Armutsmonitoring und Prosenectute: unterschiedliche Ergebnisse

Baselland Besorgniserregend oder überschätzt? Zwei Studien liefern unterschiedliche Resultate zur Altersarmut im Baselland Das Baselbieter Armutsmonitoring zeigte: Altersarmut ist unter Einbezug der finanziellen Reserven «gering». Eine Studie von Pro Senectute lieferte dagegen «besorgniserregende» Zahlen. Wie kommt es, dass sich zwei Studien so stark unterscheiden? Rahel Zimmermann 06.11.2022, 05.00 Uhr

Wenn das Geld für Kleidung knapp wird: Auch Baselbieter Pensionäre leiden unter Altersarmut. Symbolbild: Christof Schuerpf

Kein Geld für den Zahnarzttermin, keine neuen Winterschuhe, kein Erholungsurlaub am Meer. Das Pensionsgeld reicht nicht aus. Eine Studie von Pro Senectute aus diesem Jahr zeigt: Jeder siebte Schweizer Pensionär ist arm. Auch im Baselbiet landen demnach 15 Prozent in der Armutsfalle. Das neue Baselbieter Armutsmonitoring des Kantons lieferte vergangene Woche jedoch andere Zahlen: Einkommensarm seien acht Prozent. Wenn man finanzielle Reserven miteinbezieht, seien es nur noch ein Prozent.

Die Haltung von Michael Harr, Geschäftsleiter von Pro Senectute beider Basel, ist klar:

«Mehr als eine halbe Million Schweizerinnen und Schweizer sind arm. 1,3 Millionen Menschen sind armutsgefährdet. Das ist besorgniserregend.»

In der Schweiz gilt eine Person als arm, die weniger als 2300 Franken pro Monat zur Verfügung hat.

Unterschiedliche Datengrundlagen

Bei der Vorstellung des Armutsmonitorings sagte der Kanton, dass die Altersarmut unter Einbezug der finanziellen Reserven «gering» sei. Finanzielle Reserven sind beispielsweise Wertschriften oder Bankguthaben. Eine Person braucht ungefähr 30'000 Franken Vermögenswert, um ihr Leben für ein Jahr zu finanzieren.

Der Unterschied zwischen den beiden Studien liegt vor allem an den unterschiedlichen Datengrundlagen. Das Armutsmonitoring verwendete Steuerdaten aus dem Jahr 2019. Bei der Studie von Pro Senectute wurden Betroffene aus der ganzen Schweiz im Jahr 2022 befragt.

Ein Vergleich der beiden Studien ist also schwierig. Einerseits handelt es sich um Daten aus unterschiedlichen Jahren. Der Leiter des Baselbieter Sozialamts, Fabian Dinkel, sagt:

«Im Jahr 2022 sind die Börsen eingebrochen. Dies ist insbesondere für Bevölkerungsgruppen problematisch, die von Vermögenswerten leben.»

Dazu gehören Pensionäre.

Andererseits seien die Kantonswerte der Pro-Senectute-Studie mit Vorsicht zu interpretieren, so Dinkel. Es wurden 3300 Menschen aus der ganzen Schweiz befragt. Daraus Armutsquoten für einzelne Kantone zu ermitteln, sei methodisch schwierig. Der Wert könne auch tiefer liegen. Dinkel: «Dann ist der Unterschied zwischen den beiden Studien nicht mehr so gross.»

Armut macht einsam

Das Baselbieter Armutsmonitoring betrachtet Armut nur unter dem finanziellen Aspekt. Es geht darum, ob Einkommen und Vermögen über der Armutsgrenze liegen. Aus dieser Sicht zeigt sich, dass zurzeit andere Personengruppen stärker betroffen sind als Pensionäre. Das Phänomen der Armut könne jedoch noch weitere Facetten haben, sagt Dinkel. Eine Person kann, obwohl sie faktisch gesehen über der Armutsgrenze lebt, trotzdem unter ihrer Situation leiden. Beispielsweise, weil sie sich einsam fühlt.

Auch Harr sagt: «Armut bringt Einsamkeit.» Die Menschen haben kein Geld für Ausflüge, Shoppingtrips oder Restaurantbesuche mit Freunden. Dies bringe ein weiteres Problem mit sich: Durch mangelnde Kontakte seien Betroffene oft schlecht informiert und wissen nicht, dass es Hilfsangebote gäbe.

Arme verzichten auf Ergänzungsleistungen

Dazu gehören Ergänzungsleistungen. Viele Arme verzichten darauf. Das zeigt beispielsweise eine Studie aus Basel-Stadt, die besagt, dass 30 Prozent aller Armutsbetroffenen keine Ergänzungsleistungen beziehen. Das könne verschiedene Gründe haben, sagt Harr: «Betroffene ziehen sich aus Scham zurück. Deswegen bleibt Armut im Alter oft unsichtbar.» Diese Menschen hätten ihr ganzes Leben gearbeitet und Steuern bezahlt. Am Schluss reicht das Geld aber trotzdem nicht. Dafür schämen sie sich und stellen keinen Antrag für Ergänzungsleistungen.

Pro Senectute beider Basel will sensibilisieren. Harr sagt:

«Armut darf kein Tabuthema sein. Menschen sollen sich nicht schämen müssen, da Armut oft unverschuldet ist.»

Gelder, Kurse, Essensgutscheine für Betroffene

Die Bekämpfung der Altersarmut sei ein Kernthema bei Pro Senectute beider Basel. Die aktuelle Teuerung habe das Thema noch verschärft. Harr sagt: «Essen, Krankenkasse, Miete, Medikamente: Alles wird teurer. Doch die Renten bleiben gleich.» Menschen, die schon vorher nur knapp über die Runden gekommen seien, bekämen nun Angst.

Die Organisation gibt pro Jahr 1,5 Millionen Franken aus, um diesen Menschen zu helfen. Einerseits vergibt sie Gelder zur Überbrückung, bietet vergünstigte oder kostenlose Kurse zu finanziellen Fragen an oder verteilt Essensgutscheine. Auch der Kanton unterstützt Betroffene, indem beispielsweise der Vermögensfreibetrag für Personen über 55 Jahre erhöht wird. Dies dank der dieses Jahr vom Baselbieter Stimmvolk abgesegneten Teilrevision des Sozialhilfegesetzes, die per 2023 in Kraft tritt.

