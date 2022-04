Baselland Anja von Büren wird die neue Kantonszahnärztin Der Kanton Baselland hat bald eine neue Kantonszahnärztin: Dr. med. dent. Anja von Büren. Die 35-Jährige tritt das Amt per 25. April an. Laura Pirroncello 07.04.2022, 14.26 Uhr

Anja von Büren wird die neue Kantonszahnärztin von Baselland. VGD BL

Per 25. April 2022 wird Dr. med. dent. Anja von Büren die neue Baselbieter Kantonszahnärztin und Leiterin des Kantonszahnärztlichen Dienstes im Amt für Gesundheit. Dies teilt die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion am Donnerstag mit. Die 35-Jährige übernimmt die Ämter von Dr. med. dent. Ludmilla Strickler, die pensioniert wird.

Nachdem Anja von Büren in Muttenz die Matura abgeschlossen hatte, studierte sie von 2006 bis 2012 Zahnmedizin in Basel. Ausserdem absolvierte sie in Deutschland an der Universität Greifswald eine postgraduelle Masterausbildung, heisst es in der Mitteilung des Kantons weiter. Die vergangenen zehn Jahre arbeitete von Büren in einer privaten Zahnklinik in Basel.