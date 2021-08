Baselland Ärger im Vorfeld der Richterwahlen: Baselbieter FDP fühlt sich benachteiligt Ein Abteilungspräsidium am Kantonsgericht, auf das die Baselbieter Liberalen schon lange ein Auge geworfen hatten, wird doch nicht frei. Bojan Stula 27.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Gegensatz zu den Basler Gerichtswahlen – wie zuletzt im vergangenen Mai – werden im Baselbiet fast alle Richterinnen und Richter nur noch vom Landrat gewählt. Nicole Nars-Zimmer

Die Baselbieter Liberalen sehen sich am höchsten Baselbieter Gericht nur ungenügend vertreten. Das schon seit Jahren. Genauer: seit April 2018, als sich Christine Baltzer (FDP) teilpensionieren liess und das Präsidium des Kantonsgerichts an Roland Hofmann (SVP) weiterreichte. Seitdem steht Baltzer nur noch mit einem 70-Prozent-Pensum der Abteilung Zivilrecht vor; und seitdem ist die FDP als einzige grössere Partei nicht mehr in der Geschäftsleitung des Kantonsgerichts vertreten.

«Die Neuwahlen am 18. November wären die Gelegenheit gewesen, dieses Ungleichgewicht ins Lot zu bringen. Leider wird es wieder nichts damit», regt sich Andreas Dürr, FDP-Fraktionschef im Landrat und renommierter Jurist, auf.

Erstmals werden am 18. November die Richterinnen und Richter der Baselbieter Gerichte vom Landrat gewählt.

Einzig die Friedensrichterinnen und Friedensrichter müssen sich am 28. November noch dem Wahlvolk stellen. Am kommenden Dienstag ist Meldeschluss aller Kandidaturen durch die Parteien an die Landeskanzlei. Doch bereits jetzt steht fest, dass es am Kantonsgericht im Hinblick auf die Amtsperiode 2022 bis 2026 zu keinem Sesselrücken kommen wird.

Fest mit einer Vakanz gerechnet

Dabei hatte die FDP fest mit dem altersbedingten Rückzug von Franziska Preiswerk gerechnet. Die 66-jährige Birsfelderin ist CVP-Mitglied und steht in einem Vollpensum der Abteilung für Verfassungs- und Verwaltungsrecht vor. Laut Aussage von Dürr ist ihr Rücktritt bereits «seit längerem angedacht» gewesen, und es habe entsprechende Signale gegeben. In diesem Fall hätte sich die um ein Jahr ältere FDP-Richterin Baltzer ebenfalls zurückgezogen, und FDP und CVP hätten mit neuen Kandidierenden eine Abteilungsrochade vornehmen können.

«Wir haben schon seit langem unseren Anspruch auf den Sitz von Frau Preiswerk am Verfassungsgericht formuliert. Das Gentleman’s Agreement von 2013 berechtigt uns dazu»,

bekräftigt Dürr. Das Gentleman’s Agreement von 2013, in welchem die Parteien Grundsätze für die Richterwahlen formulierten, schliesst ausdrücklich die Abwahl amtierender Richterinnen und Richter aus. Die acht Jahre alte Vereinbarung gilt darum bis heute als von allen Parteien anerkanntes Instrument zur fairen Verteilung der Richterposten und damit als Schlüssel zur Entpolitisierung von Richterwahlen.

Dem mag im Grundsatz niemand widersprechen; ebenso wenig dem Anspruch der FDP auf mehr Stellenprozente bei den Kantonsgerichtspräsidien und auf den Einsitz in die Geschäftsleitung.

Bloss: Verfassungsgerichtspräsidentin Preiswerk denkt nicht an Rücktritt. Laut Gesetz darf sie bis zu ihrem 70. Geburtstag im Amt bleiben. «Die Aufgabe bereitet mir nach wie vor grosse Freude, und bisher habe ich auch keine Stimmen gehört, die mir die fachliche Qualifikation absprechen würden», sagt die angesehene Juristin. Dass sie im Sommer ihren Rücktritt intern angekündigt haben soll, dementiert sie resolut:

«Ich weiss, im vergangenen Januar ging ein entsprechendes Gerücht um. Auch stimmt es, dass ich mir Überlegungen zur Zukunft machte und das eine oder andere Gespräch in dieser Hinsicht führte. Aber eine Rücktrittserklärung gab es von mir nie, nicht einmal im kleinen Kreis.»

Eine Aussage, welche die FDP in Zugzwang bringt: Da Preiswerk bleibt, bleibt nun auch Baltzer bis zum Erreichen des 70. Geburtstags. Das bestätigt ihre Partei. Ebenso werden alle anderen präsidierenden Kantonsrichterinnen und Kantonsrichter sowie Mitglieder der Gerichtskonferenz wieder antreten.

