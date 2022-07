Personalmangel im Forstwesen: Der Wald muss gepflegt werden

Baselland Der Wald lechzt – wer will ihn noch pflegen? Unzählige Forstbetriebe suchen per Stelleninserat nach Fachkräften. Warum der Klimawandel die Lage verschärft. Und wie die Löhne steigen sollen. Yann Schlegel 05.07.2022, 18.04 Uhr

Waldspaziergang auf der Sichtern: Hier wird sichtbar, dass viel Arbeit auf die Forstbetriebe wartet. Yann Schlegel

Was Alina Müller während der Lehre gelernt hatte, zählt heute teilweise nicht mehr. Dabei ist sie erst 22 Jahre jung und bloss seit drei Jahren ausgelernte Forstwartin. «Bäume, die ich anfangs noch bei der Jungwaldpflege begünstigen sollte, zählen nun bereits nicht mehr zum Pflegeplan», erzählt sie am Waldrand auf der Sichtern oberhalb Liestal.

Der Verband der Waldeigentümer beider Basel hat die Medien eingeladen. Um zu zeigen, wie die Trockenheit sich auf den Wald ausgewirkt hat. Und um zu erklären, was dies für die Waldpflege bedeutet.

Hinter Alina Müller öffnet sich ein drei Hektaren grosses Waldstück. Dicht an dicht buhlen junge Bäume ums Licht, versuchen sich durchzusetzen. Im Winter haben die Forstleute der Bürgergemeinde Liestal hier alle grossen Bäume fällen müssen. Der prächtige Buchenwald mit über Hundert Jahre alten Bäumen überstand die trockenen Sommer 2018 bis 2020 nicht. Die abgestorbenen Baumkronen hätten im Naherholungsgebiet für den Menschen eine Gefahr dargestellt.

«Der Wald hat sich relativ schnell verändert», sagt Daniel Wenk, Leiter der Bürgergemeinde Liestal auf einer Waldschneise oberhalb der Sichtern. Es ist nicht das einzige betroffene Waldstück. Wenk erzählt vom Masterplan, den die Bürgergemeinde nach den trockenen Jahren für seine 1000 Hektaren Wald erarbeitet hat. Ein Zehntel des Waldes sei insgesamt betroffen, den der Forstbetrieb abholzen muss. Eine Fläche, die rund 140 Fussballfeldern entspricht.

Mehr Arbeit, weniger Geld

«Nicht nur Buchen, auch andere Bäume sollen eine Chance kriegen, welche dem Klima besser trotzen», sagt Serge Witschi und zeigt im Jungwald auf einen Maulbeerbaum, der sich inmitten der jungen Buchen nach oben kämpft. Sich durchs Dickicht im Jungwald zu kämpfen und eben diese neuen Arten ausfindig zu machen, gehört zu den Aufgaben des Forstwartes dazu. Seit 20 Jahren arbeitet Witschi im Wald. Im physisch fordernden Beruf ist er damit fast schon eine Ausnahmeerscheinung.

Florian Landolt, Mitglied der Geschäftsleitung «Wald Schweiz» sagt:

«Jeder zweite Forstwart verlässt den Beruf zwei Jahre nach der Ausbildung.»

Hinzu komme eine Pensionierungswelle bei den Babyboomern, die den Fachkräftemangel zusätzlich verschärft. Und dies in einer Zeit, in der die vielen Jungwald-Flächen zu pflegen sind und der Wald für den Klimawandel fit gemacht werden muss.

Gründe für den Exodus gibt es verschiedene: In kleinen Betrieben sind Aufstiegschancen rar und Möglichkeiten, sich zu spezialisieren, kaum gegeben. «Darum ist die Bürgergemeinde Liestal ein perfektes Beispiel», so Philipp Schoch, Präsident des Verbands Wald beider Basel. In grösseren Forstbetrieben blieben die Angestellten erfahrungsgemäss länger auf dem Beruf. Viele Forstwarte fänden in branchenverwandten Berufen zudem lukrativere Stellen, da die Ausbildung hohes Ansehen geniesse.

Um künftig konkurrenzfähiger zu sein, möchte die Forstbranche bessere Löhne bieten. Kein einfaches Unterfangen. Obwohl die Nachfrage nach Holz in der aktuellen Energiekrise enorm gestiegen ist. Noch nie hätten sie im Sommer derart viel Brennholz verkauft, so Daniel Wenk.

«1970 konnten wir einen Forstmitarbeiter mit einem Kubik Holz eine Woche bezahlen. Heute reicht er noch für eine Arbeitsstunde.»

Künftig sei die Branche deshalb gerade für die Jungwaldpflege auf zusätzliche öffentliche Gelder angewiesen.