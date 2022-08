Baselbieter GLP steigt mit Manuel Ballmer in die Regierungswahlen

Baselbieter Regierungswahlen Den Namen kennt man – ansonsten ist der GLP-Kandidat eine Unbekannte Auch die GLP will bei den Baselbieter Regierungswahlen 2023 mitmischen: Die Kleinpartei schickt den Lupsinger Manuel Ballmer (41) ins Rennen. Dieser ist in der breiten Öffentlichkeit im Baselbiet wenig bekannt. Die GLP hat es verpasst, rechtzeitig eine Kandidatur mit echten Wahlchancen zu lancieren. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 19.08.2022, 20.17 Uhr

Aussenseiterkandidat: Manuel Ballmer (GLP). zVg/Matthias Haeuptli

Zum Abschluss einer ersten intensiven Wahlkampf-Woche, die von der Nomination der SVP-Regierungskandidatin Sandra Sollberger und den Diskussionen um die bürgerliche Allianz geprägt war, haben nun auch die Grünliberalen einen Kandidaten für die Baselbieter Wahlen 2023 erkoren: den 41-jährigen IT- und Energieberater Manuel Ballmer. Dessen Nachname lässt aufhorchen. Es handelt sich um den Neffen des langjährigen Finanzdirektors Adrian Ballmer (FDP).

Der Lupsinger hat bei den Landratswahlen 2019 nur knapp einen Sitz verpasst. Ausserhalb seines engeren Wirkungskreises ist Ballmer indes noch weitgehend unbekannt. Selbst die GLP räumt in ihrem Communiqué ein, dass sie «keinen ihrer bekannten Köpfe» ins Rennen schicke. Das lässt tief blicken.

Falsch gemacht, was man falsch machen kann

Überhaupt hat die Baselbieter GLP in den vergangenen Wochen so ziemlich alles falsch gemacht, was man überhaupt falsch machen kann. Dabei wäre die Gelegenheit für die Kleinpartei trotz ihres Wähleranteils von 4,5 Prozent (2019) günstig wie selten gewesen, bei den Wahlen 2023 eine prominente Rolle zu spielen. Moderate bürgerliche Wählende dürften sich weder von Sollberger noch von SP-Kandidat Thomas Noack angesprochen fühlen. Allerdings hat es die GLP verpasst, rechtzeitig eine Kandidatur mit echten Chancen zu lancieren.

Prädestiniert wäre Regula Steinemann gewesen. Die Landratspräsidentin 2021/2022 (die erste Grünliberale in diesem Amt) hat das Parlament mit Umsicht und Feingefühl geführt und damit über Parteigrenzen hinaus Sympathien gesammelt. Doch die 42-jährige Anwältin aus Füllinsdorf und Mutter einer vierjährigen Tochter nahm sich Anfang Juni aus familiären Gründen aus dem Rennen. Aus ihrem Entscheid ist weder ihr noch der Parteileitung ein Strick zu drehen.

Die SVP stopfte das politische Sommerloch im Baselbiet

Letztere verpasste es nach dem Ende Juni angekündigten Rücktritt von Regierungsrat Thomas Weber (SVP) allerdings sträflich, Wahlkampfterrain zu besetzen. Das politische Sommerloch im Baselbiet prägte einzig und allein die SVP. Sie inszenierte im Juli eine Kandidierendenkür, die von Beginn weg auf die Nomination ihrer Nationalrätin Sandra Sollberger ausgerichtet war. Publizität war der SVP gewiss, eine mögliche GLP-Kandidatur öffentlich kaum ein Thema. Die Mitteilung von Anfang Woche, dass Parteipräsident Thomas Tribelhorn ebenfalls auf eine Kandidatur verzichte, wirkte wie der verzweifelte Versuch, im medialen Rummel um die Bürgerlichen und Sollberger doch noch mitzuspielen.

Dann der nächste wahlstrategische Fauxpas: Die GLP setzte ihren Nominationsparteitag auf vergangenen Donnerstag an, also nach den Versammlungen der bürgerlichen Parteien. Damit beraubten sich die Grünliberalen selber der Möglichkeit, am Parteitag der Mitte vom Mittwoch eine gewichtige Rolle zu spielen. Eine Unterstützung eines GLP-Kandidierenden durch die Mitte wäre sehr wohl ein Thema gewesen, wie etwa Aussagen von Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter im Vorfeld unterstrichen.

Dass es die Mitte-Mitglieder in Unkenntnis der Person des GLP-Kandidierenden unterliessen, für diesen eine Wahlempfehlung auszusprechen, ist nur verständlich. Zwar wird die GLP den Support anderer Parteien auch in den nächsten Wochen noch beantragen können; allerdings wirken allfällige Entscheide dann wie nachträgliche Korrekturen.

Widerspruch zum Bild der offenen Zukunftspartei

Letzter Akt in der Serie von Fehlentscheiden: Die Nominationsversammlung am Donnerstagabend hielt die GLP unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Ein Widerspruch zum Bild einer transparenten Partei der Zukunft, wie sich die Grünliberalen gerne sehen. Die Grosswetterlage spielt der GLP vielerorts in die Hände. Im Agglokanton Baselland mit seiner bürgerlichen, aber gegenüber grünen Anliegen offenen politischen Grundstruktur wäre das Potenzial der GLP geradezu riesig. Man mag sich kaum vorstellen, zu welchen Höhenflügen sie im Stande wäre, würde sie auch gute wahlstrategische Entscheide fällen.

