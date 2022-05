Baselbieter Strafgericht Versuchte Tötung der Freundin: 26-Jähriger mit Persönlichkeitsstörung muss in die geschlossene Psychiatrie Das Baselbieter Strafgericht verurteilt einen jungen Mann wegen versuchter Tötung seiner Freundin. Durch ein Video auf dem Mobiltelefon des Opfers konnte man nachvollziehen, dass er sie mit dem linken Arm gewürgt und ihr zweifach gedroht hatte, sie umzubringen. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 05.05.2022, 17.47 Uhr

Der 26-jährige Reinacher muss sich für mindestens fünf Jahre in einer geschlossenen Institution behandeln lassen. Gaetan Bally / Keystone

«Das ist ja wie eine Verwahrung, das akzeptiere ich nicht», sagte der 26-Jährige am Freitag nach der Urteilsverkündung. Um eine Verwahrung ging es zwar nicht, doch die fünf Baselbieter Strafrichter verhängten am Donnerstag eine stationäre Massnahme in einer geschlossenen Institution. Deren Dauer ist jeweils auf fünf Jahre limitiert, kann aber von den Gerichten beliebig oft verlängert werden.