100'000 Franken: Prämien-Wirrwarr belastet Baselland doppelt

Baselland 100'000 Franken zu viel: Säumige Prämienzahler sorgen für kuriose Doppelbelastung der Staatskasse Kann jemand seine Krankenkassenprämie nicht zahlen, muss der Kanton 85 Prozent des Verlustes übernehmen. Doch vor allem bei Sozialhilfe- und Ergänzungsleistungsbezügern kann das viel zu komplizierte System dazu führen, dass im Baselbiet Kanton und Gemeinden am Ende mehr zahlen, als die ursprüngliche Prämienrechnung hoch war. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gerade bei Bezügern von Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfegeldern kann es sein, dass der Kanton fälschlicherweise Leistungen doppelt vergütet. Bild: Christian Beutler / Keystone

Das wird Finanzdirektor Anton Lauber gar nicht gefallen: Seit Jahren übernimmt der Kanton Baselland bei den Krankenkassenprämien von einigen Sozialhilfe- oder Ergänzungsleistungsempfängern einen zu hohen Anteil. Zu diesem Schluss kommt die kantonale Finanzkontrolle in ihrem Geschäftsbericht 2020, den die landrätliche Finanzkommission jüngst beriet. Zahlen werden keine genannt. Auf Anfrage der bz spricht die Finanzverwaltung aber von 99'000 Franken, welche der Kanton allein im untersuchten Jahr 2018 zu viel gezahlt habe.

Konkret hat die Finanzkontrolle festgestellt, dass der Kanton im Bereich der Prämienverbilligungen und Verlustscheine teils Leistungen vergütet, die durch ihn oder die Gemeinden schon auf anderem Weg abgegolten wurden. Dabei geht es einerseits um ein systemisches Problem, andererseits aber auch um potenziellen Missbrauch.

Kantone müssen bei Verlustscheinen 85 Prozent den Kassen erstatten

Kurz gesagt: Das heutige System ist schlicht zu kompliziert und darum fehleranfällig. Auf dem Papier funktioniert es wie folgt: Ist eine Person berechtigt, Prämienverbilligungen zu erhalten, so erhält nicht sie direkt das Geld, sondern die kantonale Ausgleichskasse überweist den Betrag an den jeweiligen Krankenversicherer. Dieser zieht die Verbilligung von der effektiven Prämie ab und stellt den Versicherten nur noch die Differenz in Rechnung. Kann die Person nun trotz Verbilligung die Restprämie nicht zahlen und wird erfolglos betrieben, so wird ein Verlustschein ausgestellt. Gemäss Bundesgesetz sind die Kantone dazu verpflichtet, den Krankenkassen 85 Prozent davon zu erstatten.

Bei Bezügern von Prämienverbilligungen, die weder Ergänzungsleistungen noch Sozialhilfe erhalten, funktioniert das System. Hier beträgt die maximale Verbilligung in Baselland 260 Franken. Beträgt eine Prämie beispielsweise 500 Franken und der Betroffene ist maximal berechtigt, so muss er noch 240 Franken zahlen. Kann er dies nicht, so übernimmt der Kanton davon 85 Prozent oder 204 Franken. So gehen total 464 von 500 Franken zu Lasten der Staatskasse.

Einige Sozialhilfeempfänger geben Geld der Gemeinde für Anderes aus

Problematisch kann es bei Sozialhilfebezügern werden. Auch hier beträgt die maximale Prämienverbilligung 260 Franken. Die Restprämie muss aber nicht der Versicherte zahlen. Er erhält den Betrag von der Sozialhilfebehörde seiner Gemeinde, um damit die Rechnung zu begleichen. Lothar Niggli von der Finanzverwaltung weiss aber:

«Es kommt vor, dass Sozialhilfebezüger dieses Geld zweckentfremden und dann trotzdem ein Verlustschein ausgestellt werden muss.»

Die Konsequenz: Wieder muss der Kanton für 85 Prozent aufkommen. Der Kanton zahlt also 464 und die Gemeinde 240 Franken. Zusammen ergibt dies 704 Franken – für eine Prämie, die ursprünglich 500 Franken betrug.

«Wir haben Gespräche mit dem Sozialamt aufgenommen, wie wir dieses Problem lösen können», sagt Niggli. Auch Fabian Dinkel vom Sozialamt sieht Handlungsbedarf. Wie viele Baselbieter Sozialhilfebezüger das System missbrauchen, könne er zwar nicht sagen, da die Kontrolle Sache der Gemeinden sei. Dinkel betont aber auch: «Es muss nicht unbedingt immer absichtlicher Missbrauch sein. Gewisse Sozialhilfebezüger sind auch schlicht überfordert mit der ganzen Bürokratie oder Fremdsprachige verstehen nicht alles.» Das Sozialamt werde das Thema nun mit den Gemeinden besprechen.

EL-Bezüger sind teils bei zu teuren Krankenkassen

Die zweite Personengruppe, die dem Kanton teils unnötige Kosten verursacht, sind gewisse Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL). Grundsätzlich muss der Kanton ihnen die gesamte Prämie bezahlen. Allerdings nicht mehr als die Durchschnittsprämie, die aktuell 536 Franken beträgt. Problematisch wird es, wenn EL-Bezüger bei einer teureren Krankenkasse versichert sind. In Baselland beträgt die teuerste Prämie laut Niggli derzeit 659 Franken. Die Differenz zur Durchschnittsprämie müsste der Versicherte bezahlen, kann er dies aber nicht, muss wiederum der Kanton 85 Prozent des Verlustscheins übernehmen.

«Diese Mehrbelastungen der Staatskasse wollen wir unbedingt wegbekommen», sagt Niggli. Doch das wird nicht einfach. Zwar gibt es sowohl für Sozialhilfe- wie für EL-Bezüger bereits Lösungsvorschläge, doch sie haben ihre Tücken. «Es gibt Kantone, in denen Gemeinden die Prämiengelder nicht an die Sozialhilfeempfänger zahlen, sondern direkt an die Krankenkasse», weiss Dinkel. So könnte Missbrauch oder Überforderung natürlich elegant ausgeschlossen werden. Aber Dinkel warnt:

«Diese Menschen sollen ja gerade wieder arbeitsmarktfähig gemacht werden. Da wäre es fast eine Entmündigung und pädagogisch diskutabel, ihnen nicht zuzugestehen, ihre Rechnungen selbst zu bezahlen.»

Bei EL-Bezügern scheint die Lösung simpel: Sie müssten einfach zu einer Kasse wechseln, die nicht teurer als der Durchschnitt ist. «Wir können sie aber nicht zwingen», so Niggli. Und solange jemand Ausstände bei seiner Krankenversicherung habe, dürfe er heute nicht einmal wechseln, selbst wenn er wollte. Dafür bräuchte es eine Gesetzesänderung auf Bundesebene.

Niggli ist sich bewusst, dass die 99'000 Franken, welche die Finanzkontrolle als Fehlbetrag für das Jahr 2018 erhoben hat, bei insgesamt 13,3 Millionen Franken, die der Kanton für über 10'000 Verlustscheine berappen musste, nicht zu stark ins Gewicht fallen. Doch es geht ihm auch ums Prinzip. Bis Ende Jahr will er eine Lösung auf dem Tisch haben. Keine einfache Aufgabe. Doch Niggli sagt auch:

«Wenn die Lösung zu einfach wäre, wäre es ja auch langweilig.»