Baselbieter Strafgericht Mitarbeiterin sexuell belästigt, aber keine sexuelle Nötigung: Manager wird freigesprochen Der Fall dürfte die laufende Diskussion um die Revision des Sexualstrafrechts weiter anheizen: Das Baselbieter Strafgericht sprach am Dienstag einen 49-jährigen Manager aus Frenkendorf vom Vorwurf der sexuellen Nötigung und dem Ausnützen einer Notlage frei. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 09.11.2021, 20.16 Uhr

Der 49-Jährige legte seiner Mitarbeiterin die Hand auf ihr Bein. Symbolbild: Jens Kalaene / DPA-tmn

Der Mann hatte im April 2019 an seinem Arbeitsplatz in Allschwil eine neue Mitarbeiterin immer wieder bedrängt, angefasst und auch seine Hand auf ihr Bein gelegt. Nach einer Besprechung sprach er von Nackenschmerzen und führte sie schliesslich innerhalb der Firma in einen Erholungsraum, dieser konnte mit einem Vorhang blickdicht abgeschottet werden.

Die Frau befasste sich offenbar mit energetischen Therapien und war bereit, ihre Hände ohne Berührungen neben seinen Kopf zu halten, doch er zog sie zu sich und befummelte sie. Als sie darauf bestand, den Raum verlassen zu wollen, öffnete er schliesslich die versperrte Türe mit seinem Badge.

«Meine Version entspricht der Wahrheit»

Im Juni 2019 bot er ihr bei einer Besprechung an, auf seinem Schoss zu sitzen, auch fasste er sie erneut an. Mehrmals deutete er auch an, sie solle sich Gedanken machen über ihre zukünftige Rolle in der Firma. Von ihrem direkten Vorgesetzten war die Frau bereits zuvor darauf aufmerksam gemacht worden, dass der 49-Jährige ein wichtiger Mann sei und sie sich gut mit ihm stellen solle. Am Dienstag im Strafjustizzentrum in Muttenz bestritt der 49-Jährige diese Vorwürfe, nichts davon sei wahr. «Meine Version entspricht der Wahrheit», übersetzte die Dolmetscherin im Gerichtssaal seine Aussage.

Einzelrichter Beat Schmidli sah das allerdings anders: Die Aussagen der Frau seien glaubhafter, das Gericht ging davon aus, dass sich die Belästigungen tatsächlich so abgespielt hatten wie von ihr geschildert. Schmidli sprach von einem «inakzeptablem Verhalten» des Mannes. Allerdings hatte die Frau erst später Strafanzeige erstattet, die dreimonatige Frist für das Antragsdelikt der sexuellen Belästigung hatte sie verpasst.

Für einen Schuldspruch wegen sexueller Nötigung reichte es am Dienstag nicht, weil die Übergriffe nicht gravierend genug waren. Auch der Tatbestand der Ausnützung einer Notlage war nicht erfüllt, weil die Frau dem Manager nicht direkt unterstellt gewesen war. Die Staatsanwaltschaft kann den Freispruch noch weiterziehen.

Zwei weitere Frauen sahen von Anzeige ab

Offenbar liegen ähnliche Aussagen von zwei weiteren Frauen gegen den Mann vor, eine hat die Firma inzwischen verlassen, die andere wollte ihre Anstellung nicht gefährden und erstattete deshalb keine Anzeige. Diese Vorwürfe waren nicht Teil der Anklage, Staatsanwältin Ludovica Del Giudice konfrontierte den Mann am Dienstag dennoch damit. «Ich werde dazu keine Fragen beantworten. Ich habe das Vertrauen in die Staatsanwaltschaft verloren», antwortete er.

Der Grund dafür dürfte auch darin liegen, dass der Mann nach der Anzeige für 18 Stunden festgenommen wurde. Er beschwerte sich vor Gericht darüber, dass man ihn um halb sechs Uhr morgens in seinem Haus verhaftet hat: Man habe die Fingerabdrücke genommen, auch habe er sich dann komplett ausziehen müssen und sei wie ein Krimineller behandelt worden.