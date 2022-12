Baselbieter Strafgericht: Mann soll 117 Autos zerkratzt haben

Baselbieter Strafgericht Er soll über 100 Autos zerkratzt haben: Mann steht wegen Sachbeschädigung vor Gericht Ein 38-jähriger Mann soll im Frühling 2019 Dutzende Autos in Niederdorf und Waldenburg zerkratzt haben. Seit Donnerstag muss er sich vor dem Baselbieter Strafgericht in Muttenz verantworten. Patrick Rudin 08.12.2022, 17.53 Uhr

Der Mann soll mehrere Autos im Baselbiet zerkratzt haben. Symbolbild: Alex Spichale

Die Aufregung war im Frühling 2019 unter vielen Autofahrenden gross: Dutzende Personen in Niederdorf und Waldenburg entdeckten grobe Kratzer auf der Motorhaube oder an den Türen ihrer Fahrzeuge. In Verdacht geriet ein heute 38-jähriger Mann aus Waldenburg, seit Donnerstag steht er vor dem Baselbieter Strafgericht in Muttenz.

Die Staatsanwaltschaft hat insgesamt 117 Fälle von Sachbeschädigung angeklagt, den Sachschaden schätzt sie auf rund 182'000 Franken. Betroffen waren nicht nur luxuriöse, sondern auch günstigere Autos. Die Schadensumme in den einzelnen Fällen variiert daher zwischen 450 und 7000 Franken.

Die Zivilforderungen der Halter sind allerdings in vielen Fällen nicht beziffert, einige verlangen zusätzlich zum Schadenersatz eine Genugtuung für das erlittene seelische Unbill. Teilweise werden dem Mann auch Kratzer an Stossstangen vorgeworfen. Der Tatzeitraum umfasst den März und April 2019.

«Eigentlich ist das nicht meine Art»

Einen Hinweis gibt die Aufnahme einer Überwachungskamera, die den 38-Jährigen dabei zeigt, wie er um halb zehn Uhr morgens an der Hauptstrasse in Niederdorf mit ausgestrecktem Arm an einem parkierten Audi A8 vorbeigeht. Der 38-Jährige war auf seiner Tour als Zeitungsausträger, auch weitere Kratzer an anderen Autos passen zeitlich zu seiner Route.

Er selber hatte die Kratzerei teilweise eingeräumt, dann aber wieder bestritten und betont, er erinnere sich nicht mehr genau. «Ist es möglich, dass Sie diese Sachbeschädigungen begangen haben?», fragte Gerichtspräsident Daniel Schmid. «Eigentlich ist das nicht meine Art», antwortete der Mann.

Einsichts- und Steuerungsfähigkeit sei aufgehoben gewesen

Bislang lebte er unauffällig und hatte gar Ambitionen im Leistungssport. Vor einigen Jahren erlitt er aber einen Burn-out, hatte mehrere Unfälle, war stationär in Kliniken untergebracht und lebt inzwischen von Sozialhilfe. Früher wurde bei ihm eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert.

Forensikerin Simone Hänggi betonte aber am Donnerstag vor Gericht, diese Diagnose habe dazu geführt, dass er falsch behandelt worden sei. Hänggi diagnostizierte eine schizophrene Erkrankung, und bei den Sachbeschädigungen an den Autos sei seine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit aufgehoben gewesen. Wichtig sei eine langjährige medikamentöse Behandlung.

Staatsanwalt Stephan Schmid sah die Kratzer an zehn Autos als eindeutig nachgewiesen, weitere 20 Beschädigungen seien mit hoher Wahrscheinlichkeit vom 38-Jährigen begangen worden. Bei den restlichen Fällen ist die Beweislage schwierig. Der Mann wurde zeitweise gar von der Polizei observiert, dies brachte allerdings keine Erkenntnisse.

Staatsanwaltschaft verlangt Freispruch

Wegen der fehlenden Schuldfähigkeit verlangte der Staatsanwaltschaft bei den 117 Anklagepunkten aber formell sowieso einen Freispruch. Bei Schuldunfähigkeit besteht normalerweise auch zivilrechtlich keine Haftung.

Zusätzlich zu den Sachbeschädigungen wird dem Mann auch noch ein Velounfall sowie eine Auseinandersetzung mit einer Autofahrerin vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft verlangt daher eine minimale Geldstrafe von fünf Tagessätzen zu 30 Franken sowie eine Busse von 300 Franken. Das Urteil fällt nächste Woche.