Strafgericht BL: 20-Jähriger nach Verfolgungsjagd freigesprochen

Baselbieter strafgericht Wer sass bei Tempo 175 am Steuer? BMW-Besitzer nach Verfolgungsjagd freigesprochen Im November 2020 fiel der Polizei ein Autofahrer auf. Trotz der signalisierten Stop-Matrix fuhr die lenkende Person der Polizei davon. Das Fahrzeug wurde später in einem Waldweg aufgefunden. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Der 20-Jährige lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Symbolbild: Severin Bigler

«Die entscheidende Frage lautete: Wer ist gefahren?», resümierte Gerichtspräsident Robert Karrer am Freitag im Strafjustizzentrum in Muttenz. Das Fazit des Dreiergerichts nach mehrstündiger Beratung: Es gibt einige Zweifel, und deshalb sprach das Gericht den 20-jährigen Mann aus Magden vollumfänglich frei.

Die Flucht war halsbrecherisch: An einem späten Samstagabend im November 2020 fiel der Polizei in Zwingen ein Autofahrer aufgrund seines Fahrstils auf, sie fuhren hinterher und schalteten die «Stop»- Matrix ein. Doch der stark motorisierte BMW M235i xdrive mit 225 Kilowatt Leistung hängte die Polizei kurzerhand ab.

Mit 175 Kilometern pro Stunde durch den Eggfluehtunnel

Im Eggfluehtunnel raste er in Richtung Basel und überholte dort auch ein anderes Auto. Wie die Kameraauswertungen des Tunnels später ergaben, fuhr er dabei mit rund 175 Kilometern pro Stunde, nach Abzug der Toleranz mit mindestens 169. Im Tunnel gilt ein Tempolimit von 80. Beim Ostportal wendete das Auto über die Sperrfläche, die Polizei fand es später abgestellt in einem Waldweg.

Am Freitag sass nun der 20-jährige Halter des Autos vor Gericht. Für Staatsanwalt Roland Hochuli war klar, dass der 20-Jährige damals den BMW gelenkt hatte: Der Mann war bereits zwei Wochen vorher mit THC im Blut in eine Verkehrskontrolle geraten, daher liege der Verdacht nahe, dass er auch in jener Nacht nicht fahrfähig gewesen sei. «Er hatte ja einen Ausweis, er hätte die Kontrolle problemlos über sich ergehen lassen können», so Hochuli.

Auch zeigten die Mobilfunkdaten des 20-Jährigen, dass er während der Fluchtfahrt im Auto war. Gegen drei Uhr nachts bewegte er sich abermals in der Gegend, er habe wohl unauffällig sein Auto holen wollen. Doch die Polizei hatte den Wagen inzwischen sichergestellt. Hochuli verlangte eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten.

Soll später im Slalom um Obstbäume herumgedriftet sein

Die Spurensicherung fand DNA-Spuren des 20-Jährigen am Lichtschalter und ein Mischprofil am Steuerrad. «Das soll der durchschlagende Beweis sein, dass er gefahren ist?», spottete Verteidiger Silvio Bürgi im Gerichtssaal kopfschüttelnd. Immerhin gehöre das Auto dem 20-Jährigen, es sei auch denkbar, dass er nach der Flucht als Beifahrer das Licht ausgemacht habe. Die Polizei habe damals zwei Personen im Auto gesehen. «Gerade bei jungen Personen ist es nichts Aussergewöhnliches, dass man jemand anderes fahren lässt», so Bürgi.

Ein weiterer Vorwurf: Drei Wochen später soll der Mann auf einer schneebedeckten Wiese in Maisprach im Slalom um Obstbäume herumgedriftet sein. Aufwendig analysierten die Behörden Reste von Erde an den Reifen mit Bodenproben der Parzelle. Ein Gutachten sah einen Zusammenhang, auffällig war vor allem der hohe Kalium-Wert. Der Bauer hatte kurz zuvor gesät, er machte einen Schaden am Boden von 492 Franken für das Saatgut geltend.

100 Franken Busse wegen eines Joints

Der Angeklagte machte vor Gericht keinerlei Aussagen. Er las einen kurzen Text vor, wonach er sich nach einer abgebrochenen Lehre als Velomechaniker nun im Bereich der sozialen Medien selbstständig machen will. Zudem schwärmte er von einem mehrmonatigen Aufenthalt in Kapstadt. Wie er sich den 60’000 Franken teuren Sportwagen leisten konnte, sagte er nicht. Er wohnt noch zuhause.

«Es spricht einiges dafür, dass Sie an jenem Abend gefahren sind. Aber im Zweifel müssen wir einen Freispruch fällen», so Karrer. Die ganzen Verfahrens- und Verteidigerkosten von über 20’000 Franken gehen damit zulasten des Staates. Der Mann erhielt einzig eine Busse von 100 Franken wegen eines Joints. Der Staatsanwalt kann den Freispruch noch ans Kantonsgericht ziehen.

