Fehler der Anklage: Freispruch für Sissacher Maskenverweigerer

Baselbieter Strafgericht Maskenverweigerer lässt sich von der Polizei aus dem Gerichtssaal schleifen: Von seinem Freispruch kriegt er nichts mit Ein 50-Jähriger trug vor einem Jahr an der Sissacher «Nicht-Fasnacht» keine Maske und wurde dafür gebüsst. Vor Gericht profitiert der Angeklagte von der unsorgfältigen Arbeit der Staatsanwaltschaft. Patrick Rudin 11.02.2022, 14.59 Uhr

Der Stoff des Anstosses: Die Maskenpflicht sorgt vielerorts für heftige Diskussionen, so auch am Baselbieter Strafgericht in Muttenz. Gaetan Bally / Keystone

Der 50-jährige Mann betrat den Gerichtssaal in Muttenz ohne Maske und lief mit ausgestreckter Hand schnurstracks zum Richterpult, um dem Gerichtspräsidenten die Hand zu geben. Dieser schüttelte bloss den Kopf und bat ihn, Platz zu nehmen. Der Angeklagte ging daraufhin zwar zu seinem Tischlein, doch setzten wollte er sich nicht.

Einzelrichter Daniel Schmid fragte daraufhin den Mann, ob er eine Maskendispens habe. Der Mann betonte, er würde sich selber Schaden zufügen, wenn er eine Maske tragen würde. «Ich muss nicht nachweisen, dass ich keine Maske tragen kann, sondern ich muss es nur nachweisen können», betonte der 50-Jährige.

Damit überzeugte er das Baselbieter Strafgericht jedoch nicht. Die vorsorglich aufgebotenen Polizisten versuchten vergeblich, den Mann davon zu überzeugen, eine Maske anzuziehen. Schliesslich stellten sie ihm noch im Gerichtssaal eine neue Ordnungsbusse aus.

Busse hätte 100 Franken betragen

Inhaltlich ging es um eine Busse, die der Mann exakt vor einem Jahr kassiert hatte: Es war zusammen mit einer weiteren Person an der Sissacher «Nicht-Fasnacht» im Februar 2021 am Sonntagnachmittag in der Begegnungszone von Sissach unterwegs und trug keine Maske.

Es folgten Ermahnungen der Polizei und lange Diskussionen. Irgendwann endete die Sache auf dem Posten der Mobilen Polizei an der Sissacher Netzenstrasse. Im Juli erhielt der Mann einen Strafbefehl von der Baselbieter Staatsanwaltschaft wegen Nichttragens der Maske: eine Busse von 100 Franken sowie Verfahrenskosten von 180 Franken. Der Mann erhob dagegen Einsprache.

Zurück zur Verhandlung. Einzelrichter Schmid entschied schliesslich, die Befragung des Mannes abzubrechen und ihn aus dem Saal zu weisen. «Ich bleibe hier», sagte dieser entschlossen. «Nein, das bleiben Sie nicht», erwiderte der Gerichtspräsident ebenso entschlossen. Das ging eine Weile so hin und her.

Als die Polizisten den 50-Jährigen nach viel gutem Zureden herausführen wollten, liess er sich fallen. Die zwei Polizisten schleiften ihn schliesslich aus dem Saal. Dabei erkundigten sie sich höflich bei ihm, ob er noch gut atmen könne.

Strafbefehl dilettantisch ausgestellt

Eine halbe Stunde später verkündete Schmid dann der anwesenden Journalistenschar den Freispruch: Der Strafbefehl wird aufgehoben, die Kosten gehen zu Lasten des Staates. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in der dilettantischen Ausfertigung des Strafbefehls durch die

Staatsanwaltschaft: Der Sachverhalt ist lediglich mit einem knappen Satz umschrieben, nämlich dass der Mann an jenem Tag an der Netzenstrasse 1 in Sissach gegen die Maskenpflicht verstossen habe.

Von der Fasnacht wird kein Wort erwähnt, auch nicht vom Polizeiposten. Wird ein solcher Strafbefehl angefochten, ist das Gericht an diese Feststellungen gebunden und darf die Vorwürfe nicht ausweiten.

Die Beweislage war zwar klar, doch der Polizeirapport und das Überweisungsschreiben laut Schmid widersprüchlich. Die nicht öffentlichen Bereiche des Polizeipostens seien von der Covid-Verordnung nicht abgedeckt. Ob sich der Mann an jenem Tag im öffentlich zugänglichen Bereich des Polizeipostens überhaupt aufgehalten habe, sei wiederum nicht klar. Somit bleibe nach der alten Regel «Im Zweifel für den Angeklagten» für das Gericht gar nichts anders als ein Freispruch übrig.

Die Staatsanwaltschaft war wie üblich von der Einzelrichterverhandlung dispensiert. Deren Sprecher Michael Lutz verfolgte allerdings die Gerichtsverhandlung am Freitag. Er kündigte sichtlich genervt an, man überlege sich, den Fall ans Kantonsgericht weiterzuziehen. Auch der 50-Jährige kann die neue Busse vom Freitag anfechten, dann wird sich das Spiel wohl wiederholen.