CVP im Fadenkreuz der Kritik

Was als begrüssenswerte Stabilität im Baselbieter Justizwesen angesehen werden könnte, kritisiert die FDP als reines Machtspiel auf ihre Kosten. Im Fadenkreuz ihrer Kritik steht die CVP. Das wiederum will der ehemalige CVP-Fraktionschef Felix Keller nicht auf sich sitzen lassen:

«Wenn es keine Vakanz gibt, gibt es auch keinen Grund für personelle Veränderungen. Erst wenn Franziska Preiswerk aufhört, kann man zwischen den Parteien eine neue Auslegeordnung vornehmen.»

Aufgrund der Altersguillotine werden zuerst Baltzer, danach Preiswerk die neue Amtsperiode vorzeitig beenden müssen. Dann wird die Diskussion wieder von vorne beginnen.

Die nächste Auseinandersetzung ist programmiert

An der nächsten Landratssitzung am 2. September geht es um die Frage einer möglichen Fusion des Enteignungs- mit dem Steuergericht.

Sind die Stellenprozente an den Baselbieter Gerichten richtig verteilt? Dies stellen FDP und SP in Frage. Severin Bigler

Trotz aller Verärgerung hält sich die FDP bei den Gerichtsneuwahlen am 18. November an den Grundsatz, keine Amtierenden mit Kampfkandidaturen anzugreifen. Dies bekräftigt FDP-Fraktionschef Andreas Dürr auf Nachfrage. In einer anderen Gerichtssache werden die Liberalen jedoch lautstark aufbegehren: An der kommenden Landratssitzung steht der Antrag des Kantonsgerichts zur Debatte, die Prüfung der Zusammenlegung von Steuer- und Enteignungsgericht als überflüssig abzuschreiben. Dies, obschon der Landrat 2019 eine konkrete Zusammenlegungsvorlage eingefordert hatte.

Die FDP vertritt weiterhin vehement die Ansicht, dass die vergleichsweise tiefen Fallzahlen die Prüfung einer Zusammenlegung beider Gerichte rechtfertigen würden. Auch in diesem Fall stehen Stellenprozente im Fokus, die ein CVP-Richter innehält: das 50-Prozent-Präsidium von Enteignungsgerichtspräsident Ivo Corvini.

Wobei die FDP betont, dass die Fusionsabsicht keineswegs einen Angriff auf Corvinis Person darstelle. «Uns geht es allein um die Stellenprozente, die an einem anderen Gericht vielleicht dringender benötigt würden», findet Dürr. Im Vergleich zum Steuer- und Enteignungsgericht seien etwa die Zivilkreisgerichte mit ausserordentlich hohen Fallzahlen belastet. Die vorberatende Justizkommission stritt heftig in dieser Frage und hiess nur ganz knapp mit 7:6 Stimmen den Abschreibungsantrag des Kantonsgerichts gut. Eine Fortsetzung der hitzigen Debatte im Landrat am 2. November ist damit vorprogrammiert.

Wie die FDP kritisiert auch die SP die beantragte Abschreibung als Nichterfüllung eines parlamentarischen Antrags. Entsprechend werde die SP gegen die Vorlage stimmen, kündigt Fraktionschef Roman Brunner auf Anfrage an. Um aber die Mehrheit im Landrat auf ihre Seite zu ziehen, wären FDP und SP noch auf die Stimmen mehrerer abweichender Grünen/EVP-Stimmen angewiesen, was sich derzeit nicht abzeichnet.

Alle Pensen an den Gerichten überprüft

Kantonsgerichtspräsident Roland Hofmann (SVP) verteidigt den Antrag auf Abschreibung. In den Augen der Gerichtskonferenz sei mit dieser Vorlage der ursprüngliche Auftrag sehr wohl erfüllt. Nackte Fallzahlen allein würden niemals die volle Wahrheit über die Arbeitsbelastung eines Gerichts aussagen. Gerade an diesen beiden Spezialgerichten sei ein Fall grundsätzlich mit erhöhtem Zeitaufwand verbunden. «Ausserdem ist die Fallbelastung an beiden Gerichten in den letzten beiden Jahren wieder angestiegen.»

Der Diskussion im Landrat am 2. September sieht Hofmann mit Spannung entgegen. «Wenn das Parlament unseren Antrag auf Abschreibung zurückweist, werden wir selbstverständlich die Vorlage überarbeiten.» Parallel zu den Vorgängen im Landrat haben die Gerichte mittels einer Studie die Pensen aller Gerichtspräsidien überprüft und laut Hofmann im Hinblick auf die kommenden Wahlen «keinen Anpassungsbedarf festgestellt». Dies sei dem Landrat so mitgeteilt worden.

Noch in Entwicklung befindet sich ein neuartiges Tool zur Pensenüberprüfung, mit dem künftig die Auslastung der einzelnen Gerichte berechnet werden soll. Hierfür wurde der jeweilige Bearbeitungsaufwand von Gerichtsfällen nach Verfahrensart und Rechtsgebiet ausgewertet.