl wir den Beschluss um zwei Wochen verschoben und an der folgenden Kommissionssitzung gar ein Time-out einlegten, kamen keine konkreten Anträge», erklärt Ryf. Er habe dann die SVP aufgefordert, allfällige Anträge wenigstens einige Tage vor der Landratssitzung einzugeben. «Doch auch das ist nicht passiert.» Wegen einer schwierigen personellen Situation in der SVP drohten Verzögerungen bei der Umsetzung des wichtigen Geschäfts, erklärt Ryf. «Da musste ich einschreiten und etwas sagen.»