SVP will mit Sandra Sollberger bürgerliche Mehrheit sichern

Regierungswahlen Baselbieter SVP will mit Sandra Sollberger die bürgerliche Mehrheit sichern Die Baselbieter SVP-Leitung portiert ihre Nationalrätin – die Parteichefs von SVP, FDP und Mitte beschwören den Schulterschluss im bürgerlichen Lager. Hans-Martin Jermann

Nationalraetin Sandra Sollberger bei der Veranstaltung SVP bi de Luet in Basel, am Samstag, 21. Mai 2022. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) Keystone

Sandra Sollberger soll den Sitz der SVP in der fünfköpfigen Baselbieter Regierung verteidigen, der 2023 nach dem Rücktritt von Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor Thomas Weber frei wird. Die SVP-Leitung schlägt die 48-jährige Nationalrätin aus Bubendorf dem Parteitag vom 15. August zur Nomination für die Regierungswahlen vor. Die gestrige Mitteilung der SVP kam nicht überraschend: Bereits als Sollberger Mitte Juli ihre Ambitionen fürs Regierungsamt kund tat, war klar, dass die Baselbieter SVP kaum an ihrer bekanntesten Politikerin vorbeikommen wird.

Der Vorentscheid für Sollberger ist im Hinblick auf die Wahlen dennoch von einiger Tragweite: Die Parteileitungen von SVP, FDP und Mitte wollen mit einem Dreierticket bestehend aus den Regierungs­räten Anton Lauber (Mitte) Monica Gschwind (FDP) und eben Sollberger in die Wahlen vom 12. Februar 2023 steigen. Die Leitung der FDP schlägt dem eigenen Parteitag vom 18. August den Verzicht auf eine zweite freisinnige Kandidatur vor. Demgegenüber beantragt die Parteileitung der Mitte ihrer Basis, im Wahlkampf neben dem eigenen Regierungsrat Lauber auch Gschwind und Sollberger zu unterstützen. Klar ist: Die Parteitage von FDP und vor allem der Mitte werden keine Selbstläufer.

SVP-Präsident: «Spielchen sind nicht angezeigt»

SVP-Präsident Dominik Straumann rührt für Sollberger denn auch nochmals die Werbetrommel:

«Sie ist die beste Kandidatin der SVP. Sie hat unter anderem als Gemeinderätin in Bubendorf gezeigt, dass sie nicht nur Parteipolitik betreibt.»

Straumann spielt damit auf die Kritik an, Sollberger sei eine Parteisoldatin mit pointiert rechtskonservativem Profil. Bei Thomas Weber seien vor dessen Wahl 2013 ähnliche Bedenken geäussert worden. «Er hat seine Rolle in der Regierung rasch gefunden – bei Sandra Sollberger wäre das genau gleich», ist Straumann überzeugt. Die eidgenössisch diplomierte Malermeisterin äussert sich vor dem Nominationsparteitag selber nur zurückhaltend. Zu möglichen Vorbehalten gegenüber ihren Positionen sagt sie:

«Ich baue auf meine Teamfähigkeit, die ich als Gemeinderätin, Landrätin und Geschäftsführerin eines KMU seit vielen Jahren unter Beweis gestellt habe.»

Würde die FDP doch noch eine zweite Regierungskandidatur lancieren, wäre das befremdlich, findet SVP-Chef Straumann. An die Adresse der Mitte-Mitglieder fügt er an: Die SVP sei nun auf die geschlossene Unterstützung der Bürgerlichen angewiesen. Will die Mitte ihrerseits in einigen Jahren nach dem Abtritt Laubers ihren Sitz halten, dann gehe das nur mit Unterstützung von SVP und FDP. «Spielchen sind nicht angezeigt, wenn man auch mittelfristig die bürgerliche Mehrheit behalten will», findet der SVP-Chef.

FDP. Zähneknirschender Verzicht auf Kandidatur

FDP-Chef Ferdinand Pulver äussert sich ähnlich: Das Dreierticket sei der vielversprechendste Weg, die bürgerliche Mehrheit zu sichern. Die Parteileitung der FDP bekenne sich mit dem Verzicht auf eine zweite Kandidatur zur engen Zusammenarbeit mit den Partnern. Leicht gefallen sei dieser Entscheid nicht:

«Es gab ein gewisses Zähneknirschen. Wir hätten eine zweite FDP-Kandidatur bereit gehabt.»

Konkrete Bedingungen an die SVP – etwa eine freisinnige Ständeratskandidatur bei den nationalen Wahlen – habe man nicht gestellt. «Wir möchten aber schon, dass wahrgenommen wird, dass die FDP eigene Interessen hinter das Gesamtinteresse der Bürgerlichen gestellt hat.» Zu Sandra Sollberger äussert sich Pulver zurückhaltend: «Punkto Wahlchancen begrüsse ich ihre Nomination.» Letztlich sei das aber Sache der SVP; jede Partei nominiere, wen sie wolle.

Den Verzicht der FDP begrüsst schliesslich auch Mitte-Präsident Silvio Fareri. Er wird am Mitte-Parteitag am 17. August seine Basis für SVP-Kandidatin Sollberger gewinnen müssen. Keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass die Mitte (damals noch CVP) vor den Regierungswahlen 2019 dem zweiten SVP-Kandidierenden Thomas de Courten neben dem Bisherigen Thomas Weber den die Unterstützung verweigerte. Fareri kommentiert das so:

«Ich bin überzeugt, dass Sandra Sollberger der Rollenwechsel zu einer Regierungsrätin, die dem Gesamtwohl des Kantons verpflichtet ist, gelingen wird.»

