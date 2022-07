Baselbieter Mountainbike-Trailcenter in Aesch nimmt viele Hürden

Baselland Belasteter Boden und Archäologiefunde: Auf dem Weg zum Mountainbike-Mekka nimmt Aesch mehrere Hürden Auf der Sportanlage Löhrenacker entsteht bis im Herbst das erst zweite Trailcenter der Schweiz. Anfänger bis Profis sollen hier sicherer fahren lernen. Das fussballfeldgrosse Areal birgt aber einige Geheimnisse. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Auf den Sportanlagen Löhrenacker zwischen Aesch und Ettingen wird seit Mittwoch gebaggert. Ein altes Fussballfeld wird zum 8000 Quadratmeter grossen Mountainbike-Trailcenter. Roland Schmid

Nie war Mountainbiken populärer. Auch in der Region drängen immer mehr Biker in die Wälder und versuchen sich an den extra angelegten Trails. Das freut René Schenker zwar grundsätzlich. Der Leiter der Mountainbiker-Interessenvertretung Trailnet Nordwestschweiz sagt aber auch: