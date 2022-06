Baselland Der Landrat hat gewählt – doch er kann seine Spielchen nicht lassen Lucia Mikeler Knaack liess sich als höchste Baselbieterin feiern. Die neuen Regierungsspitzen Kathrin Schweizer und Monica Gschwind erhielten dagegen überraschend wenige Stimmen. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 30.06.2022, 16.49 Uhr

Lucia Mikeler Knaack (links, SP) ist die neue Landratspräsidentin, Kathrin Schweizer (SP) wurde zur Regierungspräsidentin gewählt. Nicole Nars-Zimmer

Die abtretende Landratspräsidentin Regula Steinemann (GLP) war vor einem Jahr in Füllinsdorf mit einem Elektro-Oldtimer vorgefahren. Ihre Nachfolgerin Lucia Mikeler Knaack (SP) setzt am Donnerstagabend dagegen auf traditionelle Pferdestärken: Sie fährt am Landratspräsidentinnenfest mit einer Kutsche beim Bottminger Schloss ein. Dies auch in Anlehnung an den letzten höchsten Baselbieter aus dieser kleinen Leimentaler Gemeinde, Willi Botomino, dem 1969 dieselbe Ehre zuteil wurde.

Ein erstes Mal feiern lassen konnte sich Mikeler bereits einige Stunden zuvor im Landratssaal. Mit 68 Stimmen wurde sie auch ganz offiziell zur Landratspräsidentin 2022/23 gewählt. Dieses Resultat wäre in früheren Jahren noch als Schmach tituliert worden, doch da nur 78 der 90 Parlamentsmitglieder anwesend waren, gilt es als ordentlich. Weshalb sechs Landräte leer einlegten, jemand ungültig und drei andere Namen aufschrieben, konnte sich SP-Fraktionspräsident Roman Brunner – leicht angesäuert – nicht erklären. Da es sich um geheime Wahlen handelt, bleibt auch unklar, wer wie gestimmt hat.

Bestraften SVP-Vertreter Schweizer und Gschwind?

Weit mehr zu denken gab Brunner aber das Resultat der neuen Regierungspräsidentin Kathrin Schweizer (SP): Bloss 59 Stimmen bekam die Muttenzerin, 14 leere Stimmzettel gingen ein und auf fünf standen andere Namen. Im Anschluss hielt Brunner gegenüber der bz fest: «Das war kein Zufall. Die rechtsbürgerliche Ratsmehrheit dürfte Kathrin abgestraft haben. Aber für was?» Schweizer sei schliesslich als Sicherheitsdirektorin sehr erfolgreich gewesen. Brunner vermutet daher eher persönliche Unzufriedenheiten, etwa wegen der Falschgeld-Affäre in Diegten oder dem Entscheid, auf Toppositionen der Verwaltung Jobsharing einzuführen.

Die bürgerlichen Fraktionspräsidenten Peter Riebli (SVP) und Andreas Dürr (FDP) verneinen, dass es sich dabei um eine konzertierte Aktion gehandelt hat. Riebli sagt aber:

«Ich kann nicht ausschliessen, dass einige leere Stimmen von unserer Seite kommen. Das sind aber jeweils individuelle Entscheide.»

Er stimmt Dürr zu, dass die jährlichen Präsidiumswahlen der falsche Ort für Abrechnungen sei.

Was Riebli auch sagt: Die immerhin elf leeren Stimmen, welche die Freisinnige Monica Gschwind als neue Vizepräsidentin der Regierung neben ihren 66 Stimmen erhielt, seien sicher nicht von der SVP. Genau das vermutet aber Brunner: «Monica Gschwind hat bei der Universität und der Kulturpolitik Zugeständnisse an Basel-Stadt gemacht und mit ihrem Projekt Zukunft Volksschule am ehesten bei der SVP angeeckt.» Aus welcher Ecke die Stimmverweigerung auch kommt, Dürr hält trocken fest: «Wir sind irritiert.»

SP für Denkzettel, aber nur, wenn man dazu steht

Alle Befragten stellen fest, dass diese Art der parteipolitischen Abrechnungen in den vergangenen Jahren tendenziell zugenommen hat. Brunner hält es dabei durchaus für ein legitimes Mittel, Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. Er erinnert an die Wahl von Peter Riebli zum Ersten Vizepräsidenten des Landrats 2018, der nur 57 von 85 Stimmen erhalten hatte. Brunner:

«Wir wollten damals ein Zeichen setzen gegen seine Motion, die Sozialhilfe zu kürzen. Der Unterschied ist, dass wir es klar transparent gemacht haben. Das ist wichtig.»

Die weiteren Wahlresultate gaben weniger zu reden: Pascal Ryf (Mitte, Oberwil), der zum Ersten Vizepräsidenten des Landrats gewählt wurde, erzielte mit 75 von 76 gültigen Stimmen bei lediglich zwei leeren das beste Ergebnis. Gewisse Gedanken dürfte sich dagegen auch der Grüne Peter Hartmann aus Muttenz machen. Er sammelte als neuer Zweiter Vizepräsident des Landrats auch acht leere Zettel und deren vier mit anderen Namen, sodass er wie Gschwind nur auf 66 Stimmen kam.

Von links: Peter Hartmann (Grüne, 2. Vizepräsident Landrat), Pascal Ryf (Mitte, 1. Vizepräsident Landrat), Lucia Mikeler (SP, Landratspräsidentin), Kathrin Schweizer (SP, Regierungspräsidentin), Monica Geschwind (FDP, Vizepräsidentin Regierung) Nicole Nars-Zimmer

Derweil durfte der Landrat bereits erleben, wie es nach der Sommerpause ab dem 1. September mit Lucia Mikeler als Präsidentin sein wird: Sie musste kurzfristig die Leitung übernehmen, da Regula Steinemann an Corona erkrankt ist.

