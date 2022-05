Baselland: Zwei Prostitutierte sollen 76-Jährigen erpresst haben

Baselbieter Strafgericht Erpressungsvorwürfe: Zwei Prostituierte sollen einen 76-Jährigen um 60'000 Franken erleichtert haben Heute Montag standen zwei Frauen aus Bulgarien vor dem Strafgericht Baselland. Die beiden Frauen arbeiten als Prostituierte und sollen den Mann vergangenen Juli um Geld erpresst haben. Das Urteil wird am morgen, am Dienstag erwartet. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 30.05.2022, 18.39 Uhr

Die beiden Bulgarinnen sitzen wegen Fluchtgefahr seit zehn Monaten in Untersuchungshaft. Symbolbild: Ennio Leanza / KEYSTONE

«Man kann bei diesem Fall durchaus ins Moralisieren geraten und sich fragen, wer hier wen ausgenutzt hat. Aber die Moral bringt uns hier nicht weiter», sagte Staatsanwalt Stefan Fraefel am Montag im Baselbieter Strafjustizzentrum in Muttenz.

Die Rollen waren tatsächlich ungewöhnlich verteilt: Die zwei angeklagten jungen Frauen mussten vorübergehend den Saal verlassen, weil der 76-jährige Geschädigte keine direkte Konfrontation wünschte. Die zwei Bulgarinnen sitzen wegen Fluchtgefahr seit zehn Monaten in Haft. Sie sollen im Juli 2021 von dem 76-Jährigen rund 60’000 Franken erpresst haben.

Frauen waren bei Geldbezügen dabei

Klar ist, dass der Mann die beiden heute 23- und 26-jährigen Frauen im Kleinbasler Milieu in der Webergasse kennen gelernt und sie später auch mindestens einmal zu sich nach Hause in Münchenstein bestellt hat. Danach wurden die Frauen aber zudringlich und sollen zusätzlich Geld verlangt haben. Wie das genau abgelaufen ist, konnte der 76-Jährige vor Gericht nicht mehr so richtig beschreiben. Er fürchtete sich aber davor, dass öffentlich bekannt würde, dass er mit Prostituierten verkehrt.

Eine der Frauen soll auch gesagt haben, sie benötige Geld wegen eines laufenden Strafverfahrens, und wenn er sie finanziell unterstütze, werde sie nicht schlecht über ihn reden. Daraufhin hatte der 76-Jährige Angst, er werde in etwas hineingezogen.

Zu den Aussagen des Mannes passen die Videoaufnahmen der Bankomaten: Bei den Geldbezügen waren die Frauen jeweils dabei. Auch als der Mann Ende Juli am Bankschalter 40’000 Franken abheben wollte, wartete jemand draussen im Taxi. Die Bank wurde bei dem Betrag misstrauisch, die Polizei wurde alarmiert, einen Tag später nahm man die beiden Frauen fest. Man fand bei beiden Frauen Bargeld von über 10’000 Franken.

76-Jähriger leidet an Parkinson und beginnender Demenz

Rechnet man die Beträge dazu, die sie zuvor nach Bulgarien überwiesen haben, kommt man ziemlich genau auf den gestohlenen Gesamtbetrag von rund 60’000 Franken. Die Sache wird kompliziert, weil der Mann offenbar schon vorher anderen Frauen hohe Beträge gegeben hat. Der 76-Jährige leidet an Parkinson, laut seinem Anwalt wurde auch schon eine beginnende Demenz diagnostiziert.

Die 26-Jährige arbeitete in Bulgarien zuvor in der Landwirtschaft. Die geschiedene Frau schafft jeweils für einen Monat im Kleinbasler Rotlichtviertel an, um dann jeweils für zwei Wochen in Bulgarien ihre neunjährige Tochter zu besuchen. Die 23-jährige Frau hat ein einjähriges Kind, welches derzeit von den Grosseltern in Bulgarien betreut wird. Die Frau hat im Jahr 2020 bereits eine Strafe wegen falscher Anschuldigung kassiert.

Zu den Vorwürfen des Geschädigten wollten beide Frauen keine Stellung nehmen. Sie haben aber eingewilligt, dass das sichergestellte Geld dem 76-Jährigen zurückgegeben wird. Der Staatsanwalt verlangte für beide Frauen Schuldsprüche wegen qualifizierter Erpressung. «Alte Menschen verdienen unseren Schutz, auch wenn es Freier sind», so Fraefel. Nebst bedingten Freiheitsstrafen beantragte er für beide Frauen auch Landesverweise. Das Urteil fällt am Dienstag.

