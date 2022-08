Baselbieter Strafgericht Oberbaselbieter Bauer wegen Tierhaltung vor Gericht: «Habe schon Besseres gesehen – aber auch schon Schlimmeres» Der Streit zwischen Bauer Alfred Suter aus Hemmiken und dem Baselbieter Veterinäramt ist nun ein Fall fürs Strafgericht: Die Staatsanwaltschaft hat gegen Suter Anklage wegen mehrfacher Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz erhoben. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 29.08.2022, 19.35 Uhr

Gegen Alfred Suter wurde Klage eingereicht wegen Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der jahrelange Streit zwischen dem 63-jährigen Bauer Alfred Suter aus Hemmiken und dem Baselbieter Veterinäramt landet nun vor dem Strafgericht: Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat gegen Suter Anklage wegen mehrfacher Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz erhoben. Am Montag fand im Strafjustizzentrum in Muttenz eine Zeugeneinvernahme statt: Ein ehemaliger Experte des Kantons Bern wurde zu seinen Feststellungen bei einer Stallkontrolle im November 2018 befragt. Dieser Kontrolltermin spielt in der gesamten Anklage allerdings eher eine Nebenrolle.

Bauliche Mängel im Stall – für Experten sind diese aber «geringfügig»

An jenem Tag wurde der Hof im Auftrag des Baselbieter Kantonstierarztes überprüft, dies habe ungefähr zweieinhalb bei drei Stunden gedauert. Insgesamt lebten auf dem Hof damals noch 176 Rindviecher. In der Befragung wurde klar, dass nicht alle Bemerkungen im Bericht als Problem zu verstehen sind: «Kleine Menge an Raufutter» sei etwa am späten Nachmittag normal.

Nicht ganz so klar formuliert war in seinem Bericht auch eine Behinderung des Kopfschwungs des Tiere: So brauchen die Rinder beim schwungvollen Aufstehen nach vorne etwas Platz, und dies war tatsächlich ein baulicher Mangel in jenem Stall. Der Experte stufte diesen Punkt allerdings als «geringfügige Beanstandung» ein.

Der Mann bestätigte aber auch, dass man in einem Stall ein grosses und gefährliches Loch im Boden festgestellt habe. Nicht ganz so klar war die Bemerkung, dass ein Tier abgemagert war. Laut dem Bauer sei es von der Sömmerung zurückgekehrt. «Aber wir sprechen doch jetzt vom November?», wunderte sich Gerichtspräsidentin Monika Roth. Der Experte meinte daraufhin, üblich sei der September, doch je nach Wetter und dem auf der Weide verfügbaren Futter könnten die Tiere auch erst später zurückkehren.

Streit um die Rückkehr von der Sömmerung

Staatsanwältin Caroline Horny fragte schliesslich, ob Tiere in der Regel abgemagert von der Sömmerung zurückkämen. «Man trifft auf solche, die abgemagert sind, aber auch auf andere. Es gibt beides», meinte der Experte schulterzuckend. «Also ist das nicht generell so?», hakte Horny nach. «Nein», lautete die Antwort. «Sonst müsste man sich ja fragen, wieso man sie auf die Sömmerung schickt», kommentierte Gerichtspräsidentin Monika Roth. Der Experte betonte daraufhin, es könne durchaus vorkommen, dass ein Einzeltier etwa starken Durchfall habe und deshalb deutlich an Gewicht verliere.

«Wie war der Gesamteindruck?», fragte daraufhin die Staatsanwältin. «Ich habe schon Besseres gesehen, auch auch schon wesentlich Schlimmeres. Es war ein Hof, den man im Auge haben muss, aber der Zustand war nicht so tragisch», sagte er. Verteidiger Lienhard Meyer befragte den Mann auch zum seinem Protokollvermerk, wonach ein Fressgitter für die Rinder zu tief eingestellt war. «Das ist etwas ungemütlich für das Tier, man sollte es möglichst bald anpassen», meinte er dazu.

Tiere, die bis zu den Sprunggelenken in Mist und Kot standen

Die Zeugenbefragung war damit am Montag abgeschlossen, die eigentliche Verhandlung mit der Befragung des angeklagten Bauern und den Plädoyers ist in vier Wochen angesetzt. Für den 63-jährigen Bauern gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Er konnte sich am Montag zu den Vorwürfen noch nicht äussern.

Die Hauptvorwürfe betreffen mehrere Kontrollen aus dem Jahr 2017: Auf insgesamt 14 Seiten schreibt die Anklage von Tieren, die bis zu den Sprunggelenken in Mist, Kot und Gülle standen, von überbelegten Kälberboxen, von fehlenden Rückzugsorten für gebärende Kühe, zu wenig Wasser, zu wenig Heu und diversen Verletzungsgefahren. Der Hof hielt damals noch 270 Rindviecher, der Bauer habe seine Rinder vernachlässigt. Das Urteil fällt im Oktober.

Der Hemmiker Bauer liegt mit dem Kanton seit vielen Jahren aus verschiedenen Gründen im Clinch. Im Streit um die überfüllte und ins Rutschen geratene Deponie am Wischberg, die den darunterliegenden Hof Suters bedrohte, genoss Suter als einsamer Rufer in der Wüste viele Sympathien. Allerdings stand er zuletzt auch wegen der Tierhaltung auf seinem Hof in der Kritik.

