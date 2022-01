Die nächsten Sitzungen finden bei der Wirtschaftskammer statt

Coronavirus in der Schule Maskenpflicht ab der ersten Klasse: «Ein nötiges Übel, um den Betrieb aufrechtzuerhalten»

Am Montag beginnt in beiden Basel wieder die Schule. Die Maskenpflicht gilt neu ab der ersten Klasse. Probleme hat es in den Basler Schulen, die direkt vor Ort starteten, damit aber kaum gegeben.