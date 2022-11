Regierungsrat Baselland: Starke Schule empfiehlt Monica Gschwind

Baselbieter Regierungswahlen «Starke Schule» macht Wahlkampf für Monica Gschwind – diese spricht aber von «erheblichen Differenzen» Der Verein Starke Schule beider Basel kündigt eine Kampagne für die Wiederwahl der Baselbieter Bildungsdirektorin an. Die Freisinnige weiss davon, betont aber ihre Eigenständigkeit. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 25.11.2022, 17.58 Uhr

Die «Starke Schule» von Jürg Wiedemann (links) setzte sich Ende 2014 stark dafür ein, dass Monica Gschwind in die Regierung gewählt wird und dort die Bildungsdirektion übernimmt – und genau so kam es 2015 auch. Archiv: zvg

Fast acht Jahre ist es her, dass der eher Mitte-links verortete Verein Starke Schule beider Basel – damals noch als «Komitee Starke Schule Baselland» – eine grosse Kampagne fuhr, um eine bürgerliche Landrätin in die Regierung zu hieven. Der Freisinnigen Monica Gschwind gelang die Wahl 2015 mit Bravour, und die «Starke Schule» hatte fortan «ihre» Bildungsdirektorin. An dieser Beziehung will der Verein auch künftig festhalten. Für die Wahlen vom 12. Februar 2023 empfiehlt er Gschwind zur Wiederwahl, wie er am Freitag mitteilte.