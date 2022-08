Porträt Ein Mann der Tat, nicht der Worte: Baselbieter «Über-Schwinger» Adrian Odermatt begeisterte am Esaf Mit Adrian Odermatt ging am Eidgenössischen ein neuer Stern am Baselbieter Schwingerhimmel auf. Am Ende resultierten ein sensationeller dritter Platz und der verdiente Kranzgewinn. Adrian Odermatt ist jetzt ein ganz Böser seiner Zunft. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 29.08.2022, 17.30 Uhr

Adrian Odermatt, links, jubelt nach seinem Sieg gegen Bernhard Kaempf, rechts, im vierten Gang des Esaf in Prattelt 2022. Georgios Kefalas / KEYSTONE

«Wer ist dieser Adrian Odermatt?», fragte sich am Samstagabend die Schwing-Schweiz. Der 21-jährige Laufentaler mit dem hellblonden Bart und dem hochrasierten Kopfhaar hatte einen perfekten Tag hingelegt und für seine vier Siege jeweils die Maximalnote erhalten. Zuvor war er in der Schweiz nur Insidern ein Begriff. In der Nordwestschweizer Schwingerszene wusste man, was im gelernten Forstwart und heutigen Gartenbauer steckt. Aber ein solcher Exploit trauten ihm nicht einmal die engsten Kollegen zu. Am Ende resultierten ein sensationeller dritter Platz und der verdiente Kranzgewinn. Adrian Odermatt ist jetzt ein ganz Böser seiner Zunft.

Heute Dienstag sitzt der 110 Kilogramm schwere und 193 Zentimeter grosse Liesberger mit seinen Kollegen vom Schwingclub Binningen um den Schönenbucher Lars Voggensperger, der ebenfalls einen Kranz gewann, im Flugzeug. Bis Freitag erholen sie sich von harten Trainings, einer intensiven Saison und einem unvergesslichen Wochenende auf Mallorca. Odermatt und Jahrgangskollege Voggensperger trainieren seit gut zehn Jahren zusammen.

Zum Selbstschutz stellte er sein Handy ab

Nicht nur im Schwingkeller, sondern auch an den Schwingfesten sind sie füreinander da. Mal helfen sie dem anderen, einen Konkurrenten auszubremsen, mal bauen sie sich auf, wenn es resultatmässig nicht klappt. So spendeten sie sich vor drei Jahren am Eidgenössischen in Zug gegenseitig Trost, als beide nach einem Tag und vier Gängen ausgeschieden waren.

Die nationalen Schlagzeilen gehörten in Pratteln aber Adrian Odermatt. Nachdem im Verlaufe des Samstagabends vielerorts erklärt wurde, wer dieser Odermatt ist, fragten sich am Sonntagmorgen viele, wie er als Überraschungsmann des ersten Tages die Nacht überstanden hatte. 200 Nachrichten hatte er auf seinem Handy, ehe er es zum Selbstschutz abstellte und mit seinem jüngeren Bruder Jonas kochte und einen Film schaute.

Gibt es «Pferde-Ärger» von den Schwestern?

Mit der gesteigerten Aufmerksamkeit wird Adrian Odermatt umgehen lernen. Kann er die Erwartungen der Experten erfüllen, wird diese nur noch weiter zunehmen. Selber mache er sich noch keine Gedanken, wohin sein sportlicher Weg führen soll. Den Bubentraum, an einem Eidgenössischen einen Kranz zu gewinnen, hat er sich in Pratteln erfüllt. «Einen Kranzfestsieg würde ich schon sehr gerne erleben. Das muss ganz toll sein», sagt er demütig, während andere in dieser Position vom Königstitel reden. Odermatt gilt als kompletter Schwinger ohne konkrete Defizite.

«Ich habe keine eigentliche Schwäche. Ich muss mich eher in allen Bereichen noch etwas verbessern.»

Schwingen ist bei den Odermatts Familiensache. Neben Adrian und Jonas schwingt auch der Onkel mütterlicherseits. Der Vater stammt aus der Schwingerhochburg Innerschweiz. Sowohl er als auch seine beiden Brüder haben geschwungen. Mit dem dritten Platz am Eidgenössischen hat Adrian sie alle bereits übertroffen. Dafür hätte er ein Pferd als Preis mit nach Hause nehmen dürfen. Doch er verzichtete und nahm das Geld, was ihm von seinen beiden jüngeren Schwestern (10 und 15 Jahre) wohl zumindest böse Blicke einbringen wird, mutmasst der Kranzgewinner mit einem Lächeln.

Arbeiten am Tag vor dem Eidgenössischen

Für einen Spitzenschwinger war die Vorbereitung von Adrian Odermatt auf das Eidgenössische ungewöhnlich. Er arbeitete bis am Freitagmittag, während sich viele seiner Konkurrenten bereits Tage zuvor nur noch auf das Schwingen konzentrierten.

«Vor dem Baselstädtischen Schwingertag und dem Weissenstein-Schwinget arbeitete ich auch am Vortag. Danach erzielte ich ein gutes Resultat. Mir hilft es, wenn ich am Morgen in Schwung komme und nicht bis 10 Uhr im Bett liege.»

Am Montagmittag nach einem anstrengenden Festwochenende und einer Party, an der es die Schwinger gemäss Odermatt im Festzelt haben krachen lassen, wirkt der Baselbieter gelöst und gesprächig. Als die bz vor fünf Jahren den damals 16-Jährigen im Schwingkeller in Binningen zum Interview traf, wirkte der Teenager schüchtern.

Noch heute gilt der «Eidgenosse» nicht als Mann der grossen Worte, was er auch selber zugibt. Odermatt beschreibt sich als «zurückhaltend», oftmals ganz bewusst. Die manchmal knappen Antworten sind unter den Journalisten bekannt. Der Liesberger ist einer, der die Antworten im Sägemehl geben will und dies am Wochenende in beeindruckender Manier auch tat.

