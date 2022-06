Drei Landesverweise nach Raubüberfall auf Post in Oberdorf BL

Baselbieter Strafgericht Post in Oberdorf ausgeraubt und Fluchtfahrzeug angezündet: Zwei Räuber und ein Helfer müssen die Schweiz verlassen Im Prozess um den Postraub vom November 2020 in Oberdorf fällte das Baselbieter Strafgericht am Donnerstag ein Urteil. Die Strafen waren ein wenig milder, als von der Staatsanwaltschaft beantragt, doch an den Schuldsprüchen änderte sich wenig. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 23.06.2022, 14.26 Uhr

Der Überfall auf die Postfiliale an der Hauptstrasse dauerte fast eine halbe Stunde. Google Maps

Wegen des brutalen Raubüberfalles auf die Post in Oberdorf im November 2020 verurteilten die fünf Richter den 28-jährigen Hauptangeklagten zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten. Er hatte beteuert, bei dem Raub gar nicht in der Post gewesen zu sein und lediglich draussen aufgepasst zu haben, doch die Richter nahen ihm die Geschichte nicht ab. Gerichtspräsident Beat Schmidli sprach am Donnerstag von einer Rücksichtslosigkeit und Brutalität beim Überfall.

Beim 28-Jährigen gab es auch noch einen Schuldspruch wegen Freiheitsberaubung, da er während seiner Untersuchungshaft im Gefängnis Muttenz an einem erfolglosen Ausbruchsversuch teilnahm. Dabei wurde eine Gefangenenbetreuerin in eine Zelle gesperrt.

30’000 Franken Beute zurückzahlen

Der geständige 31-jährige Mitangeklagte kam mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten davon: Eigentlich wären viereinhalb Jahre angemessen gewesen, doch das Gericht gewährte ihm wegen des kooperativen Verhaltens einen Rabatt beim Strafmass von zwölf Monaten. Beide müssen der Post über 30’000 Franken Beute zurückzahlen, das Gericht sprach einer der Postangestellten auch eine Genugtuung von 4000 Franken zu.

Für das Gericht blieben gewisse Details der Planung unklar, so organisierten die Männer insgesamt vier Fluchtfahrzeuge, obwohl sie lediglich zwei benötigten. Beide Männer wurden auch wegen Brandstiftung verurteilt, weil sie eines der Fluchtfahrzeuge in Brand gesetzt hatten.

Das in Brand gesetzte Fluchtfahrzeug. Archivbild: zvg/Polizei BL

Der 28-Jährige ist kurz vor der Tat Vater geworden, worin das Gericht allerdings keinen besonders schweren Härtefall sah: Es verhängte einen Landesverweis von zehn Jahren. Der geständige 31-Jährige kam mit einem Landesverweis von fünf Jahren davon, auch er hat zwei Töchter in der Schweiz.

Der dritte Angeklagte hatte sich quasi in letzter Minute vor dem Raubüberfall zurückgezogen, das Gericht kam hier sogar zu einem Freispruch in Bezug auf strafbare Vorbereitungshandlungen. Allerdings hatte er zuvor Sozialhilfe für sich und seine Familie bezogen, obwohl Ehefrau und Tochter bereits wieder in Italien lebten, was ihm eine Verurteilung wegen gewerbsmässigen Betruges eingebracht hat.

Er erhält eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten und wurde am Donnerstag aus der Haft entlassen. Auch er muss allerdings die Schweiz für acht Jahre verlassen, wie die anderen beiden Angeklagten ist er italienischer Staatsbürger. Der Gerichtspräsident betonte, die Verurteilten könnten sich nicht auf das Freizügigkeitsabkommen berufen. Die Urteile können noch weitergezogen werden.

