Regierungswahlen Baselland: Sandra Sollberger will Dreierticket

Baselbieter Regierungswahlen Die SVP-Favoritin redet Klartext: Sollberger möchte kein bürgerliches Viererticket Wird Nationalrätin Sandra Sollberger von der SVP nicht als Regierungskandidatin nominiert, würde das in der Partei überraschen. Nun sagt die Bubendörferin auch, welche Strategie die richtige ist. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 14.07.2022, 19.25 Uhr

Noch politisiert Sandra Sollberger im Nationalrat, doch 2023 will sie in die Baselbieter Regierung. Keystone

Seit dieser Woche ist das Rennen um den 2023 frei werdenden Regierungssitz innerhalb der Baselbieter SVP so richtig gestartet. Nachdem lange nur der Lausner Landrat Reto Tschudin sein Interesse an der Nachfolge Thomas Webers öffentlich gemacht hatte, brachte Nationalrätin Sandra Sollberger Bewegung in die Sache. Mittwochnacht stiess mit dem Rümlinger Matthias Liechti schon der nächste Kandidat hinzu. Der ehemalige Gemeindepräsident wird von der SVP-Sektion Sissach und Umgebung offiziell zur Nomination am Parteitag vom 15. August vorgeschlagen.