Baselland Altbekannte, neue und weiterhin fehlende Gesichter: So verliefen die Gemeindewahlen – und wie es weitergeht Nach der Wahl eines Gemeinderats ist offen, ob eine weitere Person die Wahl annimmt. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 27.11.2022, 18.12 Uhr

Das kleine Bauerndorf Kilchberg hat enorme Probleme, neue Gemeinderatsmitglieder zu finden. Kenneth Nars (19. Oktober 2022)

Mehrere Baselbieter Kommunen bestimmten am Wochenende neue Gemeinderatsmitglieder. In Kilchberg ist die Situation nach dem vierten Urnengang ungewiss. In Oberdorf verlief bereits die dritte Wahl ergebnislos. Auch Eptingen muss weiter nach einem neuen Behördenmitglied suchen.

Werner Wyprächtiger, der Präsident der Rechnungs- und Prüfungskommission, ist neu in die Kilchberger Exekutive gewählt worden. Er kam bei der Nachwahl auf 34 Stimmen, für Andreas Glauser und Benjamin Wirz wurden je sechs Wahlzettel eingelegt. Glauser nimmt die Wahl nicht an, Wirz war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Die Wahlbeteiligung betrug hohe 58.54 Prozent. Der 170-Seelen-Ort benötigt bis Ende Jahr zwei neue Gemeinderatsmitglieder, sonst wird der Kanton intervenieren. Dieser müsste dann einen Gemeinderatsstatthalter ein­setzen. Der Gemeinderat ­Kilchbergs besteht seit letztem Dezember aus nur zwei Per­sonen. Drei seither durchgeführte Urnengänge brachten kein Resultat. Vizepräsident Peter Zehntner tritt nächsten Monat ab.

Mit 822 Stimmen wurde Christoph Belser von der SP in den Gemeinderat von Gelterkinden gewählt. Auf Mitkonkurrent Urs Dünner (parteilos) entfielen 405 Stimmen. Das absolute Mehr betrug 639, die Wahlbeteiligung 32.6 Prozent. Mit Belsers Wahl stellt die SP wieder drei Vertreter in der Exe­kutive.

Bei der Nachwahl setzte sich Philipp Stooss (Jahrgang 1984) durch, der auf 174 Stimmen kam. Auf Christian Thomet, den kurzfristigen Sprengkandidaten, entfielen 157 Wahlzettel, Mehmet Nesim Altay erreichte 48 Stimmen. Knapp 36 Prozent der Stimmberechtigten nahmen am Wahlgang teil.

Franziska Wyler gehört ab Anfang des kommenden Jahres dem Gemeinderat von Arisdorf an. Die 1962 Geborene erhielt bei der Nachwahl 239 Stimmen. Die Wahlbeteiligung belief sich fast 24 Prozent.

René Soder (Jahrgang 1962) zieht zu Beginn des nächsten Jahres in den Böckter Gemeinderat ein. Der Parteilose wurde bei der Ersatzwahl mit 112 Stimmen gewählt. Das absolute Mehr belief sich auf 86, rund 30 Prozent der Wahlberechtigten gingen zur Urne.

Dieter Wüthrich, der schon von 2000 bis 2009 dem Diepflinger Gemeinderat angehört hat, ist bei der Nachwahl vom Wochenende erneut in die Behörde gewählt worden. Der 57-Jährige vereinigte 122 Stimmen auf sich. Die Wahlbeteiligung lag bei 35.3 Prozent.

Die Gemeinde Känerkinden erhält mit Corinne Burgwinkel, 1973 geboren, ein neues Exekutivmitglied. Bei der gestrigen Ersatzwahl erhielt Burgwinkel 94 Stimmen; dies bei einem absoluten Mehr von 53 und einer Wahlbeteiligung von gut 28 Prozent.

Der parteilose Beat Kaltenrieder zieht neu in den Läufelfinger Gemeinderat ein. Bei der Ersatzwahl wurden für den 59-Jährigen 227 Wahlzettel eingelegt. Das absolute Mehr belief sich auf 128, die Wahlbeteiligung auf fast 29 Prozent.

Bei der Nachwahl wurde der parteilose Sascha Schaad in den Gemeinderat gewählt. Für den 49-jährigen wurden 390 von insgesamt 409 gültigen Wahlzetteln eingelegt. Die Wahlbeteiligung betrug gut 26 Prozent.

Karl Peter Rechsteiner heisst das neue Mitglied der Pfeffinger Exekutive. Er kam bei der Ersatzwahl auf 319 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 194, die Stimmbeteiligung bei 26,4 Prozent.

Mangels offizieller Bewerbung endete die Ersatzwahl ergebnislos. Die gültigen Wahlzettel verteilten sich auf diverse Personen. Das absolute Mehr lag bei 21, die Stimmbeteiligung bei 27 Prozent.

Die dritte Nullnummer in Serie: Nach erfolgloser Ersatz- und Nachwahl im Mai und September verlief nun auch die gestrige Gemeinderatsersatzwahl ohne Ergebnis. Das absolute Mehr von 47 wurde nicht erreicht; es gab keine offizielle Kandidatur.

Am meisten Stimmen erhielt, wie schon beim ersten Urnengang, Dieter Lipp mit 19. Bloss 14 Prozent der Wahlberechtigten beteiligten sich am Urnengang. Eine weitere Nachwahl findet voraussichtlich am 12. Februar 2023 statt, sofern zuvor nicht eine stille Wahl zu Stande kommt.

