Baselbieter Massentests Neue Strategie: Jetzt spucken auch immer mehr Primarschüler zu Hause ins Röhrchen Mittlerweile sind die wöchentlichen Coronamassentests an vielen Baselbieter Schulen angelaufen. Die Bereitschaft, mitzumachen, ist hoch. Immer mehr Primarschulen lassen die Kinder dabei die Speicheltests zu Hause durchführen. Michael Nittnaus und Kelly Spielmann 10.03.2021

Sekundarschüler konnten den Speicheltest schon zu Hause machen. Nun steht diese Option auch immer mehr Baselbieter Kindergärtlern und Primarschülern offen. Symbolbild: Keystone (25. Februar 2021)

Seit einer Woche macht Baselland ernst: Das Programm «Breites Testen», das unter anderem wöchentliche Coronamassentests an den Baselbieter Schulen vorsieht, kommt so langsam richtig ins Rollen. Bis Ende März sollen sämtliche Schulen bis hinauf zu Gymnasium und Berufsschule eingebunden werden. Die Teilnehmerquote liege an den Volksschulen bei 70 bis 80 Prozent, wie Andrea Bürki vom Informationsdienst des Krisenstabs auf Anfrage sagt – an der International School Basel in Reinach und Aesch gar bei 99,8 Prozent. Über 8800 Personen seien vergangene Woche getestet worden.

Primar Binningen mit «logistischen Schwierigkeiten»

Diese Woche haben weitere Schulen begonnen, die freiwilligen Speichelproben zu entnehmen. Die Empfehlung des Kantons ist dabei klar: Auf der Primarstufe inklusive Kindergarten spucken die Kinder in der ersten Schulstunde unter Aufsicht der Lehrperson in die Röhrchen. Auf der Sekundarstufe dürfen sie es auch zu Hause tun und die Probe mitbringen.

Doch kurz vor der ersten Durchführung flatterten bei vielen Eltern von Kindergärtlern oder Primarschülern nochmals neue Infoschreiben ins Haus. «Die Primarstufe Muttenz hat beschlossen, dass die Probengewinnung auch zu Hause unter der Aufsicht der Eltern gemacht werden kann», heisst es etwa in einem Brief der Schulleitung der Primarstufe Muttenz vom Montag – zwei Tage vor Teststart. Und die Schulleitung der Primarstufe Binningen schrieb vergangenen Freitag alle Eltern von Kindergartenschülern an: «Im Zusammenhang mit dem Testen kleiner Kinder und dem Beginn des Unterrichts haben sich logistische Schwierigkeiten ergeben. Wir bitten Sie deshalb, die Speichelabgabe ihres Kindes am Dienstag zu Hause vorzunehmen.» Das nötige Röhrchen mit NaCl-Lösung kam am Montag per Post. Gleichentags erhielten Eltern von Schülern des Binninger Neusatzschulhauses ein E-Mail, dass es bei den Röhrchen Lieferschwierigkeiten gab und ihr Schulhaus erst kommende Woche an die Reihe kommt.

Zeitplan des Kantons setzt Gemeinden unter Druck

«Die Situation ist derzeit sehr dynamisch», hält Thomas Schmid, Gesamtschulleiter der Primar Binningen, gegenüber der bz fest. Auch die Informationen und Vorgaben des Kantons an die Schulen würden häufig ändern, weswegen sie oft kurzfristig reagieren müssten. Die Empfehlung des Kantons, dass die Primarstufe im Unterricht getestet wird, konnte Binningen im Kindergarten nicht umsetzen. Der Grund: «Dann könnten wir den Zeitplan des Kantons nicht einhalten», so Schmid. Die Speichelproben würden in Binningen nämlich bereits um 8.40 Uhr morgens abgeholt. Da der Kindergarten erst um 8.30 Uhr beginnt, wäre der Zeitdruck zu gross. Der Unterricht der Primarschüler hingegen startet um 8 Uhr, sodass es möglich ist. Schmid:

«Wir sammeln jetzt die Erkenntnisse des Heimtestens der Kindergärtler und entscheiden dann, ob wir diese Methode auf die ganze Primarstufe ausweiten.»

In Muttenz ist es bereits für die ganze Primarstufe zu Hause möglich – allerdings explizit als Option. «Es ist am einfachsten, wenn die Kinder die Speichelprobe direkt nach dem Aufstehen abgeben. Das ist wirklich keine Hexerei», sagt Schulleiterin Marianna Hersche. Eine Regel hat sich dabei nicht verändert: Die Stunde vor dem Spucktest dürfen die Kinder weder essen, trinken noch Zähne putzen.