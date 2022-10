Überforderter Hemmiker Bauer wegen Tierquälerei vor Gericht

Baselbieter Strafgericht Überforderter Bauer wegen Tierquälerei angeklagt – er kümmerte sich um über 200 Rinder Das Baselbieter Strafgericht beschäftigt sich mit dem Streit zwischen Bauer Alfred Suter aus Hemmiken und dem Baselbieter Veterinäramt. Dem Hemmiker wird vorgeworfen, er habe seine Tiere gequält. Gegen ihn wurde Klage wegen Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz eingereicht. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 05.10.2022, 18.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dem Hemmiker Bauer Alfred Suter wird vorgeworfen, er habe seine Tiere gequält. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

«Ich habe seit 20 Jahren keinen einzigen Tag frei und arbeite über 16 Stunden pro Tag», klagte der 63-jährige Hemmiker Bauer Alfred Suter am Mittwoch im Strafjustizzentrum in Muttenz. Und seit Jahren müsse er nun mit Beschädigungen an den Gebäuden und Wasser in den Ställen kämpfen, weil die Behörden nichts gegen die illegale Deponie Wischberg direkt oberhalb seines Hofes täten. «Wir sind heute nicht hier wegen eines Tierschutzfalles, sondern wegen der Deponie Wischberg», doppelte auch Verteidiger Lienhard Meyer nach.

Die Staatsanwaltschaft sieht das allerdings anders: Hauptsächlich betreffen die Vorwürfe die Zustände auf dem Hof im März 2017: Vernachlässigte und kranke Tiere, überbelegte Kälberboxen, zu wenig Futter, Wasser und Heu.

Die Rapporte der Kontrolleure waren allerdings nicht immer eindeutig zu interpretieren, und das Tierschutzgesetz enthält in Bezug auf die Strafbarkeit vor allem Allgemeinplätze. Klar wurde aber in der Befragung am Mittwoch vor Gericht, dass der Bauer mit den damals über 200 Rindern überfordert war.

Gerichtspräsidentin Monika Roth fragte, weshalb er denn keine Hilfsarbeiter angestellt habe. «Wir hatten schon Polen, Jugoslawen und Kosovo-Albaner, das war gar nicht einfach. Wenn man hinter einem Muni mistet, muss man das Tier immer im Auge behalten, man muss die Tiere kennen», meinte er. Und man müsse sich auf die Leute verlassen können, deshalb mache er es lieber selber. Um eine Wohnung für einen Angestellten einzurichten, habe man von ihm auch ein Stabilitätsgutachten verlangt, doch das kriege er nicht, weil die Deponie über seinem Hof instabil ist.

Zur Zeit der Kontrolle habe er wegen einer kaputten Heizung selber eine Rauchvergiftung davongetragen und habe sich nicht um alles kümmern können. Dass die Tiere teilweise im Dreck gelegen sind, räumte er ein.

«Hilfe holen? Wo denn?»

«Ich habe den Mist nicht mehr rausgebracht. Aber kein Tier hat gelitten», so Suter. Auch sei der Boden rutschig gewesen, doch kein Tier sei umgefallen. «Das ist dann erst bei der Kontrolle passiert, als sie die Tiere herumgejagt haben», meinte er zornig.

Suters Tiere auf dem Hof Maiberg. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Gerichtspräsidentin Monika Roth fragte Suter daraufhin, weshalb er sich denn nicht Hilfe geholt habe. «Wo denn?», fragte er trotzig. «Beim Ebenrain, zum Beispiel», meinte Roth. «Ausgerechnet! Die hatten ja den Auftrag, mich zu liquidieren», so Suter. Alle seien gegen ihn, insbesondere der damalige Kantonstierarzt.

Verteidiger Lienhard Meyer wies darauf hin, dass die Tierschutzvorwürfe just dann begonnen haben, als man beweisen konnte, dass die Deponie Wischberg übernutzt wurde. Auch die Kontrollberichte taugten nichts: So wurde etwa bemängelt, es fehle an Wasser, allerdings habe der Kantonstierarzt hinterher eingeräumt, dass bei Rindern die Gabe von Wasser zweimal pro Tage genüge. Als Vorwurf in der Anklage sei es dennoch gelandet.

Keine «abgemagerten» Kühe

Meyer wunderte sich auch darüber, dass am Esaf in Pratteln trächtige Mutterkühe zwei Wochen lang ohne Auslauf angebunden an einer kurzen Eisenkette den Lärm von 400’000 Festbesuchern ertragen mussten. «Aber meinem Mandanten wirft man vor, dass er für eine trächtige Kuh keine Abkalbbox hatte.»

Auch den konkreten Vorwurf von «abgemagerten» Kühen liess er nicht gelten: Milchkühe würden heute eben so gezüchtet. Sein Mandant habe keine Tiere gequält, er sei deshalb von allen Vorwürfen freizusprechen.

Staatsanwältin Caroline Horny hingegen forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten. «Der Zustand zahlreicher Tiere war einfach nur erbärmlich», so Horny. Es liege zwar keine Böswilligkeit vor, doch mit einem derartigen Tierbestand sei Suter überfordert. Das Urteil fällt am Donnerstag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen