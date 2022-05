Baselbieter Strafgericht Häusliche Gewalt, Drogenhandel, Falschbeschuldigungen: 26-jährigem Reinacher droht die geschlossene Psychiatrie Die Staatsanwaltschaft hat den 26-jährigen Mann wegen versuchter Tötung und Gefährdung des Lebens angeklagt, die Frau erlitt bei dem Angriff Stauungsblutungen. Das Urteil für sämtliche Anklagepunkte folgt am Donnerstag. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 02.05.2022, 18.54 Uhr

Der Angeklagte wurde wütend, schlug seiner Freundin das Mobiltelefon aus der Hand und reisst sie danach zu Boden. Symbolbild: Maurizio Gambarini / dpa

«Ich habe ihr das Maul zugehalten, damit sie nicht so rumschreit. Sie sollte sehen, wie wütend mich das macht, wenn sie mir droht», erklärte der 26-jährige Mann am Montag im Strafjustizzentrum in Muttenz. Er habe sechs Wochen lang Nachtschichten geschoben, damit sich seine Freundin erholen konnte, er habe sich um sie und und die neugeborene Tochter gekümmert, und dann habe seine Freundin plötzlich damit gedroht, ihm die Tochter wegzunehmen.

Das Drama ereignete sich im November 2020 in Reinach: Der 26-Jährige war gerade dabei, mit einem Luftballon Lachgas zu inhalieren, als ihn seine Freundin deswegen kritisierte. Bereits früher habe sie ihm gesagt, er verhalte sich nach dem Drogenkonsum seltsam, worauf er sie gebeten habe, ihn bei passender Gelegenheit zu filmen.

Dies machte sie an jenem Novemberabend, und am Montag wurde die Aufnahme im Gerichtssaal abgespielt: Er wird wütend, schlägt ihr das Mobiltelefon aus der Hand und reisst sie danach zu Boden. Danach ist fast eine Minute lang ihr Wimmern zu hören, während er sie anschreit.

Verfahren wegen Drogenhandel

Die Staatsanwaltschaft hat den Mann wegen versuchter Tötung und Gefährdung des Lebens angeklagt, die Frau erlitt bei dem Angriff Stauungsblutungen. Ob er sie gewürgt hat und dabei akute Lebensgefahr bestand, ist zwischen Verteidigung und Anklage heftig umstritten. «Ich wollte ihr aus dem Reflex heraus eine Lektion erteilen, und das geht natürlich nicht. Ich habe mich danach entschuldigt, weil es mir mega leidtut», betonte der Mann am Montag. Noch immer seien sie ein Paar, und seit jenem Tag hätten sie keinen Streit mehr gehabt.

Der Mann hatte bereits ein Verfahren am Hals, weil er immer wieder mit Kokain und anderen Drogen gehandelt hatte. Bereits im Jahr 2018 hatte er deshalb eine unbedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten kassiert, damals schob man die Strafe noch zu Gunsten einer ambulanten Massnahme auf. Tatsächlich ging der Mann fleissig zum Psychiater, dealte aber nebenbei weiter. Einen seiner Lieferanten brachte er gar in Untersuchungshaft, weil er aussagte, dieser habe ihn gar erpresst. «Er hat mich geschlagen und wollte auch Geld, also habe ich ihm alles angehängt», räumte der 26-Jährige vor Gericht ein.

Eine frühere Freundin brachte er gar für eine Nacht in die Psychiatrie, weil sie angeblich suizidgefährdet sei. Tatsächlich flippte die Frau damals wohl aus, weil sie auf seinem Mobiltelefon sah, dass er wieder mit Drogen handelte. Aufgrund ihrer Vorgeschichte glaubte Polizei und Notfallpsychiaterin allerdings nicht ihr, sondern ihm.

Frage nach der Unterbringung

Wahrheit und Dichtung sind für den Mann selbst möglicherweise nicht so leicht zu trennen, er leidet an einer kombinierten Persönlichkeitsstörung. Forensiker Henning Hachtl von den Universitären Psychiatrischen Kliniken betonte am Montag vor Gericht, man könne nicht eindeutig unterscheiden, was beim 26-Jährigen psychopathologisches Verhalten, manipulatives Verhalten, Unwissenheit oder bloss Naivität sei.

Verteidiger Roger Wirz fragte mehrmals nach therapeutischen Alternativen, zumal er seinen Mandanten von einer drohenden stationären Unterbringung in einem geschlossenen Massnahmenzentrum bewahren möchte. Der Experte betonte indes, die Frage der Unterbringung in einer offenen oder geschlossenen Abteilung sei eine reine Frage der Risikoabwägung.

Eine weniger massive Einschränkung läge in einer Massnahme für junge Erwachsene, diese ist von der Dauer her stärker beschränkt und legt den Fokus auf der Ausbildung. Der Experte meinte dazu allerdings, diese Variante sei ungeeignet, denn beim 26-Jährigen bestünden Verhaltensweisen, die sich über Jahre hinweg festgefahren hätten. Die fünf Richter fällen ihr Urteil am Donnerstag.

